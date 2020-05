Apple Watch Inzahlungnahme: Apple korrigiert Eintauschwerte

«Mach das Gerät, das du hast, zu dem, das du willst.» Die Gutschriften, die Apple im Rahmen des sogenannten Trade In-Programms für ältere iPhone-, Apple Watch-, Mac- und iPad-Modelle zahlt, gehören zu den etablierten Marketing-Werkzeugen des Konzerns.

Die letzte Korrektur Anfang März

So lautet inzwischen auch im deutschen Apple Online Store die erste Frage beim Kauf eines neuen iPhones: „Hast du ein iPhone zum Eintauschen?“

Zudem ist Apple dazu übergegangen an vielen Stellen mit Geräte-Preisen zu werben, die sich nur erzielen lassen, wenn beim Kauf ein Gerät mit dem höchstmöglichen Eintauschwert übergeben wird. Und an eben jene Gutschriften hat Apple jetzt – zum dritten Mal in diesen Jahr – geschraubt.

Über das Mai-Wochenende hat Cupertino die geschätzten Eintauschwerte modifiziert und diese für die Apple Watch angepasst. Während es für die Apple Watch Series 4 immer noch bis zu 120 Euro gibt, gibt es für die Apple Watch Series 3 jetzt bis zu 100 Euro (+10 Euro), für die Apple Watch Series 2 bis zu 60 Euro (+10 Euro) und für die Apple Watch Series 1 bis zu 30 Euro (-10 Euro).

Die aktuellen Werte seit Anfang Mai

Ebenfalls leicht korrigiert wurden die iPad-Preise und die Eintauschwerte der Mac-Familie, die nun auch die neuen Mac minis berücksichtigen.