Apple verteilt neue Betas: iOS 26 mit zusätzlicher Energiesparfunktion

Apple hat am Montagabend die siebten Entwicklerversionen von iOS 26 und iPadOS 26 sowie die vierten öffentlichen Testversionen von iOS und iPadOS veröffentlicht. Damit steht die nächste und voraussichtlich vorletzte Testrunde für Entwickler und freiwillige Tester an, die vor dem geplanten Start im September noch weitere Funktionen prüfen können.

Zwar geizen die neuen Vorabversionen mit sichtbaren Neuerungen, führen allerdings zusätzliche Einstellung für den Umgang mit dem Energieverbrauch des iPhones ein.

Adaptive Power Notifications auf dem iPhone

Mit iOS 26 führt Apple einen neuen Energiemodus ein, der über das bisherige „Stromsparmodus“-Konzept hinausgeht. Der sogenannte Adaptive Power Mode kann in bestimmten Situationen eigenständig eingreifen, um die Batterielaufzeit zu verlängern. Dazu passt das System die Leistung des Geräts an, senkt gegebenenfalls die Helligkeit des Displays oder verlängert Rechenprozesse. Außerdem wird der klassische Stromsparmodus automatisch aktiviert, wenn die Restladung 20 Prozent erreicht.

In der aktuellen Testversion ist in den Einstellungen unter „Batterie > Stromsparmodus“ ein zusätzlicher Schalter hinzugekommen. Damit lässt sich festlegen, ob Nutzer eine Mitteilung erhalten möchten, sobald der Adaptive Power Mode aktiv wird. Das neue System steht jedoch nur auf den iPhone 15 Pro Modellen und neueren Geräten zur Verfügung, während iOS 26 selbst auf allen iPhones ab der 11er-Reihe installiert werden kann.

Weitere Neuerungen und Korrekturen

Neben der Energiesparfunktion bringt die siebte Beta auch kleinere Anpassungen. So wurde ein Fehler behoben, der Screenshots dunkler erscheinen ließ als beabsichtigt. Parallel dazu erhalten die Apple-Watch-Modelle Series 9, Series 10 und Ultra 2 in den USA die bereits mit iOS 18.6.1 zurückgekehrten Blutsauerstoffmessungen. Apple hatte die Blutsauerstoff-Analyse nach einem Rechtsstreit so umgebaut, dass die Ergebnisse fortan zwar noch von der Apple Watch ermittelt werden, sich aber nur noch auf dem iPhone ablesen lassen.

Die neuen Testversionen können von registrierten Entwicklern und Teilnehmern des öffentlichen Beta-Programms über die Softwareaktualisierung geladen werden. Apple dürfte vielleicht noch ein oder zwei Testversionen ausgeben, ehe die finalen Versionen im Herbst mit der Vorstellung der iPhone-17-Familie erscheinen sollen.