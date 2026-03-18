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iOS 26.3.1 (a) & Co.

Apple verteilt außerplanmäßige Sicherheitsupdates für iOS und macOS
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Apple hat mit „Im Hintergrund ausgeführte Sicherheitsverbesserungen“ eine Funktion eingeführt, die zusätzliche Sicherheitsupdates außerhalb regulärer Aktualisierungen ermöglicht. Aktuell werden über diesen Mechanismus neue Betriebssystem-Versionen für iPhone, iPad und Mac verteilt. Erkennbar sind sie am Zusatz (a) in der Versionsnummer.

Zum Inhalt der Aktualisierungen schreibt Apple, dass damit eine Sicherheitslücke mit der Kennung CVE-2026-20643 behoben wird. Die behobene Schwachstelle könnte es Angreifern ermöglichen, über manipulierte Webseiten Sicherheitsmechanismen zu umgehen.

Update auch für das MacBook Neo

Die Updates betreffen iOS 26.3.1 (a), iPadOS 26.3.1 (a), macOS 26.3.1 (a) sowie macOS 26.3.2 (a). Wundert euch nicht über die zuletzt genannte Version von macOS. Diese ist bislang ausschließlich mit dem neuen MacBook Neo verfügbar.

Schnelles Sicherheitsupdate

Die „Im Hintergrund ausgeführten Sicherheitsverbesserungen“ kommen hier erstmals offiziell zum Einsatz. Allerdings handelt es sich hier nicht um eine echte Premiere. Apple hat die Funktion zwar mit den Updates auf iOS 26.1, iPadOS 26.1 und macOS 26.1 eingeführt, mit den „Schnellen Sicherheitsmaßnahmen“ in der Vergangenheit jedoch bereits ein vergleichbares Verfahren genutzt.

Installation ist Einstellungssache

Die auf diesem Weg ausgespielten Updates werden automatisch auf dem iPhone, iPad und Mac installiert, wenn die entsprechende Funktion aktiviert ist. Auf dem iPhone und iPad befindet sich die Option in den Einstellungen „Datenschutz & Sicherheit“. Auf dem Mac erreicht man die gleiche Rubrik über die Systemeinstellungen. Dort kann man auch jeweils einsehen, ob ein solches Update von Apple ausgespielt wurde. Im Falle von Inkompatibilitäten mit einzelnen Apps lassen sich die Sonderaktualisierungen auch wieder entfernen.

Ist die Funktion deaktiviert, werden die Korrekturen erst mit einem regulären Softwareupdate bereitgestellt.
18. März 2026 um 10:44 Uhr von chris Fehler gefunden?


    50 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Leider muss ich hier widersprechen! Das Update wird nicht automatisch installiert und bei mir überhaupt nicht installiert, auch wenn man es versucht manuell anzustoßen!

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    • Theorie und Praxis liegen hier wieder weit voneinander entfernt!

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      • Ich bekomm kein Update angezeigt. Version ist und bleibt iOS 26.3.1. oder ist das dann schon das Neue, auch ohne a?

      • P.S: IN den Einstellungen / Datenschutz hab ich autom. Sicherheitsupdates aktiviert.
        Kann mir jemand sagen, welches nun das aktuellst OS ist? 26.3.1 oder 26.3.1.(a)?

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    • Bei mir wird es auch nicht installiert. Es kommt ein Dialog ob ich es über mobile Daten laden möchte. Interessant dabei, dass der Button auf englisch beschriftet ist.

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      • Tatsächlich war bei mir nach der Installation auch ein Button mit „Restart & Install“ beschriftet. Abbrechen war allerdings korrekt.

    • Bei mir ist das Update vom iPhone wieder verschwunden! Heute Morgen war es zu sehen (rote 1 auf dem Zahnradsymbol), als ich das Update dann etwas später über Einstellungen/Allgemein/Softwareupdate installieren wollte, wurde es dort nicht mehr angeboten.

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      • Dort wird es auch nicht angezeigt!

      • Falscher Menüpunkt.
        Du findest diese „Ad hoc“ Updates unter
        Einstellungen -> Datenschutz & Sicherheit -> Im Hintergrund ausgeführte Sicherheitsverbesserungen.

      •  ut paucis dicam

        DANKE für den Leitfaden.
        Auf MBA und iPhone dreht sich das Rad einen Wolf!

      • @Sascha – danke, guter Tipp und wieder etwas gelernt.

      • Unter „Datenschutz & Dicherheit“ – „Sicherheitsprüfung“ hab ich oben rechts nen Button „schnell verlassen“ und die Einstellungen schließen sich komplett.
        War das da schon immer so? Der Schalter taucht nur dort auf. Oo

      • Bei mir wird es genau da angezeigt.

      • @Dcoo. Ja, seitdem es diesen Menüpunkt gibt, gibt es auch den „Escape“ Knopf.
        Das Menü zeigt dem User an, ob er getracked wird oder ob das System kompromittiert ist. Wer das im Rahmen von häuslicher Gewalt/toxischer Beziehung checken will und dann Gefahr durch eine anwesende Person entsteht, die das feststellen könnte, kann dann über den Fluchtknopf das Menü schnell verlassen. Es erscheint dann auch nicht mehr im Appswitcher.

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  • Ich muss gestehen, dass ich auf meinem 16pro noch iOS 18.6.2 habe, weil es zu Beginn mit iOS 26 noch so viele Performance und andere Probleme gab. Wie sieht es denn mittlerweile aus? Gibt es hier Erfahrungen mit 16pro und dem aktuellen iOS?
    Vielen Dank für Eure Erfahrungen!

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  • Hier auch laden und installieren problemlos.

    iPhone 14 Pro Max
    iPhone SE 2nd Gen

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  • Gerade installiert auf iPhone und iPad alles Problemlos funktioniert.

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  • Ist da wie beschrieben – lädt bzw. installiert aber nicht über mobile Daten

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  • Gerade gefunden und installiert auf iPhone 16 (schwarz). Läuft einwandfrei!

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  • Gestern im schlechten WLAN in einem ägyptischem Hotel installiert

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  •  ut paucis dicam
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  • @ifun: hier wurde der genau Pfad unter iOS beschrieben. Vielleicht könnt Ihr den Artikel diesbezüglich ergänzen, damit jeder, der das Update händisch anstoßen möchte auch weiß, wie er/ sie vorgehen muss.
    Ich hatte es im Artikel erst überlesen und unter „Software Update“ gesucht (wie vermutlich einige hier).
    Ansonsten Danke für die Info.

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  • Bei mir war „Automatisch“ zwar auch an, aber die Installation musste ich trotzdem selbst anstoßen.

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  • Habe es jetzt auf dem iPhone auch installiert. Ich finde 2 Sachen aber schon sehe verwirrend.

    Erstmal, dass es unter Datenschutz & Sicherheit versteckt ist. Hier sucht doch keiner nach Updates.
    Zweitens, dass ich ausgewählt habe es soll automatisch installiert werden, es aber dann doch noch per Hand gemacht werden muss.

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  • Updates werden mir nirgends angeboten. Vielleicht wieder zurückgezogen‽

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  • Bei mir wird es auch nicht angezeigt, …iPhone 12 Pro Max

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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