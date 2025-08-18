Auch mit HomeKit: Eufy reduziert Preise für alle Indoor-Kameras

Die Anker-Marke Eufy hat zum Herbst eine neue Hardwareaktion gestartet und bietet ihre drei populären Indoor-Kameras derzeit zu deutlich reduzierten Konditionen an. Das Angebot richtet sich an Nutzer, die eine unkomplizierte Möglichkeit zur Raumüberwachung suchen, ohne ein zusätzliches Abo abschließen zu müssen.

Speicherung ohne Cloud-Zwang

Alle Modelle arbeiten ohne verpflichtende Cloud-Dienste. Stattdessen lassen sich die Aufnahmen lokal auf einer microSD-Karte oder auf Speicherlösungen im eigenen Heimnetzwerk sichern. Über die Eufy-App können Nutzer jederzeit auf die Livebilder zugreifen, bei erkannten Bewegungen Push-Benachrichtigungen erhalten und per Zwei-Wege-Audio kommunizieren. Auch ein zeitlich begrenzter Rückblick auf die vergangenen Tage ist möglich, sodass sich relevante Ereignisse im Nachhinein überprüfen lassen.

Drei Modelle im Detail

Die Indoor Cam E220 wird aktuell für 34,99 Euro angeboten. Sie verfügt über eine 2K-Auflösung, lässt sich drehen und neigen und kann so den gesamten Raum abdecken. Zusätzlich bietet sie Nachtsicht und die Möglichkeit, zwischen Personen und Haustieren zu unterscheiden. Dies soll dafür sorgen, dass nur relevante Ereignisse gemeldet werden. Eine Gegensprechfunktion ist ebenfalls integriert, sodass sich die Kamera auch als einfaches Kommunikationsmittel einsetzen lässt.

Für 89,99 Euro ist die Indoor Cam S350 erhältlich. Sie unterscheidet sich vor allem durch ihre Kombination aus Weitwinkel- und Teleobjektiv. Damit erreicht sie eine 4K-Auflösung und ermöglicht einen achtfachen Hybridzoom. Die Kamera soll dank lichtstarker Optik auch bei schwachen Lichtverhältnissen klare Aufnahmen liefern. Unterstützt wird dies durch eine Nachtsichtfunktion, die detaillierte Bilder auch in dunklen Räumen erlaubt. Eufy hebt zudem die KI-gestützte Bewegungserkennung hervor, die Bewegungen analysiert und Fehlalarme reduzieren soll.

Das preislich niedrigste Modell ist die Indoor Cam C220, die derzeit für 29,99 Euro angeboten wird. Sie nimmt Videos in 1080p auf und ist ebenfalls schwenk- und neigbar. Eine Besonderheit stellt der Privatsphärenmodus dar: Auf Knopfdruck dreht sich das Objektiv mechanisch weg, sodass keine unerwünschten Aufnahmen entstehen.

Die Entscheidung zwischen den Kameras hängt in erster Linie vom gewünschten Funktionsumfang ab. Während die C220 eine einfache Basislösung darstellt, richtet sich die E220 mit HomeKit-Integration an Nutzer mit höherem Anspruch an Bildqualität und Funktionsvielfalt.

Die S350 bildet das technisch umfangreichste Modell der Reihe und bringt mit ihrer Dual-Linsen-Konstruktion zusätzliche Möglichkeiten für eine detaillierte Raumüberwachung mit.