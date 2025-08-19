Apple Watch SE: In drei Wochen erwarten wir die neue Generation

In genau drei Wochen werden wir nicht nur die neuen iPhone-Modelle und die Apple Watch Series 11 sehen, nach drei Jahren Pause dürfte Apple am 9. September auch mal wieder eine neue Version der Apple Watch SE präsentieren. Seit dem letzten Update sind schon wieder drei Jahre vergangen. Ursprünglich wurde die Apple Watch SE 2020 vorgestellt und 2022 von der Apple Watch SE 2 abgelöst.

Mit der Aussicht auf ein Update für die günstigste Variante der Apple Watch würden wir die Überlegung, sich ein neues Modell anzuschaffen, noch ein wenig hinten anstellen. Grundsätzlich darf man davon ausgehen, dass mit der Markteinführung der Apple Watch Series 11 die Preise für alle bisher erhältlichen Apple-Uhren fallen. Darüber hinaus könnte eine neue Version der Apple Watch SE eine interessante Alternative zum Kauf eines älteren Modells oder einer gebrauchten Apple Watch darstellen.

Wir haben ja erst vor wenigen Tagen darüber berichtet, dass Apple die Apple Watch SE jetzt auch über den hauseigenen Refurbished Store vertreibt. Angesichts des sehr geringen Preisnachlasses dort erscheint uns diese Option allerdings wenig attraktiv. Wartet also lieber, was es Anfang September neu zu sehen gibt und entscheidet danach, ob ihr lieber zu einer dann sicherlich günstiger erhältlichen Uhr der Vorgängergeneration greifen wollt.

Schneller und mit größerem Display?

In der vergangenen Woche hat Apple versehentlich interne Informationen zur kommenden Version des in der Apple Watch verbauten Prozessors veröffentlicht. Die Apple Watch SE 3 wird demnach mit einem Prozessor vom Typ S11 ein ganzes Stück schneller als das mit einem S8-Prozessor ausgestattete aktuelle Modell sein.

Here are the upcoming Apple Watch model codenames: N227 – Apple Watch S11 (WIFI)

N228 – Apple Watch S11 (Cellular)

N230 – Apple Watch Ultra 3

N243 – Apple Watch SE 3 (WIFI)

N244 – Apple Watch SE 3 (Cellular) N237 – Apple Watch S12 (WIFI)

N238 – Apple Watch S12 (Cellular)

N240 -… — Aaron (@aaronp613) August 14, 2025

Zudem wird schon seit einiger Zeit darüber spekuliert, dass die Uhr künftig einen größeren Bildschirm erhält. Aktuell kommt die Apple Watch SE noch mit 40 mm beziehungsweise 44 mm Bildschirmgröße. Die regulären Modelle der Apple Watch sind schon vor drei Jahren auf 41 mm beziehungsweise 45 mm gesprungen und mittlerweile sogar 42 mm und 46 mm groß.

Funktional wird Apple den Abstand zwischen der SE und den Standardmodellen beibehalten wollen. Daher sollte man nicht damit rechnen, dass die Apple Watch SE künftig Funktionen wie EKG, die Messung von Blutsauerstoff oder die Schlafapnoe-Erkennung unterstützt.