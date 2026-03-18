iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 585 Artikel

Neue Funktion in der VVS-App

ÖPNV in Stuttgart mit automatischem Check-in-Verfahren
Artikel auf Mastodon teilen.
24 Kommentare 24

Nutzer der App des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart haben jetzt die Möglichkeit, ihre Fahrten über ein automatisches Check-in-Verfahren abzurechnen. Dem Tarifverbund zufolge soll die Funktion insbesondere Menschen ohne Tarifkenntnisse die Nutzung erleichtern.

Die zugrunde liegende Funktion nennt sich CiCoBW (Check-in-Check-out Baden-Württemberg) und besteht schon seit längerer Zeit. Mit der Integration in die VVS-App dürfte sie deutlich an Verbreitung gewinnen und häufiger genutzt werden. Vor Fahrtbeginn wird das Tracking per Wisch aktiviert, nach dem Aussteigen wieder beendet. Alternativ erkennt die App das Fahrtende automatisch.

Abrechnung nach Bestpreis

Das System erkennt Umstiege automatisch und hinterlegt während der Fahrt einen gültigen Fahrschein, der bei Kontrollen vorgezeigt werden kann. Nach Abschluss der Fahrt wird automatisch nur die tatsächlich zurückgelegte Strecke berechnet. Dabei setzt CiCoBW auf ein Bestpreis-Modell. In diesem Rahmen werden auch mehrere Fahrten an einem Tag zusammengefasst und nach dem günstigsten verfügbaren Tagespreis abgerechnet.

Vvs Stuttgart Check In App

Die Nutzung ist ohne Abonnement möglich und richtet sich laut Anbieter insbesondere an Gelegenheitsnutzer sowie Personen, die den öffentlichen Verkehr ausprobieren möchten. CiCoBW ist im gesamten Nah- und Regionalverkehr innerhalb von Baden-Württemberg gültig. Dazu zählen alle Verkehrsverbünde sowie verbundübergreifende Verbindungen im Rahmen des sogenannten bwtarifs.

Monatliche Kosten gedeckelt

Die monatlichen Kosten bei der Nutzung von CiCoBW in der 2. Klasse sind übrigens auf maximal 72 Euro begrenzt. Dieser Betrag entspricht dem aktuellen Preis des regulären Deutschlandtickets zuzüglich 9 Euro. Dieser Monatsdeckel wird automatisch angewendet, weitere Fahrten im Geltungsbereich finden dann ohne Berechnung statt.

Die App des Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart wurde im vergangenen Sommer als komplett neue Version veröffentlicht und liegt aktuell in Version 1.0.5 vor.

Laden im App Store
VVS Mobil - Fahrplan & Tickets
VVS Mobil - Fahrplan & Tickets
Entwickler: Verkehrs und Tarifverbund Stuttgart, Gesellschaft mit beschraenkter Haftung
Preis: Kostenlos
Laden
18. März 2026 um 08:42 Uhr von chris Fehler gefunden?


    24 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • SSB BestPreis Part 2? Ähnliches wurde leider in Hamburg gerade erst wieder abgeschafft, was ich total schade finde.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Gibt es in ähnlicher Form als FAIRTIQ u.a. in ganz Baden-Württemberg doch schon länger :)

    Antworten Melden

  • Wenn das auch funktioniert wie versprochen find ich die Umsetzung echt klasse. Würd ich mir auch für andere Bundesländer wünschen. Oder sogar Landesübergreifend … wenn man träumen darf

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Perfekter Anwendungsbereich für eine Live Activity, damit man das auschecken nicht vergisst – vermutlich aber wieder nicht implementiert?

    Bei der App bekommt man aktuell nicht mal eine Push Benachrichtigung wenn man eine Fahrt abspeichert und dann umsteigen muss / ein Gleis sich ändert / Verspätung auftritt. Leider alles recht halbherzig umgesetzt und abgesehen von den lokalen Infos zu Sperrungen, Netz etc. ist der DB Navigator in allen Hinsichten die bessere Wahl.

    Antworten Melden

  • Das gab‘s doch alles vor 10 Jahren schon und ist immer am eklatanten Stromverbrauch im Gerät gescheitert. Soviele Länder und Städte machen die perfekte Lösung doch vor. Inklusive Bestpreis Garantie, ohne Ticketkontrollen und ohne Brennpunkte in den Bahnhöfen (London, NYC, Singapur). Wir stümpern stattdessen seit Jahren weiter in unserem gescheiterten System rum keiner kriegt was auf die Reihe. Nervig.

    Antworten Melden

    • Du meinst mit Ticketsperren? Schön und gut, aber die Kosten sind exorbitant das überall nachzurüsten. Und ÖPNV darf ich Deutschland nichts kosten, also wird das nicht kommen. Da wird eher eine Autobahn gebaut, als sowas einzuführen.

      Und die Apps funktionieren sehr gut, gibt es ja auch in der Schweiz oder Österreich (Fairtiq ist eh aus der Schweiz).

      Antworten Melden

      • Dann lass ich mich gern vom Gegenteil überzeugen. Vielleicht haben sie es ja hingekriegt.

  • Hatten wir in Hamburg bereits im HVV.
    Nannte sich HVV Switch und fand ich extrem praktisch.
    Leider haben die das wieder eingestellt.

    Antworten Melden

  • In Nordrhein-Westfalen gibt es dieses Tarifmodell auch, es wird nach Luftlinie abgerechnet.
    Der monatliche Gesamtpreis ist auf 63 € anhand des deutschlandticket gedeckelt.
    Der Nachteil ist aber, auch wenn es wieder der Preis eines Deutschland Tickets ist, also maximal, kann ich da natürlich nicht in anderen Bundesländern fahren

    Antworten Melden

  • Wenn der Bestpreis auch Wochen-, Monats- & Deutschlandtickets berücksichtigt so wie anderswo dann könnte das echt gut werden

    Antworten Melden

  • Gibt es schon länger mit FAIRTIQ, zum Beispiel in Niedersachsen, Bremen, etc.

    Antworten Melden

  • In Hessen beim RMV ebenfalls seit einiger Zeit. Heißt in/out Ticket

    Antworten Melden

  • dank an ifun für die erklärung.
    ich habe heute früh die erläuterungen der vvs kurz überflogen und sie als schwer verständlich empfunden.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43585 Artikel in den vergangenen 6773 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven