iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007.

Lokale Sicherung mit Push und NAS-Zugriff

Auch mit HomeKit: Eufy reduziert Preise für alle Indoor-Kameras
25 Kommentare 25

Die Anker-Marke Eufy hat zum Herbst eine neue Hardwareaktion gestartet und bietet ihre drei populären Indoor-Kameras derzeit zu deutlich reduzierten Konditionen an. Das Angebot richtet sich an Nutzer, die eine unkomplizierte Möglichkeit zur Raumüberwachung suchen, ohne ein zusätzliches Abo abschließen zu müssen.

Eufy Security Kamera

Speicherung ohne Cloud-Zwang

Alle Modelle arbeiten ohne verpflichtende Cloud-Dienste. Stattdessen lassen sich die Aufnahmen lokal auf einer microSD-Karte oder auf Speicherlösungen im eigenen Heimnetzwerk sichern. Über die Eufy-App können Nutzer jederzeit auf die Livebilder zugreifen, bei erkannten Bewegungen Push-Benachrichtigungen erhalten und per Zwei-Wege-Audio kommunizieren. Auch ein zeitlich begrenzter Rückblick auf die vergangenen Tage ist möglich, sodass sich relevante Ereignisse im Nachhinein überprüfen lassen.

Eufy App 1

Drei Modelle im Detail

Die Indoor Cam E220 wird aktuell für 34,99 Euro angeboten. Sie verfügt über eine 2K-Auflösung, lässt sich drehen und neigen und kann so den gesamten Raum abdecken. Zusätzlich bietet sie Nachtsicht und die Möglichkeit, zwischen Personen und Haustieren zu unterscheiden. Dies soll dafür sorgen, dass nur relevante Ereignisse gemeldet werden. Eine Gegensprechfunktion ist ebenfalls integriert, sodass sich die Kamera auch als einfaches Kommunikationsmittel einsetzen lässt.

Produkthinweis
eufy Security Indoor Cam E220, 2K Überwachungskamera Innen, WLAN, Schwenkbar, Kameraüberwachung Innen, mit Nachtsicht,... 34,99 EUR

Für 89,99 Euro ist die Indoor Cam S350 erhältlich. Sie unterscheidet sich vor allem durch ihre Kombination aus Weitwinkel- und Teleobjektiv. Damit erreicht sie eine 4K-Auflösung und ermöglicht einen achtfachen Hybridzoom. Die Kamera soll dank lichtstarker Optik auch bei schwachen Lichtverhältnissen klare Aufnahmen liefern. Unterstützt wird dies durch eine Nachtsichtfunktion, die detaillierte Bilder auch in dunklen Räumen erlaubt. Eufy hebt zudem die KI-gestützte Bewegungserkennung hervor, die Bewegungen analysiert und Fehlalarme reduzieren soll.

Produkthinweis
eufy Security Indoor Cam S350, Dual Kameras, 4K, Überwachungskamera innen mit 8× Zoom und 360° PTZ, K.I, Dual-Band... 89,99 EUR

Das preislich niedrigste Modell ist die Indoor Cam C220, die derzeit für 29,99 Euro angeboten wird. Sie nimmt Videos in 1080p auf und ist ebenfalls schwenk- und neigbar. Eine Besonderheit stellt der Privatsphärenmodus dar: Auf Knopfdruck dreht sich das Objektiv mechanisch weg, sodass keine unerwünschten Aufnahmen entstehen.

Produkthinweis
eufy Indoor Cam C220, 2K Überwachungskamera Innen, 360° Schwenk-/Neigefunktion, Indoor-Kamera mit WLAN, KI für... 29,99 EUR

Die Entscheidung zwischen den Kameras hängt in erster Linie vom gewünschten Funktionsumfang ab. Während die C220 eine einfache Basislösung darstellt, richtet sich die E220 mit HomeKit-Integration an Nutzer mit höherem Anspruch an Bildqualität und Funktionsvielfalt.

