Neue Funktion in der VVS-App
ÖPNV in Stuttgart mit automatischem Check-in-Verfahren
Nutzer der App des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart haben jetzt die Möglichkeit, ihre Fahrten über ein automatisches Check-in-Verfahren abzurechnen. Dem Tarifverbund zufolge soll die Funktion insbesondere Menschen ohne Tarifkenntnisse die Nutzung erleichtern.
Die zugrunde liegende Funktion nennt sich CiCoBW (Check-in-Check-out Baden-Württemberg) und besteht schon seit längerer Zeit. Mit der Integration in die VVS-App dürfte sie deutlich an Verbreitung gewinnen und häufiger genutzt werden. Vor Fahrtbeginn wird das Tracking per Wisch aktiviert, nach dem Aussteigen wieder beendet. Alternativ erkennt die App das Fahrtende automatisch.
Abrechnung nach Bestpreis
Das System erkennt Umstiege automatisch und hinterlegt während der Fahrt einen gültigen Fahrschein, der bei Kontrollen vorgezeigt werden kann. Nach Abschluss der Fahrt wird automatisch nur die tatsächlich zurückgelegte Strecke berechnet. Dabei setzt CiCoBW auf ein Bestpreis-Modell. In diesem Rahmen werden auch mehrere Fahrten an einem Tag zusammengefasst und nach dem günstigsten verfügbaren Tagespreis abgerechnet.
Die Nutzung ist ohne Abonnement möglich und richtet sich laut Anbieter insbesondere an Gelegenheitsnutzer sowie Personen, die den öffentlichen Verkehr ausprobieren möchten. CiCoBW ist im gesamten Nah- und Regionalverkehr innerhalb von Baden-Württemberg gültig. Dazu zählen alle Verkehrsverbünde sowie verbundübergreifende Verbindungen im Rahmen des sogenannten bwtarifs.
Monatliche Kosten gedeckelt
Die monatlichen Kosten bei der Nutzung von CiCoBW in der 2. Klasse sind übrigens auf maximal 72 Euro begrenzt. Dieser Betrag entspricht dem aktuellen Preis des regulären Deutschlandtickets zuzüglich 9 Euro. Dieser Monatsdeckel wird automatisch angewendet, weitere Fahrten im Geltungsbereich finden dann ohne Berechnung statt.
Die App des Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart wurde im vergangenen Sommer als komplett neue Version veröffentlicht und liegt aktuell in Version 1.0.5 vor.
Entwickler: Verkehrs und Tarifverbund Stuttgart, Gesellschaft mit beschraenkter Haftung
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SSB BestPreis Part 2? Ähnliches wurde leider in Hamburg gerade erst wieder abgeschafft, was ich total schade finde.
Ist leider wirklich schade, lag wahrscheinlich an der mangelnden Info über das System oder auch die Verbreitubg des D-Tickets
So etwas Ähnliches ist gerade in der Region / Stadt Hannover an den Start gegangen:
https://www.uestra.de/fahrkarten-preise/wo-gibt-es-fahrkarten/uestra-easy-app/
Gibt es in ähnlicher Form als FAIRTIQ u.a. in ganz Baden-Württemberg doch schon länger :)
Was man im Artikel lesen kann, wenn man erst liest und dann kommentiert :-o
Aber FAIRTIQ wird im Artikel selbst nicht genannt – weil die Verbünde gerne eigene Namen vergeben.
Interessant ist nämlich dabei, dass man, überall, wo das System genutzt wird, auch mit der FAIRTIQ-App ein- und auschecken kann. Das geht in vielen deutschen Städten und Verbünden.
FAIRTIQ wird auch in Braunschweig bzw. ich denke sogar in Niedersachsen unterstützt.
Gibt es da eine Begrenzung der Kosten? Sprich, mehr als das D-Ticket muss man nicht zahlen?
Wenn das auch funktioniert wie versprochen find ich die Umsetzung echt klasse. Würd ich mir auch für andere Bundesländer wünschen. Oder sogar Landesübergreifend … wenn man träumen darf
Gibt es in NRW schon seit einiger Zeit, falls für dich relevant.
Allerdings in NRW lange ohne Preisdeckel und oftmals nicht die günstigste Option, das kam erst letztens
Sowas Ähnliches gibt es beim RMV(RheinMain) auch schon
Perfekter Anwendungsbereich für eine Live Activity, damit man das auschecken nicht vergisst – vermutlich aber wieder nicht implementiert?
Bei der App bekommt man aktuell nicht mal eine Push Benachrichtigung wenn man eine Fahrt abspeichert und dann umsteigen muss / ein Gleis sich ändert / Verspätung auftritt. Leider alles recht halbherzig umgesetzt und abgesehen von den lokalen Infos zu Sperrungen, Netz etc. ist der DB Navigator in allen Hinsichten die bessere Wahl.
Das gab‘s doch alles vor 10 Jahren schon und ist immer am eklatanten Stromverbrauch im Gerät gescheitert. Soviele Länder und Städte machen die perfekte Lösung doch vor. Inklusive Bestpreis Garantie, ohne Ticketkontrollen und ohne Brennpunkte in den Bahnhöfen (London, NYC, Singapur). Wir stümpern stattdessen seit Jahren weiter in unserem gescheiterten System rum keiner kriegt was auf die Reihe. Nervig.
Du meinst mit Ticketsperren? Schön und gut, aber die Kosten sind exorbitant das überall nachzurüsten. Und ÖPNV darf ich Deutschland nichts kosten, also wird das nicht kommen. Da wird eher eine Autobahn gebaut, als sowas einzuführen.
Und die Apps funktionieren sehr gut, gibt es ja auch in der Schweiz oder Österreich (Fairtiq ist eh aus der Schweiz).
Dann lass ich mich gern vom Gegenteil überzeugen. Vielleicht haben sie es ja hingekriegt.
Hatten wir in Hamburg bereits im HVV.
Nannte sich HVV Switch und fand ich extrem praktisch.
Leider haben die das wieder eingestellt.
In Nordrhein-Westfalen gibt es dieses Tarifmodell auch, es wird nach Luftlinie abgerechnet.
Der monatliche Gesamtpreis ist auf 63 € anhand des deutschlandticket gedeckelt.
Der Nachteil ist aber, auch wenn es wieder der Preis eines Deutschland Tickets ist, also maximal, kann ich da natürlich nicht in anderen Bundesländern fahren
In Hannover jetzt auch
Wenn der Bestpreis auch Wochen-, Monats- & Deutschlandtickets berücksichtigt so wie anderswo dann könnte das echt gut werden
Gibt es schon länger mit FAIRTIQ, zum Beispiel in Niedersachsen, Bremen, etc.
In Hessen beim RMV ebenfalls seit einiger Zeit. Heißt in/out Ticket
Bezahlt wird wie bisher?
dank an ifun für die erklärung.
ich habe heute früh die erläuterungen der vvs kurz überflogen und sie als schwer verständlich empfunden.