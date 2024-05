WhatsApp: Grüne Punkte und Gruppenveranstaltungen

Bei WhatsApp scheint man sich jetzt endgültig dafür entschieden zu haben, dass Grün die Farbe der Wahl ist. Die Hinweispunkte und Tasten in der Messenger-App sollten in Zukunft dann dauerhaft grün angezeigt werden.

Wenn das bei euch schon immer so war, dann gehört ihr nicht zum Kreis jener Nutzer, die im Rahmen der über mehrere Wochen hinweg durchgeführten Tests der Entwickler immer mal wieder auch blaue Benachrichtigungen und Buttons zu sehen bekommen haben. Im Rahmen der Veröffentlichung der neuesten App-Version 24.9.1 teilen die WhatsApp-Entwickler nun mit, dass sie sich für Grün entschieden haben und diese Einstellung zeitnah für alle Nutzer umgesetzt wird.

Damit verbunden wurde die Optik der App an verschiedenen Stellen auch generell überarbeitet. Beispielsweise sind in der Fußleiste nun weniger Farben zu sehen und die Tab-Symbole dort werden nun lediglich dunkler und in kräftigem Schwarz dargestellt, wenn man sie ausgewählt hat.

WhatsApp hat zeitweise auch die Möglichkeit getestet, dem Nutzer die Auswahl der bevorzugten Themenfarbe zu überlassen. Diesbezüglich ist in den Beta-Versionen der App aber schon länger nichts mehr zu sehen.

Gruppen-Veranstaltungen in WhatsApp

WhatsApp hat zudem Neuerungen für seinen Community-Bereich angekündigt. So soll es künftig einfacher sein, Veranstaltungen zu organisieren. Jeder Nutzer kann dann eine Veranstaltung erstellen und ebenso kann jeder Nutzer darauf antworten. Registrierte Teilnehmer erhalten zudem eine Benachrichtigung, kurz bevor die Veranstaltung stattfindet.

Die Veranstaltungsfunktionen werden zunächst innerhalb von WhatsApp-Communitys verfügbar sein und sollen künftig in allen WhatsApp-Gruppen bereitstehen.

WhatsApp will seine Community- und Gruppen-Funktionen auch darüber hinaus in den kommenden Monaten konsequent ausbauen. Aktuelle Infos hierzu werden in der Regel im WhatsApp-Blog veröffentlicht.