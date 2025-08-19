Nach Preiserhöhung: Spotify mit neuem Mix-Modus für Premium-Nutzer

Ihr sucht nach der aktuellen Spotify-Preiserhöhung noch Gründe, um euer laufendes Musik-Streaming-Abonnement nicht zu kündigen? Vielleicht kann euch der Mix-Modus ja überzeugen. Spotify erweitert sein Angebot für zahlende Nutzer nämlich um ein neues Werkzeug zur Personalisierung von Playlists.

Übergänge zwischen Songs selbst gestalten

In der aktuellen Beta-Version der App testet der Streaming-Dienst einen sogenannten Mix-Modus, mit dem Übergänge zwischen einzelnen Titeln manuell gestaltet werden können. Ziel ist es, das Musikerlebnis individueller und kreativer zu machen. Die Funktion steht derzeit nur Premium-Konten zur Verfügung und wird schrittweise ausgerollt.

Der neue Modus lässt sich direkt in bestehenden oder neu erstellten Playlists aktivieren. Über eine Schaltfläche mit der Bezeichnung „Mix“ lässt sich wählen, ob man automatische Übergänge bevorzugt oder lieber selbst Hand anlegen möchten. Neben einfachen Überblendungen stehen dafür Presets wie „Fade“ oder „Rise“ zur Auswahl, die unterschiedliche Übergangsstile bieten. Wer tiefer einsteigen will, kann Lautstärke, Equalizer und Effekte manuell konfigurieren.

Zur Feinabstimmung stellt Spotify bei der Bearbeitung zusätzliche Daten zur Verfügung. So werden unter anderem Beats per Minute (BPM) und Tonart der einzelnen Songs angezeigt. Das soll dabei helfen, stimmige Übergänge zu finden, insbesondere wenn Musikstücke ähnliches Tempo oder kompatible Tonarten haben. Auch grafische Hilfen wie Wellenform-Darstellungen und Beat-Markierungen sind enthalten, um den Wechsel zwischen Songs gezielt planen zu können.

Personalisierung auch beim Erscheinungsbild

Neben den akustischen Anpassungen erlaubt Spotify nun auch eine visuelle Gestaltung der Mixes. Neue Cover-Sticker und Labels sollen es erleichtern, den Charakter einer Playlist auch optisch zu unterstreichen. Der Mix-Modus lässt sich jederzeit aktivieren oder deaktivieren und bleibt zunächst Premium-Abonnenten vorbehalten. Voraussetzung für die Nutzung ist eine aktuelle Version der Spotify-App.