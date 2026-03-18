ÖPNV in Stuttgart mit automatischem Check-in-Verfahren

Nutzer der App des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart haben jetzt die Möglichkeit, ihre Fahrten über ein automatisches Check-in-Verfahren abzurechnen. Dem Tarifverbund zufolge soll die Funktion insbesondere Menschen ohne Tarifkenntnisse die Nutzung erleichtern.

Die zugrunde liegende Funktion nennt sich CiCoBW (Check-in-Check-out Baden-Württemberg) und besteht schon seit längerer Zeit. Mit der Integration in die VVS-App dürfte sie deutlich an Verbreitung gewinnen und häufiger genutzt werden. Vor Fahrtbeginn wird das Tracking per Wisch aktiviert, nach dem Aussteigen wieder beendet. Alternativ erkennt die App das Fahrtende automatisch.

Abrechnung nach Bestpreis

Das System erkennt Umstiege automatisch und hinterlegt während der Fahrt einen gültigen Fahrschein, der bei Kontrollen vorgezeigt werden kann. Nach Abschluss der Fahrt wird automatisch nur die tatsächlich zurückgelegte Strecke berechnet. Dabei setzt CiCoBW auf ein Bestpreis-Modell. In diesem Rahmen werden auch mehrere Fahrten an einem Tag zusammengefasst und nach dem günstigsten verfügbaren Tagespreis abgerechnet.

Die Nutzung ist ohne Abonnement möglich und richtet sich laut Anbieter insbesondere an Gelegenheitsnutzer sowie Personen, die den öffentlichen Verkehr ausprobieren möchten. CiCoBW ist im gesamten Nah- und Regionalverkehr innerhalb von Baden-Württemberg gültig. Dazu zählen alle Verkehrsverbünde sowie verbundübergreifende Verbindungen im Rahmen des sogenannten bwtarifs.

Monatliche Kosten gedeckelt

Die monatlichen Kosten bei der Nutzung von CiCoBW in der 2. Klasse sind übrigens auf maximal 72 Euro begrenzt. Dieser Betrag entspricht dem aktuellen Preis des regulären Deutschlandtickets zuzüglich 9 Euro. Dieser Monatsdeckel wird automatisch angewendet, weitere Fahrten im Geltungsbereich finden dann ohne Berechnung statt.

Die App des Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart wurde im vergangenen Sommer als komplett neue Version veröffentlicht und liegt aktuell in Version 1.0.5 vor.