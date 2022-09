iOS 15.7 korrigiert zum Teil schwerwiegende Sicherheitslücken

Das von Apple zeitgleich mit iOS 16 ebenfalls über die Softwareaktualisierung des iPhone bereitgestellte Update auf iOS 15.7 hat bei einigen iPhone-Besitzern für Verwirrung gesorgt. Das Rätsel löst sich allerdings schnell, wenn man die Anzeige der aktuell verfügbaren Softwareupdates in den iOS-Einstellungen vollständig liest. Als Nutzer kann man zumindest während einer voraussichtlich wieder mehrere Monate andauernden Übergangsfrist selbst entscheiden, ob man bei iOS 15 belieben oder schon das neue iOS 16 installieren will.

