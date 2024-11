Kundenkarten-Apps: SuperCards als Alternative zu Stocard

Vor zwei Jahren hat der aus Schweden stammende Zahlungsanbieter Klarna die Kundenkarten-App Stocard geschluckt. Jetzt ist es soweit, und die Stocard-App wird eingestellt.

Wer die Anwendung seither lediglich zum Speichern und Anzeigen seiner Kundenkarten verwendet hat, kann dies künftig mithilfe der Klarna-App tun. Allerdings wird hierfür ein Benutzerkonto bei Klarna zwingend vorausgesetzt. Wer das nicht möchte, schaut sich SuperCards als Alternative an.

SuperCards lässt sich kostenlos im App Store laden und auch komplett werbefrei und ohne Registrierung oder die Angabe sonstiger persönlicher Daten verwenden. Der Anbieter sammelt lediglich Nutzungsdaten der App, was die Benutzer von Kundenkarten aber grundsätzlich nicht stören dürfte.

Wenn es um die reine Verwaltung von Kundenkarten geht, fühlt sich SuperCards optisch und von der Bedienung her ein ganzes Stück besser an, als Stocard. Die App verzichtet auf Rubriken wie „Angebote“ oder „Gutscheine“, die bei der Konkurrenz vorhanden sind, und legt den Fokus komplett auf die Kartenverwaltung.

Kundenkarten aus ganz Europa als Vorlage

Neue Karten lassen sich einscannen, manuell eingeben oder als Screenshot importieren. SuperCards stellt dabei eine umfangreiche Datenbank mit Vorlagen europäischer Kundenkarten zur Verfügung.

Der Umstieg von Stocard lässt sich grundsätzlich recht einfach bewerkstelligen. Man macht von jeder in der Stocard-App vorhandenen Kundenkarte einen Screenshot, speichert diese in der Fotos-App und wählt diese anschließend gesammelt für den Import in SuperCards aus. Die App erfasst dann die vorhandenen Daten und legt die Karten automatisiert jede für sich als neuen Eintrag an.

Stocard nervt beim Wechsel etwas

Ärgerlich sind dabei nur die Steine, die Stocard seinen Nutzern während dieses Vorgangs in den Weg legt. Es dürfte kein Zufall sein, dass der Klarna-Ableger hier nach jedem Screenshot aufs Neue den Bildschirm mit der Aufforderung zum Wechsel zur Klarna-App anzeigt, den man dann über das Kreuz oben rechts wieder ausblenden muss.