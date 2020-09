Banking-App Banking4: Produkt-Split entfernt Funktionen

Die auf die Verwaltung mehrerer Konten spezialisierte Banking-Applikation Banking4 steht fortan in zwei unterschiedlichen Versionen zum Download bereit. Neben der klassischen Anwendung „Banking4“ für private Anwender, bieten die Macher nun auch die Profi-Version „BankingZV“ für den gewerblichen Zahlungsverkehr im App Store an.

Der Klassiker: Banking4

Der Produkt-Split der langjährigen ifun.de-Empfehlung trifft Nutzer auf iPhone und iPad unvorbereitet. Während die gleichnamigen Desktop-Anwendungen für Mac und Windows bereits mit Ausgabe 7.0 im Februar 2019 eingeführt wurden, erfolgte die Umstellung auf Apples Mobilgeräten mit dem Punkt-Update auf Ausgabe 7.4, die seit dem Wochenende automatisch installiert wird.

Seither gibt sich Banking4 auch auf dem iPhone „für private Anwender optimiert“, was in Fall der Mobil-Applikationen leider als klassischer Euphemismus eingestuft werden muss. Das Update brachte, von 16 neuen Kategorie-Icons abgesehen, keine zusätzlichen Funktionen für Privatanwender, sondern entfernte vorhandene Profi-Funktionen wie Lastschriften und Sammelaufträge, um diese ab sofort nur noch in der frisch gestarteten BankingZV-App anzubieten. Diese wird im App Store ab sofort für 49,99 Euro angeboten.

Die neue Geschäftskunden-App: BankingZV

Schlecht kommunizierte Umstellung

Eine Umstellung, die wir zwar nachvollziehen können, uns jedoch eine transparente Kommunikation und etwas mehr Vorlauf gewünscht hätten.

Vor allem, da sich Banking4 in den vergangenen Jahren stets anwenderfreundlich verhielt und seine Beliebtheit nicht zuletzt der Tatsache zu verdanken hat, dass man konsequent auf den heutzutage fast überall anzutreffenden Kategorie-Schabernack wie Preisvergleiche, Versicherungs-Angebote und die Auswertung der Konto-Umsätze verzichtete.

Als eine der letzten Vertreter ihrer Art bietet sich Banking4 nach wie vor zum fairen Einmalkauf an – entsprechendes Verständnis haben wir dafür, dass man die Produktpalette diversifizieren und gleichzeitig vereinheitlichen möchte.

Auch ist nachvollziehbar, dass man Kunden mit geschäftlichem Zahlungsverkehr mit einer gesonderten Profi-Lösung bedienen möchte, die ruhig auch ein wenig mehr kosten darf – dies auch klar zu kommunizieren, hätte dem Image der App besser getan als die Feature-Amputation durch die Update-Hintertür, die wahrscheinlich für eine Zunahme an Support-Anfragen gesorgt haben dürfte.

Uns haben jedenfalls mehrere E-Mails zum Thema erreicht, die teils verständnisvoll, teils verärgert aber doch alle überrascht formuliert waren.