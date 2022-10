Apple veröffentlicht iOS 15.7.1: Ein Update für Altgeräte

Bei Version 15.7.1 handelt es sich um ein Security-Update, dessen Inhalt Apple in Kürze in dem Hilfe-Eintrag #HT201222 („Apple-Sicherheitsupdates“) beschreiben wird. iOS 15.7 wurde am 12. September zum Download bereitgestellt und adressierte ebenfalls mehrere Sicherheitslücken .

Die Aktualisierung mit der Build-Nummer (19H117) lässt sich auf älteren iPhone-Modellen installieren, auf denen iOS 16 noch nicht installiert wurde oder auf solchen, auf denen die Installation von iOS 16 nicht mehr unterstützt wird. Dazu zählen das iPhone 6s und iPhone 6s Plus, das iPhone SE, das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus sowie der iPod touch der 7. Generation. Zudem steht die Aktualisierung auch für das iPad mini 4 und das iPad Air 2 zur Verfügung.

