Waze-Navigation im Web planen und ans iPhone schicken

Waze-Nutzer können ihre Touren jetzt mit der Live-Karte von Waze am Rechner planen, und das Ziel bzw. die komplette Routenführung dann von dort aus direkt an das iPhone übergeben.

Voraussetzung für diese Funktion ist lediglich die Verknüpfung von Rechner und Waze-App per QR-Code. Den Entwicklern zufolge muss dies zudem nur bei der ersten Nutzung gemacht werden und sollte dann dauerhaft funktionieren. Klickt dafür einfach auf den beim Öffnen der Karte angezeigten Hinweis auf die neue Funktion oder oben rechts auf die Taste „Anmelden“. In der Folge werdet ihr dazu aufgefordert, einen QR-Code mit dem iPhone abzufotografieren und die Verknüpfung anschließend auf dem iPhone zu bestätigen.

Fortan habt ihr dann die Möglichkeit, Ziele oder geplante Navigationsstrecken vom Rechner direkt ans iPhone zu übertragen. Als besonderen Bonus bewirbt Waze die Möglichkeit, eine Strecke ans iPhone zu schicken und sich per Push-Mitteilung benachrichtigen zu lassen, wenn die beste Zeit zum Losfahren gekommen ist.

Wer sein iPhone auf genannte Weise mit Waze verbunden hat, kann die Verknüpfung auch in umgekehrter Richtung nutzen. In der App gespeicherte Orte, darunter auch die Heimatadresse, stehen gleichermaßen auch am Rechner zur Auswahl zur Verfügung.

Waze lässt sich kostenlos laden und nutzen und setzt für die Anzeige von Verkehrsdaten und Blitzern auf Meldungen aus der Nutzergemeinde. Dementsprechend hält die App in der Regel deutlich aktuellere Meldungen zu Ereignissen wie Störungen, Sperrungen und Kontrollen bereit, als Konkurrenz-Anwendungen wie Google Maps, Apple Karten oder auch TomTom.

Letzteres konnten wir erst gestern wieder bestätigen. Eine seit mehreren Tagen bestehende Baustelle mit Straßensperrung wird in Waze korrekt angezeigt und auch bei der Navigation berücksichtigt. Alle drei anderen genannten Navigations-Apps wissen davon nichts und leiten an dieser Stelle in eine Sackgasse, die sich nur im größeren Kreis umfahren lässt.