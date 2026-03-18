iOS 26.3.1 (a) & Co.
Apple verteilt außerplanmäßige Sicherheitsupdates für iOS und macOS
Apple hat mit „Im Hintergrund ausgeführte Sicherheitsverbesserungen“ eine Funktion eingeführt, die zusätzliche Sicherheitsupdates außerhalb regulärer Aktualisierungen ermöglicht. Aktuell werden über diesen Mechanismus neue Betriebssystem-Versionen für iPhone, iPad und Mac verteilt. Erkennbar sind sie am Zusatz (a) in der Versionsnummer.
Zum Inhalt der Aktualisierungen schreibt Apple, dass damit eine Sicherheitslücke mit der Kennung CVE-2026-20643 behoben wird. Die behobene Schwachstelle könnte es Angreifern ermöglichen, über manipulierte Webseiten Sicherheitsmechanismen zu umgehen.
Update auch für das MacBook Neo
Die Updates betreffen iOS 26.3.1 (a), iPadOS 26.3.1 (a), macOS 26.3.1 (a) sowie macOS 26.3.2 (a). Wundert euch nicht über die zuletzt genannte Version von macOS. Diese ist bislang ausschließlich mit dem neuen MacBook Neo verfügbar.
Die „Im Hintergrund ausgeführten Sicherheitsverbesserungen“ kommen hier erstmals offiziell zum Einsatz. Allerdings handelt es sich hier nicht um eine echte Premiere. Apple hat die Funktion zwar mit den Updates auf iOS 26.1, iPadOS 26.1 und macOS 26.1 eingeführt, mit den „Schnellen Sicherheitsmaßnahmen“ in der Vergangenheit jedoch bereits ein vergleichbares Verfahren genutzt.
Installation ist Einstellungssache
Die auf diesem Weg ausgespielten Updates werden automatisch auf dem iPhone, iPad und Mac installiert, wenn die entsprechende Funktion aktiviert ist. Auf dem iPhone und iPad befindet sich die Option in den Einstellungen „Datenschutz & Sicherheit“. Auf dem Mac erreicht man die gleiche Rubrik über die Systemeinstellungen. Dort kann man auch jeweils einsehen, ob ein solches Update von Apple ausgespielt wurde. Im Falle von Inkompatibilitäten mit einzelnen Apps lassen sich die Sonderaktualisierungen auch wieder entfernen.
Ist die Funktion deaktiviert, werden die Korrekturen erst mit einem regulären Softwareupdate bereitgestellt.
Leider muss ich hier widersprechen! Das Update wird nicht automatisch installiert und bei mir überhaupt nicht installiert, auch wenn man es versucht manuell anzustoßen!
Theorie und Praxis liegen hier wieder weit voneinander entfernt!
Ich bekomm kein Update angezeigt. Version ist und bleibt iOS 26.3.1. oder ist das dann schon das Neue, auch ohne a?
P.S: IN den Einstellungen / Datenschutz hab ich autom. Sicherheitsupdates aktiviert.
Kann mir jemand sagen, welches nun das aktuellst OS ist? 26.3.1 oder 26.3.1.(a)?
Über das wlan das Update anstoßen, könnte klappen
Bei mir wird es auch nicht installiert. Es kommt ein Dialog ob ich es über mobile Daten laden möchte. Interessant dabei, dass der Button auf englisch beschriftet ist.
Tatsächlich war bei mir nach der Installation auch ein Button mit „Restart & Install“ beschriftet. Abbrechen war allerdings korrekt.
Bei mir ist das Update vom iPhone wieder verschwunden! Heute Morgen war es zu sehen (rote 1 auf dem Zahnradsymbol), als ich das Update dann etwas später über Einstellungen/Allgemein/Softwareupdate installieren wollte, wurde es dort nicht mehr angeboten.
Dort wird es auch nicht angezeigt!
Falscher Menüpunkt.
Du findest diese „Ad hoc“ Updates unter
Einstellungen -> Datenschutz & Sicherheit -> Im Hintergrund ausgeführte Sicherheitsverbesserungen.
DANKE für den Leitfaden.
Auf MBA und iPhone dreht sich das Rad einen Wolf!
@Sascha – danke, guter Tipp und wieder etwas gelernt.
Unter „Datenschutz & Dicherheit“ – „Sicherheitsprüfung“ hab ich oben rechts nen Button „schnell verlassen“ und die Einstellungen schließen sich komplett.
