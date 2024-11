Apple verkauft Ersatzteile für die neuesten iPhone-Modelle

In Apples Self-Service-Reparatur-Store lassen sich jetzt Original-Ersatzteile für die neuesten iPhone-Modelle bestellen. Dazu passend hält Apple auch die für die Reparaturen benötigten Werkzeuge zum Verkauf oder zum Teil auch zum Ausleihen bereit.

Das Angebot wird zum aktuellen Zeitpunkt natürlich noch auf eher verhaltenes Interesse stoßen. Nicht nur, weil die erst seit wenigen Wochen erhältlichen Geräte allesamt noch Garantie haben, es bleibt auch zu hoffen, dass sich die Zahl der nicht dadurch abgedeckten selbstverschuldeten Schäden bei nagelneuen Geräten in Grenzen hält.

Zudem ist bei diesem Thema stets anzumerken, dass die Selbstreparatur-Preise bei Apple am oberen Ende der Fahnenstange angesiedelt sind und man in der Regel besser fährt, wenn man das defekte Gerät bei Apple reparieren lässt. Das ist nicht nur wesentlich risikofreier, sondern teils sogar günstiger.

Die Tatsache, dass Apple Ersatzteile und Werkzeuge separat anbietet, hängt wohl in erster Linie mit den gesetzlichen Vorgaben in diesem Bereich zusammen. Das sogenannte „Recht auf Reparatur“ sorgt mittlerweile in zahlreichen Ländern dafür, dass Hersteller den Käufern ihrer Geräte eine Reparatur in Eigenregie ermöglichen müssen. Dazu zählt neben der Bereitstellung detaillierter Reparaturanleitungen auch das Angebot von speziellen Ersatzteilen und Werkzeugen.

Akkutausch-Besonderheiten beim iPhone 16

Zu diesen speziellen Werkzeugen gehören neben den teuren und daher von Apple auch zum Ausleihen angebotenen allgemeinen Werkzeugkits beim iPhone 16 und beim iPhone 16 Plus auch spezielle Kontaktverlängerungen für 9-Volt-Batterien.

Wir hatten ja schon beim Verkaufsstart der neuen Geräte darüber berichtet, dass die Akkus hier nicht verklebt, sondern mithilfe einer Spezialtechnologie namens „Electrically Induced Adhesive Debonding“ befestigt sind. Mittlerweile finden sich bei Drittanbietern bereits alternative Lösungen, die statt einer Batterie auf gewöhnliche USB-C-Anschlüsse setzen.