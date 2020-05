Apple Watch: Neue Pride-Armbänder, neue Pride-Zifferblätter

Das Pride Edition Sportarmband wird handgefertigt aus einzelnen, gefärbten Fluorelastomer-Streifen. Die Streifen werden dann maschinell geschnitten und formgepresst, um sie miteinander zu verbinden. Dieser Prozess sorgt für subtile Unterschiede im geschwungenen Design des Regenbogens, was jedes Armband zu einem Einzelstück macht. Das Armband ist widerstandsfähig, robust und dabei erstaunlich weich. Es fühlt sich gut auf der Haut an und schmiegt sich an das Handgelenk. Und der innovative Pin‑Verschluss sorgt dafür, dass alles gut sitzt.