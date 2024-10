Akkutausch beim iPhone 16: USB-C statt 9-Volt-Batterie

Die iPhone-16-Modelle sind erst seit wenigen Wochen auf dem Markt und es ist zu hoffen, dass hier so schnell niemand einen neuen Akku braucht. Interessant ist das Thema Akkutausch mit Blick auf diese Geräte dennoch. Apple setzt hier erstmals auf eine neue Befestigungsmethode, die anstelle von klassischem Klebstoff auf einem Verfahren basiert, bei dem sich der Akku mithilfe von elektrischer Spannung aus dem Gehäuse lösen lässt.

„Electrically Induced Adhesive Debonding“ kann man mit „elektrisch aktiviertem Ablösen“ übersetzen. Bei dem Verfahren wechselt das verwendete Haftmaterial durch das Zuführen von Spannung seinen Zustand und ermöglicht es, den Akku ohne mechanische Gewalt herauszulösen und diesen oder einen neuen anschließend wieder einzusetzen.

Die neue Technologie findet sich zunächst allerdings nur bei den neuen Standardmodellen des iPhone 16, bei den Pro-Modellen ist der Akku weiterhin klassisch verklebt.

Powerbank statt 9-Volt-Block

Damit solche Reparaturen auch in Eigenregie erfolgen können, will Apple in Kürze eine spezielle Kontaktklemme anbieten, die man dann in Verbindung mit einer 9-Volt-Batterie zum Lösen des Akkus verwenden kann.

Dem auf Reparaturen spezialisierten Team von ifixit war diese Lösung allerdings zu umständlich, zumal man in den seltensten Fällen eine 9-Volt-Batterie zu Hause hat. Praktischer wäre es doch, eine mit einem USB-C-Anschluss ausgestattete Stromquelle wie einen Zusatzakku zu verwenden.

Aus diesem Gedanken ist der derzeit allerdings nur in den USA erhältliche VoltClip entstanden. Das zum Preis von 10,95 Dollar erhältliche Kabel ist mit einem DC-Anschluss und auf der anderen Seite mit zwei Klemmen ausgestattet, zudem liegt dann noch ein passender Adapter auf USB-C bei. Wie das Ganze dann verwendet wird, hat ifixit hier beschrieben.

Ein weiterer Schritt in Richtung Selbstreparatur

Das neue Zubehör dürfte vor allem professionelle iPhone-Reparateure interessieren. Gleichermaßen sehen wir hier aber durchaus Potenzial im privaten Umfeld. Insbesondere die Vorgaben von Gesetzesseite sorgen dafür, dass sich elektronische Geräte zunehmen besser auch selbst reparieren lassen. Wer weiß, ob wir in ein paar Jahren wieder da angelangt sind, wo wir einst mit den ersten iPod-Modellen waren. Hier konnte man das Gehäuse ohne Aufwand öffnen und das Gerät in nur wenigen Minuten mit einem günstig auf eBay erstandenen Ersatzakku stärken.