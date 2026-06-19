Apple warnt vor Preiserhöhungen, das iPhone 17 fällt auf Rekordtief

Während Apple erstmals offen über bevorstehende Preiserhöhungen spricht, ist das aktuelle Standardmodell des iPhone 17 derzeit günstiger erhältlich als jemals zuvor. Bei Amazon wird die schwarze Variante mit 256 GB Speicher aktuell für 819 Euro angeboten. Das sind 130 Euro weniger als die offizielle Preisempfehlung von 949 Euro.

Auch andere Händler unterbieten die unverbindliche Preisempfehlung inzwischen deutlich. Vereinzelt wird das Gerät sogar für weniger als 800 Euro beworben. Allerdings stammen die günstigsten Offerten häufig von Marktplatzhändlern, Wiederverkäufern bei eBay oder Anbietern aus dem Ausland. Hier lohnt ein genauer Blick auf Garantiebedingungen, Rückgaberechte und Versandmodalitäten.

Apple bereitet Kunden auf höhere Preise vor

Den ungewöhnlichen Hintergrund für die aktuellen Angebote liefert Apple selbst. Konzernchef Tim Cook hat in einem Gespräch mit dem Wall Street Journal angekündigt, dass Preissteigerungen bei Apple-Produkten kaum noch zu vermeiden seien. Grund seien die stark gestiegenen Kosten für Speicherbausteine.

Die offiziellen UVPs: Diese Preise ruft Apple aktuell auf

Betroffen sind sowohl Arbeitsspeicher als auch Flash-Speicher, die in iPhones, iPads und Macs zum Einsatz kommen. Apple habe versucht, die Mehrkosten aufzufangen, könne dies aber nicht dauerhaft fortsetzen.

Wann die ersten Preisänderungen erfolgen und welche Geräte konkret betroffen sind, bleibt bislang offen. Allerdings gilt es als bemerkenswert, dass Apple das Thema bereits jetzt öffentlich adressiert. Die nächste iPhone-Generation wird erst im September erwartet.

Speicherkrise könnte iPhone-Preise weiter antreiben

Analysten führen die Entwicklung vor allem auf den Boom großer KI-Rechenzentren zurück. Unternehmen wie Microsoft, Google, Meta und Amazon investieren derzeit massiv in neue Infrastruktur und sichern sich große Mengen an Speicherchips. Dadurch steigen die Preise deutlich an.

Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass der Speicher im kommenden iPhone 18 Pro mehr als dreimal so teuer werden könnte, wie im aktuellen Modell. Insgesamt sollen die Materialkosten eines Pro-iPhones dadurch um rund 25 Prozent steigen.

Die Diskussion kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Apples Geräte ohnehin ein hohes Preisniveau erreicht haben. Das iPhone 17 startet offiziell bei 949 Euro. Für das iPhone 17 Pro verlangt Apple mindestens 1.299 Euro, das iPhone 17 Pro Max beginnt bei 1.449 Euro. Die größte Variante mit 2 TB Speicher kostet sogar 2.449 Euro.

Einige Beobachter halten es daher für möglich, dass Apple die erwartete Back-to-School-Aktion im Juli als Gelegenheit nutzt, um erste Preisanpassungen vorzubereiten oder zumindest durch attraktive Zugaben abzufedern. Im vergangenen Jahr startete die Bildungsaktion am 10. Juli.