Perplexity bringt KI-Browser Comet auf das iPhone

Der KI-Anbieter Perplexity bietet seine Browser-App Comet jetzt auch für iOS an. Zuvor wurde die Anwendung bereits im November für Android-Geräte bereitgestellt. Mit der iOS-Version stehen nun vergleichbare Funktionen für iPhone-Nutzer bereit. Comet kombiniert die klassische Websuche mit KI-gestützten Funktionen.

Kombination aus Suche und Assistent

Im Zentrum der Anwendung steht ein integrierter Assistent, der Inhalte aus dem Web analysieren und zusammenfassen kann. Dabei lassen sich Suchanfragen sowohl klassisch als Ergebnisliste darstellen als auch direkt durch die KI beantworten. Die App solle dabei je nach Anwendungsfall zwischen beiden Darstellungsformen wechseln.

Darüber hinaus bietet der Comet-Browser die Möglichkeit zur sprachbasierten Bedienung. Nutzer können ihre Fragen per Spracheingabe stellen, während geöffnete Webseiten in die Auswertung einbezogen werden. Auf diese Weise lässt sich mit der Perplexity-KI interagieren, ohne zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln zu müssen.

Unterstützung bei Rechercheaufgaben

Ein weiterer Schwerpunkt der neuen App liegt im Bereich der Verarbeitung von Informationen. Inhalte aus Artikeln oder Webseiten können zusammengefasst und auf Wunsch weitergegeben werden, etwa per E-Mail. Auch komplexere Anfragen, beispielsweise zur Vorbereitung von Terminen oder zur Recherche bestimmter Themen, lassen sich über den Assistenten bündeln.

Laut Perplexity kann der Browser darüber hinaus auch aktiv Aufgaben übernehmen. Dazu zählen etwa das Zusammenstellen von Informationen zu Personen oder das Auswerten von Angeboten. Zumindest teilweise sollen sich auch Formulare automatisiert ausfüllen lassen.

Perplexity bietet eine Bibliothek mit Beispiel-Prompts an, um Nutzern die breit gefächerten Einsatzmöglichkeiten der neuen Browser-App aufzuzeigen. Perplexity Comet ist im App Store erhältlich und für iPhone und iPad optimiert.