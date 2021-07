Apple Watch: 3G-Abschaltung stört Telefonate und SMS-Empfang

Vodafone hatte seine 3G-Masten am 30. Juni 2021 in den wohlverdienten Ruhestand geschickt .

Die Tariflinie hat aktuell jedoch mit Problemen zu kämpfen, die zum Ärger der betroffenen Anwender ein „paar Wochen lang“ anhalten sollen. Wie Truphone in einer E-Mail an seine Bestandskunden erklärt sei damit zu rechnen, dass Sprachanrufe und der Versand von SMS abbrechen oder gar nicht erst funktionieren würden.

Dieser bietet eigene Prepaid-Tarife an und kümmert sich inzwischen vor allem um die Ersteinrichtung von Apple Watch-Modellen, die über die sogenannte Familienkonfiguration konfiguriert werden. Also jenen Uhren die für Kinder oder Großeltern einmal mit dem iPhone eines anderen Nutzers aufgesetzt werden, anschließend jedoch ausschließlich am Arm des neuen Besitzers ohne ein verknüpftes iPhone genutzt werden.

