Apple Watch SE generalüberholt bei Apple: Irgendwie zu teuer

Auch die Apple Watch SE wird nun von Apple zu vergünstigten Preisen generalüberholt angeboten. Im Apple Refurb Store ist die Uhr aktuell zu Preisen ab 209 Euro erhältlich.

Apple hat in Deutschland erst im vergangenen Monat damit begonnen, die Apple Watch überhaupt gebraucht anzubieten. Apple-Kunden in den USA haben diese Möglichkeit schon seit sieben Jahren, die Einführung hier hat erstaunlich lange gedauert.

Bei Apple ist die Apple Watch SE derzeit in fünf verschiedenen Varianten generalüberholt zu haben und kostet dann jeweils 40 Euro weniger als regulär. Das Modell mit 40 Millimeter Gehäusegröße gibt es in verschiedenen Gehäuse- und Armbandfarben für 209 Euro und für die ebenfalls in unterschiedlichen Ausführungen erhältliche größere Variante mit 44 Millimetern muss man 239 Euro bezahlen.

Lohnt sich das? Wenn man möglichst wenig bezahlen will, ist das sicherlich interessant, der Unterschied zu den Neupreisen fällt allerdings geringer aus, wenn man Apples offizielle Vertriebspartner mit einbezieht. Dort ist die Apple Watch SE neu zwischen zwischen 10 und 15 Euro günstiger erhältlich, als bei Apple selbst.

Geprüft und mit voller Garantie

Von den im Apple Refurb Store angebotenen Produkten sagt Apple, dass sie sich in der Regel nicht von Neuware unterscheiden lassen. Generalüberholte Apple-Watch-Modelle kommen mit einem Jahr Garantie, kostenlosem Versand und Rückgaberecht. Sie werden Apple zufolge vollständig geprüft, gereinigt und mit dem ursprünglichen oder einem neueren Betriebssystem ausgeliefert. Für den Verkauf werden sie mit sämtlichem Zubehör und allen Kabeln neu verpackt.

Die Apple Watch SE ist neben der Apple Watch Series 10 das zweite Modell der Apple-Uhr, das nun auch offiziell generalüberholt angeboten wird. Im Apple Refurb Store ist zudem noch eine noch nicht gefüllte Kategorie für die Apple Watch Ultra 2 vorbereitet. Angesichts des hohen Neupreises dieser Variante könnte der Refurb-Rabatt bei diesem Modell ein ganzes Stück attraktiver ausfallen.