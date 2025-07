watchOS 26: Neue Funktion warnt bei ungewöhnlichem Akkuverbrauch

Mit dem bevorstehenden Apple-Watch-Update auf watchOS 26 erweitert Apple die Energiesteuerung der Computeruhr. Das Betriebssystem analysiert das individuelle Nutzungsverhalten und erkennt Abweichungen vom durchschnittlichen Energieverbrauch. Wird ein schnelleres Entladen des Akkus festgestellt, informiert die Uhr den Nutzer darüber.

Ziel der Funktion ist es, frühzeitig auf mögliche Engpässe hinzuweisen, noch bevor die reguläre Warnung über einen niedrigem Akkustand erscheint.

Die Warnmeldung bietet zudem direkten Zugriff auf den Stromsparmodus der Apple Watch. Dieser kann bis zum nächsten Ladezeitpunkt dabei helfen, die verbleibende Akkulaufzeit zu verlängern. Die Analyse erfolgt auf Grundlage des historischen Verbrauchsprofils. Dabei wird berücksichtigt, wie stark die Uhr in den vergangenen Tagen genutzt wurde und wie sich der aktuelle Verbrauch dazu verhält.

Adaptive Leistung in iOS 26

Ein erhöhter Energieverbrauch kann verschiedene Gründe haben. So benötigen etwa GPS-Ortung oder Mobilfunkverbindungen mehr Energie, vor allem in Regionen mit schlechter Netzabdeckung. Auch längere Bildschirmzeiten oder häufige Interaktionen mit der Uhr wirken sich auf die Akkulaufzeit aus. Die neue Funktion soll in solchen Fällen dazu beitragen, frühzeitig gegenzusteuern.

In der laufenden Betaphase dürfen die neuen Warnungen wohl noch ignoriert werden, üblicherweise widmet sich Apple den Laufzeitoptimierungen erst zum Schluss der Testphase. Zukünftig jedoch dürfen sich Anwender über den neuen Hinweis freuen, die ihre Uhr stärker beanspruchen als üblich. Kann die Meldung doch dabei helfen Ladepausen besser einzuplanen.

„Adaptive Leistung“ in iOS 26: Übermäßigem Akkuverbrauch vorbeugen

Die Funktion zur Überwachung des Akkuverhaltens wird nicht nur für die Apple Watch, sondern mit dem feature „Adaptive Leistung“ in iOS 26 auch für das iPhone eingeführt. Beide Betriebssystem befinden sich derzeit in der geschlossenen Testphase für Entwickler. Die öffentliche Beta soll noch im Laufe des Monats für alle interessierten Anwender folgen.