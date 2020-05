Ab heute bei Disney+: „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“

Was als blödes Wortspiel angefangen hat (May the Force [be with you!] -> May the 4th), hat den 4. Mai inzwischen zum offiziellen Star Wars-Tag gemacht.

Zu dessen Ehren hat Disney jetzt das finale Kapitel der Skywalker Saga „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ in den Katalog des Streaming-Dienstes Disney+ eingepflegt und bietet diesen nun zum direkten Abruf an.

Damit sind nun alle neun Filme der „Skywalker Saga“ auf Disney+ erhältlich.

Zum ersten Mal überhaupt werden Fans in der Lage sein, die komplette Skywalker Saga an einem Ort und auf einer Plattform zu streamen. Was 1977 mit George Lucas’ bahnbrechendem Film „Star Wars: Eine neue Hoffnung“ begann, wurde im Laufe der Jahrzehnte eines der größten, weltweit gefeierten Phänomene der Popkultur. Die neunteilige Skywalker Saga ist Teil der umfangreichen, auf Disney+ verfügbaren Star Wars Sammlung, darunter „The Mandalorian“, „Star Wars: The Clone Wars“ oder „Rogue One: A Star Wars Story“.

Regisseur J.J. Abrams lieferte mit „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ gemeinsam mit Lucasfilm das letzte Kapitel der legendären Star Wars Saga. DVD und Blu-ray sind bereist seit Anfang des Monats verfügbar.