Die S350 bildet das technisch umfangreichste Modell der Reihe und bringt mit ihrer Dual-Linsen-Konstruktion zusätzliche Möglichkeiten für eine detaillierte Raumüberwachung mit.

Vergleich
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
18. Aug. 2025 um 18:11 Uhr von Nicolas


    25 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Mir kommt kein eufy mehr ins Haus.
    Die letzten Updates machten das System immer unbrauchbarer. Egal ob sie nun im HomeKit sind, oder über die eigene App. Ständig Abbrüche beim Live Stream oder gar nicht erst erreichbar. Manche Sachen werden aufgenommen, dieselben Bewegungen 3 Minuten später aber nicht mehr. Einfach unbrauchbar geworden.

  • Gerade erst von HomeBase 2 auf 3 ein Update gemacht – läuft mit 5 Kameras seit Jahren rund.

  • Die C220 macht bei mir einen super Job, nutze ich auch ausschließlich über Apple Home.
    Die Cam2 Pro gehen mir dafür allerdings unendlich auf die Nerven. Super lange Reaktionszeit in Apple Home, Akku Sau schnell leer.

  • Was sind use cases für eine Indoor Cam? Ist mir nicht ganz so klar? Z.B in einer Wohnung? Auf die Tür gerichtet, falls ein Einbrecher kommt?

    • Ferienhaus -Wohnung, z.B.
      Mein Dad ist dieses Jahr gestorben und wir haben noch nicht angefangen das Haus auszuräumen….

      Als Einbruchsschutz.

      • Danke für die Info. Ich bin am überlegen mir die E220 zu holen und zwar um ein Haus, welches aktuell nicht bewohnt ist intern zu „überwachen“. Würde ja zwei bestellen und eine in den Eingang und eine zur Türfront im Wohnbereich ausrichten. Ich brauche nur Strom und muss die beiden in WLAN bringen, richtig? Danach kann ich von mir Zuhause (App) alles überwachen?! Sollte ich noch zwei SD-Karten bestellen, damit es auch aufgenommen wird paar Tage? Gibt es auch eine einzelne Outdoor Cam ohne Strom und Homebase, welche ich in den Außenbereich z.b. mit Klebeband irgendwo befestigen kann?

      • Kommt drauf an wie du die Aufnahme einstellst. Dauerhaft oder nur bei Bewegung. Letztere schafft dann Wochen bzw. Monate in einem leeren Haus.
        Für draußen gibt es solo cams die mit Solar laufen. Wenn die richtig angebracht ist und Sonne regelmäßig scheint sind hier auch mehrere Wochen Aufnahme drin. Insgesamt ist das Setting kein Hexenwerk. Eufy ist echt easy zu installieren und bedienen.

    • Simon-aus-Berlin

      Babycam! Klingt komisch, klappt aber gut.
      So können meine Frau und ich getrennt voneinander auf den Stream zugreifen und müssen nicht die Geräte hin und herschieben. Zusätzlich kann ich das Livebild am Apple TV parallel zum Netflix stream o.ä. als Miniaturdarstellung laufen lassen.
      Die Kameras haben wir in der FRITZ!Box vom Internet getrennt, d.h. von unterwegs können wir nicht drauf zugreifen über die eufy App, was wir in diesem Szenario aber auch nicht benötigen (Ausnahme via HomeKit!)

  • Für Smart Home völlig ok. Ist halt keine Sicherheitstechnik muss man halt wissen. Warum gibt es wohl Kameras und NVR die mehrere tausend Euro kosten! Wie gesagt für das Geld völlig ok!

  • Laut ChatGPT ist die E220 ausschließlich dafür da, um Baby weinen zu erkennen, während die C220 (die günstigere) alle Geräusche erkennen kann. Soll aber günstiger sein, weil sie häufiger produziert wurde als die die ausschließlich Baby weinen erkennen kann. Kann das irgendjemand bestätigen?

  • Eufy läuft bei mir mit 4 Cams und Homebox 3 absolut perfekt ohne Probleme.

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
