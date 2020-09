Truphone bietet ersten Prepaid-Tarif für die Apple Watch

Wer eine Apple Watch mit LTE-Modul in deutsche Mobilfunknetze bringen möchte, wird mit einer eher überschaubaren Auswahl konfrontiert. Zwar bieten die drei großen Netzbetreiber alle kompatible eSIM-Tarife bzw. Zubuchoptionen in ihren Vertragstarifen an, wer allerdings nicht auf Telekom, o2 oder Vodafone setzen, sondern zu günstigeren Anbietern oder gar Prepaid-Optionen greifen wollte, schaute in die sprichwörtliche Rohre.

Dies ändert sich mit dem Verkaufsstart der Apple Watch Series 6 nun erstmal. Ausschlaggebend ist hier die neue Familienkonfiguration, die das Aufsetzen von Apple Watch-Modellen ohne kontinuierliche iPhone-Kopplung vorsieht – etwa für die eigenen Kinder oder die Großeltern, die noch kein Smartphone besitzen.

Um auch diesen Nutzern eine Möglichkeit zu bieten, die Mobilfunkfunktionen der Apple Watch LTE nutzen zu können, hat Apple seinen Mobilfunk-Partner Truphone ein entsprechendes Angebot stricken lassen, das den ersten deutschen Prepaid-Tarif für Apple Watch offerier.

Nur für Nutzer der Familienkonfiguration

Mit der Einschränkung, dass dieser nur für Nutzer der Familienkonfiguration buchbar ist. Diese erhalten bei Einrichtung ihre eigene Telefonnummer und einen separaten Mobilfunkvertrag, den Truphone sieben Tage kostenlos anbietet und nach dem Testzeitraum entweder 8 Euro pro Monat oder, 80 Euro pro Jahr verlangt.

Die Familienkonfiguration ist seit Ausgabe von watchOS 7 und iOS 14 verfügbar und setzt ein Mobilfunkmodell der Apple Watch Serie 4 oder neuer voraus – zur Ersteinrichtung wird ein iPhone benötigt.

Laut Truphone ist der 8-Euro-Tarif ausschließlich in Deutschland nutzbar. Im Ausland, auch im EU-Ausland, baut die Apple Watch keine Verbindung zum Mobilfunknetz auf.

In Deutschland wird die Familienkonfiguration ausschließlich von Truphone und der Telekom unterstützt. Der Anbieter zeigt den Buchungsprozess zur Erstkonfiguration im eingebetteten Video.