Preissteigerungen bereits im Juli?
Apple warnt vor Preiserhöhungen, das iPhone 17 fällt auf Rekordtief
Während Apple erstmals offen über bevorstehende Preiserhöhungen spricht, ist das aktuelle Standardmodell des iPhone 17 derzeit günstiger erhältlich als jemals zuvor. Bei Amazon wird die schwarze Variante mit 256 GB Speicher aktuell für 819 Euro angeboten. Das sind 130 Euro weniger als die offizielle Preisempfehlung von 949 Euro.
Auch andere Händler unterbieten die unverbindliche Preisempfehlung inzwischen deutlich. Vereinzelt wird das Gerät sogar für weniger als 800 Euro beworben. Allerdings stammen die günstigsten Offerten häufig von Marktplatzhändlern, Wiederverkäufern bei eBay oder Anbietern aus dem Ausland. Hier lohnt ein genauer Blick auf Garantiebedingungen, Rückgaberechte und Versandmodalitäten.
Apple bereitet Kunden auf höhere Preise vor
Den ungewöhnlichen Hintergrund für die aktuellen Angebote liefert Apple selbst. Konzernchef Tim Cook hat in einem Gespräch mit dem Wall Street Journal angekündigt, dass Preissteigerungen bei Apple-Produkten kaum noch zu vermeiden seien. Grund seien die stark gestiegenen Kosten für Speicherbausteine.
Die offiziellen UVPs: Diese Preise ruft Apple aktuell auf
Betroffen sind sowohl Arbeitsspeicher als auch Flash-Speicher, die in iPhones, iPads und Macs zum Einsatz kommen. Apple habe versucht, die Mehrkosten aufzufangen, könne dies aber nicht dauerhaft fortsetzen.
Wann die ersten Preisänderungen erfolgen und welche Geräte konkret betroffen sind, bleibt bislang offen. Allerdings gilt es als bemerkenswert, dass Apple das Thema bereits jetzt öffentlich adressiert. Die nächste iPhone-Generation wird erst im September erwartet.
Speicherkrise könnte iPhone-Preise weiter antreiben
Analysten führen die Entwicklung vor allem auf den Boom großer KI-Rechenzentren zurück. Unternehmen wie Microsoft, Google, Meta und Amazon investieren derzeit massiv in neue Infrastruktur und sichern sich große Mengen an Speicherchips. Dadurch steigen die Preise deutlich an.
Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass der Speicher im kommenden iPhone 18 Pro mehr als dreimal so teuer werden könnte, wie im aktuellen Modell. Insgesamt sollen die Materialkosten eines Pro-iPhones dadurch um rund 25 Prozent steigen.
Der Preisverlauf des iPhone 17 auf amazon.de
Die Diskussion kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Apples Geräte ohnehin ein hohes Preisniveau erreicht haben. Das iPhone 17 startet offiziell bei 949 Euro. Für das iPhone 17 Pro verlangt Apple mindestens 1.299 Euro, das iPhone 17 Pro Max beginnt bei 1.449 Euro. Die größte Variante mit 2 TB Speicher kostet sogar 2.449 Euro.
Einige Beobachter halten es daher für möglich, dass Apple die erwartete Back-to-School-Aktion im Juli als Gelegenheit nutzt, um erste Preisanpassungen vorzubereiten oder zumindest durch attraktive Zugaben abzufedern. Im vergangenen Jahr startete die Bildungsaktion am 10. Juli.
Als wären die iPhones nicht seit Jahren überteuert genug, trotz das Netzteil, Sticker, Kopfhörer und sonstiges fehlen
+1
Man muss auch sagen das Apple ihre UVP auch nicht mehr durch bekommt.
Ich weiß nicht, ob mein Gefühl mich täuscht, aber die Geräte sinken im Preis bei Amazon mittlerweile relativ schnell.
Jupp. Das ist irgendwo völlig unsinnig. Die UVPs steigen aber die tatsächlichen Strassenpreise werden immer schneller günstiger (Extrembeispiel war ja das Air).
Heul leise…
Als Apple der EU Regelung vorgriff und das Netzteil wegließ, erhöhten sich gleichzeitig dennoch die Produktionskosten. Das zusätzliche 5G Modem des iPhone 12 Pro kostete alleine schon im Einkauf Apple knapp 90 US$. Deutlich mehr als die wenigen eingesparten Dollar durch den Wegfall des Netzteils. Der Preis damals blieb gleich zur Vorgängergeneration. Und ja, auch damals wurde gemault, dass Apple die „Preisersparnis“ nicht an die Kunden weitergereicht hat. 6 Jahre später wird immer noch geheult. Können wir endlich mal froh sein, dass Apple damals den Preis in DE einfach unverändert ließ?
