Neue Einstellungen für iPhone 15 Pro und neuer
Apple verteilt neue Betas: iOS 26 mit zusätzlicher Energiesparfunktion
Apple hat am Montagabend die siebten Entwicklerversionen von iOS 26 und iPadOS 26 sowie die vierten öffentlichen Testversionen von iOS und iPadOS veröffentlicht. Damit steht die nächste und voraussichtlich vorletzte Testrunde für Entwickler und freiwillige Tester an, die vor dem geplanten Start im September noch weitere Funktionen prüfen können.
Zwar geizen die neuen Vorabversionen mit sichtbaren Neuerungen, führen allerdings zusätzliche Einstellung für den Umgang mit dem Energieverbrauch des iPhones ein.
Adaptive Power Notifications auf dem iPhone
Mit iOS 26 führt Apple einen neuen Energiemodus ein, der über das bisherige „Stromsparmodus“-Konzept hinausgeht. Der sogenannte Adaptive Power Mode kann in bestimmten Situationen eigenständig eingreifen, um die Batterielaufzeit zu verlängern. Dazu passt das System die Leistung des Geräts an, senkt gegebenenfalls die Helligkeit des Displays oder verlängert Rechenprozesse. Außerdem wird der klassische Stromsparmodus automatisch aktiviert, wenn die Restladung 20 Prozent erreicht.
In der aktuellen Testversion ist in den Einstellungen unter „Batterie > Stromsparmodus“ ein zusätzlicher Schalter hinzugekommen. Damit lässt sich festlegen, ob Nutzer eine Mitteilung erhalten möchten, sobald der Adaptive Power Mode aktiv wird. Das neue System steht jedoch nur auf den iPhone 15 Pro Modellen und neueren Geräten zur Verfügung, während iOS 26 selbst auf allen iPhones ab der 11er-Reihe installiert werden kann.
Weitere Neuerungen und Korrekturen
Neben der Energiesparfunktion bringt die siebte Beta auch kleinere Anpassungen. So wurde ein Fehler behoben, der Screenshots dunkler erscheinen ließ als beabsichtigt. Parallel dazu erhalten die Apple-Watch-Modelle Series 9, Series 10 und Ultra 2 in den USA die bereits mit iOS 18.6.1 zurückgekehrten Blutsauerstoffmessungen. Apple hatte die Blutsauerstoff-Analyse nach einem Rechtsstreit so umgebaut, dass die Ergebnisse fortan zwar noch von der Apple Watch ermittelt werden, sich aber nur noch auf dem iPhone ablesen lassen.
Die neuen Testversionen können von registrierten Entwicklern und Teilnehmern des öffentlichen Beta-Programms über die Softwareaktualisierung geladen werden. Apple dürfte vielleicht noch ein oder zwei Testversionen ausgeben, ehe die finalen Versionen im Herbst mit der Vorstellung der iPhone-17-Familie erscheinen sollen.
Ich dachte für die Blutsauerstoff-Messung wäre die Beta6 v2 gewesen. Aber die 7. Beta läuft noch einmal flüssig und besser. Besser als iOS 18!
Ich habe mich letzte Woche dafür entschieden, die Public Beta auf mein produktives Gerät zu laden und nach den üblichen 1-2 Tagen bin ich ebenfalls der Meinung, dass es besser/flüssiger läuft als iOS 18 (jedoch mit einigen visuellen Bugs).
Aus Erfahrung bringt bei meinen IPhones dieser Batterie Firlefanz überhaupt nichts! Schränkt mich nur in der Laufzeit ein, wenn ich z.B. nur auf 80% lade! Das Einzige, was Sinn macht, ist das optimierte Laden! Bsp.: IPhone 13 Pro Max, ausschließlich über optimiertes Laden 95% Kapazität (!), IPhone 15 Pro Max, Ladelimit festgelegt, 93% Kapazität! Und alle anderen Einschränkungen, wie z.B. Dimmen etc. schränken mich weiter im Komfort ein!
