Car Key wächst weiter
Apple Wallet: Drei weitere Marken bereiten digitale Autoschlüssel vor
Apple bereitet die nächste Erweiterung seines digitalen Autoschlüssels vor. Im serverseitigen Car-Key-System des Unternehmens sind drei weitere Fahrzeugmarken aufgetaucht. Künftig dürften damit auch Fahrzeuge von Lincoln, Lucid Motors und Freelander direkt über die Wallet-App auf iPhone und Apple Watch geöffnet und gestartet werden können.
Entdeckt wurden die neuen Einträge von Entwickler Aaron Perris. MacRumors berichtet über den Fund. Eine Aufnahme in Apples Backend war bei anderen Herstellern in der Vergangenheit häufig ein Vorzeichen für die spätere Freischaltung. Welche Fahrzeugmodelle unterstützt werden und wann es losgeht, geht aus den Einträgen natürlich nicht hervor.
Lucid war bereits angekündigt
Zumindest Lucid kommt nicht überraschend. Bereits im Juli hatten wir über Hinweise auf Lucid im Code von iOS 27 berichtet. Apple hatte den Elektroautohersteller zudem schon zuvor als kommenden Car-Key-Partner genannt. Lucid bietet mit seiner eigenen App bereits einen Smartphone-Schlüssel an, dieser ist bislang jedoch von Apple Wallet unabhängig.
Neu ist dagegen Lincoln. Die Ford-Luxusmarke bietet ebenfalls seit Jahren eine eigene „Phone As A Key“-Lösung an. Die Integration in Apple Wallet würde den Zugriff jedoch enger in iOS und watchOS einbinden.
Freelander dürfte hierzulande zunächst die geringste Rolle spielen. Der Name wird von Jaguar Land Rover und Chery für eine neue Elektroauto-Plattform beziehungsweise entsprechende Modelle in China wiederbelebt, die laut Auto Motor Sport auch wieder zu uns kommen soll.
Vom iPhone direkt ins Auto
Apples Car Key speichert den Fahrzeugschlüssel direkt in der Wallet-App. Je nach Auto genügt es, iPhone oder Apple Watch an den Türgriff zu halten oder sich dem Fahrzeug lediglich zu nähern. Unterstützte Modelle lassen sich auf diese Weise auch starten. Digitale Schlüssel können bei kompatiblen Fahrzeugen zudem mit anderen Personen geteilt werden.
Apple baut die Liste unterstützter Hersteller derzeit deutlich aus. Zuletzt tauchten unter anderem Volkswagen und Xiaomi in Apples Systemen auf. Eine offizielle Ankündigung zu Lincoln, Lucid und Freelander steht bislang noch aus.
VW = Skoda?
Und Cupra. Die neuen Modelle von Born, Tavascan und Ravall sollen das Feature ja auch gleich an Bord haben.
Cupra kann ich bestätigen, mein Born Schlüssel ist bereits in meiner Wallet
Skoda wird es auf jeden Fall beim Peak, Enyaq und Elroq ab Modelljahr 2027 haben.
Ja, Cupra hat ihn auch schon.
Kann ich bestätigen, mein (Cupra) Born Schlüssel ist bereits in meiner Wallet
Jo, zumindest in aktuellen Modellen ab Auslieferung. Siehe z.B. hier: https://youtu.be/cBsD5SeGOuk?si=tWKQiAOF5XwSmG4M
Skoda, leider nur die elekt. Fahrzeuge.
Leider nur auf einer Applewatch installierbar.
Was?
Der digitale Schlüssel lässt sich nicht auf mehrere Applewatches laden. Hat man z.B. 2, wie ich, kommt man nur mit einer Watch ins Auto.
Ich habe einen IONIQ 5 von Hyundai. Ich kann mit meiner Watch und dem iPhone das Fahrzeug entsperren und starten. Genauso meine Partnerin mit ihrer Watch und ihrem iPhone, Mein Backup-Fahrer hat nur ein iPhone und kann dieses zum entsperren und fahren nutzen. Partnerin und Backup-Fahrer haben den digitalen Schlüssel durch die Funktion „Schlüssel teilen“ in der Hyundai App erhalten. Darüber kann der Schlüssel auch wieder entzogen werden.
Stimmt, bei mir genauso, aber pro Apple-Account nur eine Applewatch.
Das kann aber irgendwie nicht sein.
Bei BMW heißt es du kannst die Berechtigung an mehrere iPhones (Fahrer) erteilen, dann sollten diese doch auch auf die jeweiligen Apple Watches übertragbar sein.
Weil hier alle von VW reden:
Bei dem Laden wäre ich sehr vorsichtig und würde mich zumindest auf Urlaubsfahrten nicht darauf verlassen,
dass das alles immer einwandfrei funktioniert
(sagt jemand, der seit 2020 nur noch Theater mit dem VW Konzern und ihren rollenden Windows-Schüsseln hat, egal ob Golf 8, Octavia 4, Leon, Superb 4, Q3, etc.).
Mein BMW ist jetzt 2 Wochen alt und läuft mit dem neusten Betriebssystem. Nur eine Applewatch pro Account. Ich kann natürlich mit IPhone oder Watch bedienen, aber nicht mit 2 Applewatch gleichzeitig.
In meinem neuen CLA funktioniert das auch seit diesem Monat, allerdings heißt das dort nicht Apple Car Key, sondern Digital Vehicle Key, ist aber im Wallet abgelegt. Ob das wohl dasselbe ist?
Ja
Mal eine Frage in dem Zusammenhang. Ich hab bei meinem Skoda Enyaq (BJ 25) in der App einen Code für den digitalen Schlüssel. Kann man den irgendwo in der Wallet hinterlegen oder bringt mir der gar nichts?
Mit BYD geht es auch. Ich habe meinen Schlüssel hierzu in der Wallet und brauch ansonsten nix mehr außer iPhone oder Watch.
Was ist denn der Vorteil zu einem „keyless“ System mit einem normalen Schlüssel, der bei mir auch nur in der Hosentasche ist.