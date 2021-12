Apple warnt Lieferanten: iPhone-Nachfrage lässt nach

Das iPhone bleibt zwar Apples vom Umsatz her wichtigstes Produkt. Doch konnte die von den unterschiedlichen Abo-Angeboten und App-Provisionen getragene Service-Sparte des Herstellers über die letzten Jahre hinweg stetig zulegen und wird wohl auch im aktuellen Weihnachtsquartal wieder einen weiteren Schritt nach oben machen. Ähnliches darf man für den Sektor Wearables erwarten, in den neben der Apple Watch auch die verschiedenen AirPods-Modelle und der HomePod mini fallen.

Dennoch gehen Beobachter davon aus, dass Apple im diesjährigen Weihnachtsquartal einmal mehr Rekordergebnisse einfährt. Wenngleich Apple vielleicht nicht in der ursprünglich erwarteten Größenordnung mit Umsatzrekorden punkten kann, so ist das Unternehmen in den vergangenen Jahren derart gewachsen und mittlerweile breit genug aufgestellt, um selbst unter Kriseneinfluss nennenswert zu wachsen.

