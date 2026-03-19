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Separate Abrechnung für Mitglieder

Familienfreigabe unterstützt künftig mehrere Zahlungsmethoden
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Mit iOS 26.4 wird es möglich sein, dass mehrere Mitglieder einer Familiengruppe eigene Zahlungsmethoden verwenden. Apple erwähnt die anstehende Neuerung bereits in der gestern vorab von uns veröffentlichten Update-Beschreibung zu iOS 26.4. Unter dem Punkt „Weitere Verbesserungen“ lässt sich dort lesen, dass erwachsene Mitglieder in Familienfreigabe-Gruppen bei Einkäufen künftig eine eigene Zahlungsmethode verwenden können und nicht mehr auf den Familienorganisator angewiesen sind.

Bislang zeigt sich Apple deutlich weniger flexibel. So sieht die Familienfreigabe ausnahmslos vor, dass sämtliche Ausgaben der Mitglieder über die vom Familienorganisator hinterlegte Zahlungsart abgewickelt werden.

Bisherige Regelung wird gelockert

Die Neuregelung berücksichtigt die Tatsache, dass es in Familiengruppen mit mehreren volljährigen Mitgliedern häufig der Fall ist, dass der Organisator nicht für alle Wünsche der Mitglieder den digitalen Geldbeutel öffnet. Teilweise wird schlicht erwartet, dass Selbstverdiener auch für ihre Einkäufe oder die von ihnen genutzten Abonnements aufkommen.

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Es ist zwar bislang schon möglich, dass Familienmitglieder ihre Einkäufe mit auf ihrem Konto vorhandenen Apple-Guthaben bestreiten. Hierfür muss dieses jedoch stets ausreichend gefüllt sein. Die Möglichkeit, ein eigenes Zahlungsmittel zu hinterlegen, mit dem die Ausgaben verrechnet werden, wenn kein Guthaben vorhanden ist, ist deutlich komfortabler.

Kinderkonten bleiben unverändert

Für Konten minderjähriger Nutzer bleibt die bisherige Regelung bestehen. Deren Käufe werden weiterhin über die Zahlungsmethode des Familienorganisators abgewickelt. So soll vor allem die Kontrolle über Ausgaben innerhalb der Familie gewährleistet bleiben.

Apple hat im Vorfeld der Änderung auch sein Hilfedokument „Apps und Käufe mit der Familienfreigabe auf dem iPhone oder iPad teilen“ entsprechend angepasst. Dort wurde der Text im Bereich „So funktioniert die Kauffreigabe“ bereits angepasst und um den Zusatz ergänzt, dass neben dem Familienorganisator auch andere erwachsene Familienmitglieder ihre eigene Zahlungsmethode verwenden können.
19. März 2026 um 18:00 Uhr von chris Fehler gefunden?


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  • Mir würde es schon reichen, wenn echte Kreditkarten unterstützt würden

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  • OK und was ist wenn das Zahlungsmittel des Familienmitglieds erschöpft ist? Ist dann automatisch der Organisator das Backup oder ist dann ein Kauf nicht möglich. Wäre eine wichtige Info.

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  • Mich nervt es dass Apple mir vorschreibt mit einer Altersbegrenzung für die Kids ab wann die überhaupt ein Zahlungsmittel im Wallet hinterlegen können. Das würde ich gerne selber entscheiden …

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    • Mach sie doch zu Erwachsenen in der Freigabe. Beißt sich das mit den Bildschirmzeiteinstellungen?

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      • Wie soll das denn gehen? Wenn du das Geburtsdatum einmal hinterlegt hast, kannst du das nicht mehr ändern.
        Und wenn der Sproß jünger als 16 Jahre ist, kannst du den auch nicht aus der Familie löschen, nur an eine andere Familie übertragen.

        So einfach ist das also nicht.

  • Alice O'Melleth
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  • Das Warten hierauf hat sich schlimmer angefühlt als das Warten auf copy/paste…

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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