Das sind tatsächlich tolle Kapazitätswerte! Wie viele Ladezyklen haben deine iPhones denn bisher durchlaufen? Bei mir sieht es leider ganz anders aus: mein 15 pro Max hat mit 543 Ladezyklen bei optimiertem Laden nur noch 88 % Kapazität. Anfangs hatte ich die Ladung auf 80 % begrenzt. Irgendwann reichte das nicht mehr durch den Tag und ich habe auf 100 % erhöht.
Ähnlich! 532 Zyklen und 88%. Immer optimiert auf 100% geladen.
Gerade die Option „Stromsparmodus“ lässt mein iPhone 16 pro max richtig lange laufen, gerade wenn man es ständig benutzt, beim sight seeing beispielsweise.
96% mit 16 Pro Max. Lade nur Wireless.
Achja. Ohne Schnick Schnack in den Einstellungen. Immer auf 100%
273 Zyklen.
Hab vorhin iOS26 Beta 4 geladen und musste schmunzeln, da er mir als Downloadzeit „noch etwa 4 Tage“ angezeigt hat :-D
Solltest Dein ISDN mal austauschen. :)
Nein, es lag vermutlich an einer kurzfristigen schlechten Internetverbindung ;-) Ging dann relativ rasch.
Ich will hoffen, daß die Energiesparmodelle nicht wieder einhergehen mit Batteriekapazitäts reduzierungen.
Ich hoffe Apple berichtigt endlich Mal das bekannte Problem der Bildschirmzeit bei Kindern in der Familie, wenn das Gerät aus dem iCloud Backup zurück geholt wurde,
Diese verschwindet immer wieder.
Details:
https://communities.apple.com/de/thread/256116100
Moment verstehe ich den Text richtig. Der Sparmodus geht jetzt immer bei 20% an. Hoffe das lässt sich deaktivieren oder ich verstehe den Text einfach falsch.
Die Features gehören zum neuen „Adaptive Power Mode“ und wie du oben sehen kannst, gibt es dafür eine Einstellung :)
Nein, nicht immer. Nur dann, wenn Du den Adaptive Power Mode aktivierst.
Bei mir sind seit der neusten Public Beta die Einstellungen für den Anruffilter verschwunden, der unbekannte Anrufe entgegennehmen soll. Hab mich auf die Funktion gefreut, aber wird wohl wieder vertagt und vorerst nur auf Englisch verfügbar sein.
Das war richtig gut, mein Arbeitgeber lässt die aufdringlichen Anrufe in dem ich um Einspringen gebeten werde, weil er einfach wieder auflegt XD
Tolles Feature!
Bei mir gibt es die Option in der Telefon-App unter „unbekannte Nummern überprüfen-> Nach Grund des Anrufs fragen“
Wir laden mit optimiertem Laden am (alten/langsamen 5Watt) Apple Netzteil mit USB-A auf USB-C/Lightning über Nacht und niemals per Magsafe-QI, das hat sich sehr gut bewährt.
Ich mache das ähnlich. Mit 5W Ladegerät optimiert über Nacht. MagSafe nur in Ausnahmefällen wenn es mal schneller gehen muss. 230 Ladezyklen, 100% Kapazität beim 15 Pro
230 ist nichts
Same! Dachte aber bis anhin, dass ich damit alleine auf weiter Flur bin. :-D
Ich lade immer voll, mit dem neuen MagSafe von Apple. Praktisch jeden Tag. Sobald es 100% hat nehme ich es runter. Nie über die ganze Nacht. Trotzdem hat mein 16 Pro noch 100% Akku Kapazität. Der ganze optimierte Laden Mist bringt nichts, man sollt das Geräte jedoch nur so lange laden bis es voll ist und dann entfernen.
Was mich interessiert: Kann man in den Batterie-Einstellungen jetzt auch bei älteren iPhones (z.B. 11 Pro) ein Ladelimit, z.B. 80% aktivieren? Ich meine, gelesen zu haben, dass das auch für ältere iPhones kommen soll. Kann das Jemand bestätigen?
Hat jemand Erfahrungen mit den Apps von der Deutschen Bank unter iOS26? Läuft das schon zuverlässig?
…und für sowas bracht man mindestens ein 15 er. Das muss ja eine krasse Rechenleistung sein, den Energiesparmodus zu aktivieren.