Apple Wallet: Drei weitere Marken bereiten digitale Autoschlüssel vor

Apple bereitet die nächste Erweiterung seines digitalen Autoschlüssels vor. Im serverseitigen Car-Key-System des Unternehmens sind drei weitere Fahrzeugmarken aufgetaucht. Künftig dürften damit auch Fahrzeuge von Lincoln, Lucid Motors und Freelander direkt über die Wallet-App auf iPhone und Apple Watch geöffnet und gestartet werden können.

Entdeckt wurden die neuen Einträge von Entwickler Aaron Perris. MacRumors berichtet über den Fund. Eine Aufnahme in Apples Backend war bei anderen Herstellern in der Vergangenheit häufig ein Vorzeichen für die spätere Freischaltung. Welche Fahrzeugmodelle unterstützt werden und wann es losgeht, geht aus den Einträgen natürlich nicht hervor.

Lucid war bereits angekündigt

Zumindest Lucid kommt nicht überraschend. Bereits im Juli hatten wir über Hinweise auf Lucid im Code von iOS 27 berichtet. Apple hatte den Elektroautohersteller zudem schon zuvor als kommenden Car-Key-Partner genannt. Lucid bietet mit seiner eigenen App bereits einen Smartphone-Schlüssel an, dieser ist bislang jedoch von Apple Wallet unabhängig.

Neu ist dagegen Lincoln. Die Ford-Luxusmarke bietet ebenfalls seit Jahren eine eigene „Phone As A Key“-Lösung an. Die Integration in Apple Wallet würde den Zugriff jedoch enger in iOS und watchOS einbinden.

Freelander dürfte hierzulande zunächst die geringste Rolle spielen. Der Name wird von Jaguar Land Rover und Chery für eine neue Elektroauto-Plattform beziehungsweise entsprechende Modelle in China wiederbelebt, die laut Auto Motor Sport auch wieder zu uns kommen soll.

Vom iPhone direkt ins Auto

Apples Car Key speichert den Fahrzeugschlüssel direkt in der Wallet-App. Je nach Auto genügt es, iPhone oder Apple Watch an den Türgriff zu halten oder sich dem Fahrzeug lediglich zu nähern. Unterstützte Modelle lassen sich auf diese Weise auch starten. Digitale Schlüssel können bei kompatiblen Fahrzeugen zudem mit anderen Personen geteilt werden.

Apple baut die Liste unterstützter Hersteller derzeit deutlich aus. Zuletzt tauchten unter anderem Volkswagen und Xiaomi in Apples Systemen auf. Eine offizielle Ankündigung zu Lincoln, Lucid und Freelander steht bislang noch aus.