Geeze, immer diese Reiterei auf dem billigen Netzteil.
Boah, ernsthaft, immer noch das Thema mit dem Netzteil? Und dieses allgegenwärtige Wort „überteuert“, das immer schnell ausgesprochen wird, ohne Ahnung zu haben, was überhaupt hinter einem Produkt steckt.
Preiserhöhungen werden die Verkäufe sicher ankurbeln!
Als wären die iPhones nicht seit Jahren überteuert genug, trotz das Netzteil, Sticker, Kopfhörer und co. fehlen
Zwingt dich keiner Apple Produkte zu kaufen, vielleicht im falschen Blog unterwegs.
@PostSack: Kritik, insbesondere berechtigte an Apple, ist also grundsätzlich nicht erwünscht, weil es ein Blog (o.ä.) ist, der sich mit Apple beschäftigt???
Ich fand den Beitrag gut, deinen fand ich z.B. Sch….
Immer dieses großkotzige Fanboy gehabe.
@Derek: +1
Ich hab schon genug Sticker, ich hab ein Netzteil und ich hab Kopfhörer.
Tja Dave,nur an Freunde mangelt es wohl….
Ja und? Ist wie bei Autos.
Bei meinem waren noch Reifen dabei und im Kofferraum lag sogar ein Ladekabel.
Who cares.. andere Hersteller werden auch noch nachziehen
Es ist ja fast schon aussergewöhnlich, dass Apple die Preise bis jetzt halten konnte. Das mag in Teilen durch längerfristige Verträge erklärbar sein, aber die Marktpreise sind inzwischen so irre hoch, dass sich bei bestehenden Verträgen sogar das Bezahlen der Vertragsstrafen lohnen könnte.
Prinzipiell stimme ich dir zu.
Man muss aber eher „halten wollte“ sagen. Können tun sie das noch länger. Aber aus wirtschaftlichen Gründen will Apple das natürlich nicht länger tun.
Oh, ein Insider!
Vielleicht weil das Standard-Modell die neuen KI-Funktionen von iOS 27 nicht unterstützen wird?
Whats?! Das hab ich ja noch garnicht gesehen, dass das iPhone im Worst Case 2500€ kostet. WTF?!
Was jammert ihr alle. Die Firma wird auch das neue iPhone zahlen. Scheiss egal was es kostet.
Welche Firma zahlt was? Die, wo ich angestellt bin?
Träumer! Irgendwann müssen sie zahlen, wenn meins kaputt ist, aber bis dahin vergehen 3 weitere Jahre.
Es ist doch den ewigen Käufern geschuldet, die jedes Jahr unbedingt das aktuellste Modell haben müssen.
KI?! Drauf geschissen. Genau wie auf andere, tolle Innovationen
Shut up and take my money!
Ich reite mein 12 Pro bis in die Unendlichkeit
Apple hat schon seit Jahren die fettesten Speicherpreise und verdient sich daran seit Jahren schon eine Goldene Nase . Und das zieht sich fast durch die komplette Produktpalette.
Man lötet das Zeug einfach überall in den Geräten auf und schon zwingt man den Kunden vorausschauend zu Planen.
Wie lange hat man iPads gebaut mit 16 oder 32GB Speicher wo am Ende das Software Update nicht mal mehr heruntergeladen werden konnte. Aber warum nicht gleich mehr Speicher kaufen für schlappe 200-300 Euro mehr.
Nee danke das iPhone 16Pro bleibt bis es auseinander fällt
Ok, moment. Es kommt ein iPhone raus dass nur die Hälfte der möglichen Funktionen in der EU anbietet und soll jetzt quasi doppelt so teuer werden? Richtig? Sehr cleverer Schachzug. Tim wird immer gewiefter. Aber ok, kann man halt auch nur mit Apple Jüngern machen, wo sollen die auch hin wenn alles in der iCloud hängt. Chapeau.
Werde noch 3 Jahre warten. Habe das 16Pro reicht.
Preise macht der Markt und nicht apple, wenn es nicht gekauft wird, werden die Preise auch sinken. Und nach der AI verkasperung sehe ich bis auf weiteres keinen Grund für neue Hardware.
Wer das bezahlen will kann das gerne tun .
Mehr als 1300 € für ein Telefon lege ich nicht an . Bis jetzt vom Anfang an bei Apple . Kaufe ein billig Handy und ein I Pad . Computer bleibe ich bei Apple . Was ich hier gespart habe spende ich an bedürftige.
Ist natürlich super Marketing. Der Käufer wird schon im Vorfeld darüber informiert das der Preis steigt. Oder ist doch doch die verschlafene KI die jetzt finanziert werden muss?
So lange alle hinterher laufen freut es die und machen was sie wollen! Selber schuld wer das zahlt. Kopf einschalten ist halt schwer