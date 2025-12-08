2 AAA-Batterien statt Knopfzelle
AirTag-Case soll für fünf Jahre Batterielaufzeit sorgen
Vor einem Jahr haben wir über die TimeCapsule von ElevationLab berichtet. Mithilfe der speziell konzipierten Batteriehülle lässt sich die in den AirTags verbaute Knopfzelle vom Typ CR2032 durch zwei AA-Batterien ersetzen. Auf diesem Weg soll sich die Batterielaufzeit der AirTags auf bis zu zehn Jahre verlängern lassen.
Mit der 5-Year Compact Battery hat der Hersteller jetzt eine weitere Batteriehülle für die AirTags vorgestellt, die auf kleinere AAA-Batterien setzt und die Batterielaufzeit der AirTags auf immerhin fünf Jahre erhöhen soll. Standardmäßig muss die Batterie in den AirTags in der Regel nach rund zwölf Monaten ausgewechselt werden.
Als Einsatzbereiche für solche die Laufzeit verlängernden AirTag-Hüllen kommen nicht nur schwer zugängliche Orte infrage. Der Hersteller der Batteriehüllen verweist auch darauf, dass man Apples Dingefinder gerne schlicht und einfach vergisst und sich erst dann wieder an den längst nötigen Batteriewechsel erinnert, wenn man auf die Ortungsfunktion angewiesen wäre.
Wasserdichtes Schraub-Case
Technisch funktioniert das kleinere Case von ElevationLab genauso wie die 10-Jahres-Hülle. Man entfernt den Deckel und die normale Batterie des AirTag und setzt diesen stattdessen auf eine in Form einer Knopfzelle gehaltene Kontaktplatte auf, die durch zwei größere Batterien mit Strom versorgt wird.
Die Hüllen lassen sich wasserdicht verschließen. Rostfreie Schrauben sollen gewährleisten, dass sich die darin platzierten Batterien auch nach mehreren Jahren noch austauschen lassen.
Neues Modell nicht in Deutschland erhältlich
ElevationLab bietet momentan keinen direkten Versand nach Deutschland an. Der Hersteller verkauft hierzulande einen Teil seiner Produkte über Amazon, die beiden Langzeithüllen für die AirTags werden dort momentan jedoch nicht gelistet. Alternativen von anderen Herstellern sind zu Preisen von rund 20 Euro auch über Amazon Deutschland erhältlich.
Die TimeCapsule habe ich im Wohnmobil… läuft bestimmt noch 9 Jahre! ;-)
Die Batterie im AirTag der Fahradklingel meines Sohns hält maximal 4 Wochen egal welcher Batterie Typ ( Lithium oder nicht ) verwendet wird.
6 Monate währen ja ein Traum.
Dann wird es sich aber wohl um einen defekten Airtag handeln. Ich habe vier Stück im Einsatz und muss vielleicht alle 12-18 Monate wechseln. Und ich nutze auch nur irgendwelche no name Batterien.
Habe auch eines an meinem Fahrrad. Die muss ich vielleicht alle 12 Monate wechseln. Die CR2032 entladen sich von allein, wenn diese rumliegen. Sprich wenn du eine Packung hast die schon relativ alt ist, könnte das erklären warum die bei euch nur 4 Wochen halten. Vielleicht ist aber auch zu viel Feuchtigkeit in den AirTag eingedrungen. ICh würde den AirTag wechseln.
Ich hatte auch so einen.
War aus einem Viererpack und der einzige, der bisher Probleme gemacht hat.
Durch Zufall hab ich ihn beim letzten mal wohl resettet, weil ich den Deckel nicht zu bekommen habe ^^
Seither läuft er problemlos wie die anderen.
Danke, werde das mit dem Reset versuchen.
Dann stimmt aber mit dem AirTag was nicht. Ich muss meine in meine Fahrrad 1x pro Jahr wechseln
Nur um sicher zu gehen: Du darfst Knopfzellen nie mit bloßen Fingern anfassen, die hauchzarte Fettschicht, die Du hinterlässt, sorgt dafür, das die Batterie sich darüber entlädt. Der Innenwiderstand einer solchen Batterie ist sehr hoch, so dass sie sich auf diese Weise selbst entladen kann.
Ho PI:
Ist vernachlässigbar da es zu gering wäre
„Entladen kann“! Nicht MUSS! Ich lege die Batterien immer „ganz normal“ ein und fasse die mit meinen Händen an ohne irgendein Tem Tam… trotzdem halten die Dinger ewig. Ich denke das ist eine „Fehlerquelle“ dir zu vernachlässigen ist. Aber Versuch es gerne :)
Erkläre das mal Millionen Leute mit Hörgeräten etc. Ist doch total weg von der Praxis.
Die meisten aktuellen haben eine Beschichtung, damit die im Mund bitter schmecken.
Die verringert aber den Kontakt.
Die abwaschen hilft
Das wird dann aber kein original Apple AirTag in der Klingel sein. Hier gibt es wirklich unterschiede. Die “AirTags” von Action sind auch ruckzuck leer gezogen. Ich habe die AirBell pro (https://amzn.to/4pQzyYY) und bin damit sehr zufrieden.
Evtl weil es in der direkten Sonne steht und die hohe Temperatur die Chemie schneller entlädt.
„währen“ ohne „h“ wäre auch ein Traum.
Solche dinger gibt es auch für einen sehr schmalen Taler als 3d-druck Vorlagen
Wenn man einen 3 Drucker zu Verfügung hat ;-)
Interessant. Kannst du mal als Beispiel einen Link posten? Wie werden dann die Kontakte zum AirTag realisiert?
Here you go: https://www.thingiverse.com/thing:6893438
thingiverse
thing:6893438
Findet man leider nicht unter der Nummer
Das was ralle schon oben erwähnt hat, aber auch hier:
Sehr kompakt aber „nur“ die vierfache Lebensdauer: https://makerworld.com/de/models/1807691-tagboost-airtag-cr2477-cr2450-battery-extender?from=search#profileId-2152592
Oder hier mit zugekauftem Batteriehalter und ein-aus-schalter https://makerworld.com/de/models/1221119-airtag-max?from=search#profileId-1238021
Am Ende braucht es natürlich über das Plastik hinaus noch mindestens zwei Kabel und etwas flüssiges Lötzinn
NIMH Zellen haben eine nicht unerhebliche Selbstentladung. Das betrifft sogar die berüchtigten Eneloop- Akkus. Das dürfte nach eineinhalb bis zwei Jahren Schluss sein.
Sorry, habe übersehen, dass hier normale Zink-Kohle wegwerf- Batterien zum Einsatz kommen sollen.
Krass was diese „Amazonhülle“ kostet sobald ein Händler dazwischen sitzt die er von Ali importiert hat. Ich hab mit Lieferung unter 3€ für die selbe Hülle bezahlt. Nun sind es 20,99€.
Und kommt mir jetzt nicht mit Steuern, Lagergebühren, Bürokratie, Angestellte etc. pp.
Über 600% mehr steht in keinem Verhältnis und erklärt wie gierig der gesamte Apparat dazwischen ist und warum es dennoch nicht voran geht. Zumal alle dazwischen was davon haben, nur dieses Land nicht außer das die Menschen in diesem Land deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen.