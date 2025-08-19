Update nach 3 Jahren überfällig
Apple Watch SE: In drei Wochen erwarten wir die neue Generation
In genau drei Wochen werden wir nicht nur die neuen iPhone-Modelle und die Apple Watch Series 11 sehen, nach drei Jahren Pause dürfte Apple am 9. September auch mal wieder eine neue Version der Apple Watch SE präsentieren. Seit dem letzten Update sind schon wieder drei Jahre vergangen. Ursprünglich wurde die Apple Watch SE 2020 vorgestellt und 2022 von der Apple Watch SE 2 abgelöst.
Mit der Aussicht auf ein Update für die günstigste Variante der Apple Watch würden wir die Überlegung, sich ein neues Modell anzuschaffen, noch ein wenig hinten anstellen. Grundsätzlich darf man davon ausgehen, dass mit der Markteinführung der Apple Watch Series 11 die Preise für alle bisher erhältlichen Apple-Uhren fallen. Darüber hinaus könnte eine neue Version der Apple Watch SE eine interessante Alternative zum Kauf eines älteren Modells oder einer gebrauchten Apple Watch darstellen.
Wir haben ja erst vor wenigen Tagen darüber berichtet, dass Apple die Apple Watch SE jetzt auch über den hauseigenen Refurbished Store vertreibt. Angesichts des sehr geringen Preisnachlasses dort erscheint uns diese Option allerdings wenig attraktiv. Wartet also lieber, was es Anfang September neu zu sehen gibt und entscheidet danach, ob ihr lieber zu einer dann sicherlich günstiger erhältlichen Uhr der Vorgängergeneration greifen wollt.
Schneller und mit größerem Display?
In der vergangenen Woche hat Apple versehentlich interne Informationen zur kommenden Version des in der Apple Watch verbauten Prozessors veröffentlicht. Die Apple Watch SE 3 wird demnach mit einem Prozessor vom Typ S11 ein ganzes Stück schneller als das mit einem S8-Prozessor ausgestattete aktuelle Modell sein.
Here are the upcoming Apple Watch model codenames:
N227 – Apple Watch S11 (WIFI)
N228 – Apple Watch S11 (Cellular)
N230 – Apple Watch Ultra 3
N243 – Apple Watch SE 3 (WIFI)
N244 – Apple Watch SE 3 (Cellular)
N237 – Apple Watch S12 (WIFI)
N238 – Apple Watch S12 (Cellular)
N240 -…
Zudem wird schon seit einiger Zeit darüber spekuliert, dass die Uhr künftig einen größeren Bildschirm erhält. Aktuell kommt die Apple Watch SE noch mit 40 mm beziehungsweise 44 mm Bildschirmgröße. Die regulären Modelle der Apple Watch sind schon vor drei Jahren auf 41 mm beziehungsweise 45 mm gesprungen und mittlerweile sogar 42 mm und 46 mm groß.
Funktional wird Apple den Abstand zwischen der SE und den Standardmodellen beibehalten wollen. Daher sollte man nicht damit rechnen, dass die Apple Watch SE künftig Funktionen wie EKG, die Messung von Blutsauerstoff oder die Schlafapnoe-Erkennung unterstützt.
Ich würde mich über eine neue Version airpods pro freuen.
Dito. 1x AirPods Pro, 2x Apple TV. Mehr wirds nicht – habe alles andere letztes Jahr erneuert.
Bin sehr gespannt wie die Ultra 3 aussehen wird. Und was sie kann. Bin aber mit meiner 10 auch sehr zufrieden.
Boah, Zeit wird’s aber auch. Ich verwende meine letzte alte Apple Watch Series 6 mit fast komplett runtergewirtschaftetem Akku als „Schlafuhr“ neben meiner Ultra 2 (am Tag) und warte seit Ewigkeiten auf eine neue SE. #firstworldproblem
Ich rocke meine Series 4 immer noch jeden Tag und habe erst letztes Jahr das Tongariro Alpin Crossing von Anfang bis Ende als Wander-Workout getracked. 7h7min und dann war der Akku aus – eine Minute nachdem wir am Ende-Schild angekommen sind :D
Habe aber auch von anderen gehört dass deren Uhren viel schneller schlapp machen. Vielleicht liegts sn den neuen Sensoren? Die 4er kann gefühlt nicht viel.
Krass – bei meiner 6 läuft der Akku noch ziemlich gut…komme immer gut durch den Tag damit. Grenzwertig wird es idR nur bei Koppelung der AirPods mit der Watch und dann ohne iPhone zum Sport…
Nachdem ich vor kurzem meine Ultra verloren habe, trage ich übergangsweise wieder die Series 0 (!). Bin wirklich erstaunt wie performant die noch ist und ich mit dem Akku über den Tag komme. Ich hatte sie seinerzeit 5 Jahre im Einsatz und jetzt wieder reaktiviert.
Nach wie vor Series 0 im Einsatz!
Dito!
Series 4 hier und Akku reicht immernoch über den Tag! Freue mich echt auf die aktuellen. Nichts geht über eine Apple Watch.
Wozu braucht man dann eine neue SE wenn die dann nicht auch die neuen Features unterstützt? Müssen ja nicht alle sein, aber definitiv mehr muss es schon sein.
Weißt du schon was die neue SE unterstützen wird und was nicht?
Nö, auch nicht mehr als der Artikel mutmaßt.
Super, vor drei Wochen bestellt. Erst bei Vodafone und da den nicht vorhandenen Support kennengelernt und dann bei der Telekom.
Der Klassiker man bestellt, obwohl man weiß bald kommt was neues. Wenn man sie gebraucht hat, dann ist das was anderes wenn nicht einfach nur unglücklich.
Ich finde die macrumors Gerüchte so lächerlich bezüglich Apple Watch.
Jedes Mal irgendwas tolles und natürlich IMMER die Uhr die in 1-2 Jahren kommt.
Und am Ende: kommt nie was.
Die Gerüchte / Vorhersagen/ leaks sind bei der AW am schlechtesten.
Liegt (leakt) daran das es keine Hüllen für die Apple Watch gibt.
Ultra 3 ist interessant. Meine 1er hat zwar noch 95% Akku
Mann ich habe mir im Februar eine SE 2 gekauft.
Die Frage die bleibt: Hohlt Apple bezüglich Formfaktor auf oder bliebt die Apple Watch deutlich dicker als die Konkurrenz (z. B. Huawei; in Relation 20 %)