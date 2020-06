Einkaufslisten-App Pon erhält Unterstützung für Siri und Alexa

Und nochmal Einkaufsliste: Brandneu haben jetzt auch die Entwickler von Pon – Smarte Einkaufsliste eine neue Version ihrer App am Start und die enthaltenen Neuerungen sind durchaus eine Erwähnung wert. So bringt das Update die Unterstützung von Siri und Kurzbefehlen bei Verwendung der App auf dem iPhone, iPad und der Apple Watch.

Die Neuerungen mit Version 1.9 im Überblick:

Siri Unterstützung. Aktiviere Siri und probiere mal folgendes: "Setze 4 Packungen Naturjoghurt auf die Einkaufsliste in pon", "Setze Butter auf meine Liste in pon", "Setze einen zweier Pack Cola auf meine Einkaufsliste in pon" oder "Setze 500g Rinderhack auf meine Einkaufsliste in pon“.

Kurzbefehle kannst du nun auch mit pon verwenden. Mach dir deinen eigenen Siri Kurzbefehl wie bspw. "Grillparty" und setze automatisiert deine Party Artikel auf die Liste

Natürlich kannst du Siri und Kurzbefehle auch auf deiner Apple Watch nutzen.

Doch damit nicht genug. Laut den Entwicklern ist zudem auch ein Alexa-Skill für Pon bereits fertiggestellt und im Review. Wenn nichts mehr dazwischen kommt, sollte dieser vielleicht sogar heute noch ebenfalls freigegeben werden.

Das Textparsing und das was Siri und Alexa verstehen ist nicht immer ganz optimal, insbesondere sobald die Artikelnamen spezieller werden. Wir versuchen das was Siri und Alexa versteht mit den Artikeln des Nutzers abzugleichen (Ähnlichkeitsvergleich), so dass hoffentlich immer was sinnvolles rauskommt auch wenn die Texterkennung eigentlich nicht hingehauen hat. Hier sind wir noch am optimieren und sicherlich werden, sobald die Nutzer die neuen Features verwenden, auch noch einige Dinge auffallen die noch verbessert werden müssen. Zukünftig soll die Spracheingabe ein fester Bestandteil der App sein und so werden wir auch die Fähigkeiten der Skills noch weiter ausbauen.

Pon – Smarte Einkaufsliste hat auch ein bemerkenswertes Finanzierungskonzept. Die App kann vollkommen kostenfrei geladen und genutzt werden, der Entwickler vertraut darauf, dass im zufriedene Nutzer eine Entlohnung per In-App-Kauf zukommen lassen. Ein fairer Deal. Schaut euch wenn ihr damit zufrieden seid also die in der App bereitgestellten Unterstützer-Optionen an.