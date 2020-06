Apple Watch: Die Wassersperre-Funktion in Zeitlupe

Die Apple-Watch-Funktion „Wassersperre“ kennt ihr. Wenn die Uhr nass geworden ist, muss das enthaltene Wasser manuell wieder ausgeworfen werden, damit die Elektronik geschützt und wieder voll funktionsfähig ist.

Diesen Vorgang haben wir schon mehrfach ausführlich erklärt und zudem bereits vor vier Jahren mit einem (mit dem iPhone 6s aufgenommenen) Zeitlupenvideo dokumentiert.

Nochmal eindrucksvoller zeigen die Slow Mo Guys das Ganze nun auf YouTube und erklären dabei den Ablauf im Detail. Ein paar zusätzliche Humor-Sequenzen gibt’s on top. Die Aufnahmen in dem unten eingebetteten Video sind teils in Extrem-Zeitlupe mit 2000 Bildern pro Sekunde erstellt und nicht zuletzt auch aufgrund ihrer Makro-Ansicht sehenswert.