Kaufland eCharge ab nächster Woche in Kaufland-App integriert

Drei Jahre nach der Einführung von Kaufland eCharge wird die bislang für das Elektrotanken an den Ladesäulen der Handelskette benötigte eCharge-App eingestampft. Die Funktion wird in das Bonusprogramm „Kaufland Card“ integriert und kann künftig auch über die reguläre Kaufland-App genutzt werden.

Als Stichtag für die Umstellung nennt Kaufland den 7. Mai 2024. Die Ladegebühren können dann mithilfe der in das Kaufland-Bonusprogramm integrierten Bezahlfunktion „Kaufland Pay“ beglichen werden.

Voraussetzung für die Nutzung der Elektrotanktstellen von Kaufland mit der App der Handelskette ist eine aktive Kaufland-Pay-Funktion. Kunden müssen hierfür eine Bankverbindung hinterlegen und können in der Folge die Option „E-Mobilität“ in der App der Handelskette nutzen. Dort kann man die gewünschte Ladesäule auswählen und direkt auch den Ladevorgang starten.

Die „alte“ eCharge-App von Kaufland

Die Ladesäulen von Kaufland bleiben weiterhin auch für andere Abrechnungsmöglichkeiten offen. Hierfür können Ladekarten von Roaminganbietern genutzt werden, die Kosten werden dann allerdings nach deren Standardtarifen berechnet.

Attraktive Preise für Kunden

Kaufland zeigt sich mit seinem Preismodell fürs Elektrotanken dagegen durchaus attraktiv aufgestellt. Für eine Kilowattstunde an AC-Ladepunkten mit bis zu 22 Kilowatt Ladeleistung werden 0,29 Euro berechnet und an DC-Ladepunkten mit bis zu 149 Kilowatt Ladeleistung fallen 0,48 Euro pro Kilowattstunde an.

Laut aktuellen Informationen verfügt das Ladenetz von Kaufland aktuell über mehr als 340 Ladesäulen auf den Parkplätzen der bundesdeutschen Filialen. Ein weiterer Ausbau der Infrastruktur ist geplant.

Kaufland wirbt damit, dass man einen wesentlichen Beitrag zu einer flächendeckenden Verfügbarkeit von Elektroladesäulen leisten will und diese soweit möglich zu 100 Prozent mit Strom versorgt, der aus erneuerbaren Energien bezogen wird.