War das da schon immer so? Der Schalter taucht nur dort auf. Oo
Bei mir wird es genau da angezeigt.
@Dcoo. Ja, seitdem es diesen Menüpunkt gibt, gibt es auch den „Escape“ Knopf.
Das Menü zeigt dem User an, ob er getracked wird oder ob das System kompromittiert ist. Wer das im Rahmen von häuslicher Gewalt/toxischer Beziehung checken will und dann Gefahr durch eine anwesende Person entsteht, die das feststellen könnte, kann dann über den Fluchtknopf das Menü schnell verlassen. Es erscheint dann auch nicht mehr im Appswitcher.
Bei mir wird es garnicht erst angezeigt
Ich sehe das Update nicht. iPhone 15 Pro.
+1, ich sehe das Update auch nicht
Wo siehst du es nicht? Unter Softwareupdate ist es auch nicht zu finden!
Wo dann?
@guybrush
Siehe Artikel
Du musst unter „Datenschutz“ u.s.w. gucken. Ist im Text aber auch so beschrieben. ;)
DAS ist ja SEHR versteckt…
Bei mir wird es garnicht angezeigt
Funktioniert problemlos, alles bestens
Cool.
Ich muss gestehen, dass ich auf meinem 16pro noch iOS 18.6.2 habe, weil es zu Beginn mit iOS 26 noch so viele Performance und andere Probleme gab. Wie sieht es denn mittlerweile aus? Gibt es hier Erfahrungen mit 16pro und dem aktuellen iOS?
Vielen Dank für Eure Erfahrungen!
Läuft
Tu’s nicht. Katastrophe.
Blödsinn
Wir hatten hier keinerlei Probleme mit iOS/iPadOS 26. (iPhone 13pro/16pro/ mehrere iPad’s)
Läuft absolut problemlos. Gibt dazu auch ein Video auf dem YouTube Channel von apfelwelt, falls du mehr Infos brauchst
Kann ich voll nachvollziehen.. und wäre auch lieber bei 18.x geblieben
ich musste leider wechseln da sich eine neue Apple Watch weigert sich unter 18.x einrichten zu lassen.
Lass die Finger davon! Grausam viele Bugs noch drinne!
Hier auch laden und installieren problemlos.
iPhone 14 Pro Max
iPhone SE 2nd Gen
Gerade installiert auf iPhone und iPad alles Problemlos funktioniert.
Ist da wie beschrieben – lädt bzw. installiert aber nicht über mobile Daten
Gerade gefunden und installiert auf iPhone 16 (schwarz). Läuft einwandfrei!
Gestern im schlechten WLAN in einem ägyptischem Hotel installiert
Mein Gott Apple, komplizierter ging es wohl nicht! :-((
Das stimmt. Angeblich wichtiges Update aber total versteckt. Der Otto Normal User findet das niemals.
Otto Normal User brauch das nicht zu interessieren, wenn es alles automatisch abläuft.
Wie hier halt wieder keiner die News liest/ versteht…
@ifun: hier wurde der genau Pfad unter iOS beschrieben. Vielleicht könnt Ihr den Artikel diesbezüglich ergänzen, damit jeder, der das Update händisch anstoßen möchte auch weiß, wie er/ sie vorgehen muss.
Ich hatte es im Artikel erst überlesen und unter „Software Update“ gesucht (wie vermutlich einige hier).
Ansonsten Danke für die Info.
Seltsam ist, dass es mir direkt unter
allgemein/Softwareupdate angeboten wird.
Nicht unter Sicherheit …
Entweder hat Apple nachgearbeitet. Oder es wird unterschiedlich ausgerollt.
iPhone 17 hier
Bei mir war „Automatisch“ zwar auch an, aber die Installation musste ich trotzdem selbst anstoßen.
Habe es jetzt auf dem iPhone auch installiert. Ich finde 2 Sachen aber schon sehe verwirrend.
Erstmal, dass es unter Datenschutz & Sicherheit versteckt ist. Hier sucht doch keiner nach Updates.
Zweitens, dass ich ausgewählt habe es soll automatisch installiert werden, es aber dann doch noch per Hand gemacht werden muss.
Updates werden mir nirgends angeboten. Vielleicht wieder zurückgezogen‽
Welche Build Nr hat das (a) Update?
Bei mir wird es auch nicht angezeigt, …iPhone 12 Pro Max