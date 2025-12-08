AirTag-Case soll für fünf Jahre Batterielaufzeit sorgen

Vor einem Jahr haben wir über die TimeCapsule von ElevationLab berichtet. Mithilfe der speziell konzipierten Batteriehülle lässt sich die in den AirTags verbaute Knopfzelle vom Typ CR2032 durch zwei AA-Batterien ersetzen. Auf diesem Weg soll sich die Batterielaufzeit der AirTags auf bis zu zehn Jahre verlängern lassen.

Mit der 5-Year Compact Battery hat der Hersteller jetzt eine weitere Batteriehülle für die AirTags vorgestellt, die auf kleinere AAA-Batterien setzt und die Batterielaufzeit der AirTags auf immerhin fünf Jahre erhöhen soll. Standardmäßig muss die Batterie in den AirTags in der Regel nach rund zwölf Monaten ausgewechselt werden.

Als Einsatzbereiche für solche die Laufzeit verlängernden AirTag-Hüllen kommen nicht nur schwer zugängliche Orte infrage. Der Hersteller der Batteriehüllen verweist auch darauf, dass man Apples Dingefinder gerne schlicht und einfach vergisst und sich erst dann wieder an den längst nötigen Batteriewechsel erinnert, wenn man auf die Ortungsfunktion angewiesen wäre.

Wasserdichtes Schraub-Case

Technisch funktioniert das kleinere Case von ElevationLab genauso wie die 10-Jahres-Hülle. Man entfernt den Deckel und die normale Batterie des AirTag und setzt diesen stattdessen auf eine in Form einer Knopfzelle gehaltene Kontaktplatte auf, die durch zwei größere Batterien mit Strom versorgt wird.

Die Hüllen lassen sich wasserdicht verschließen. Rostfreie Schrauben sollen gewährleisten, dass sich die darin platzierten Batterien auch nach mehreren Jahren noch austauschen lassen.

Neues Modell nicht in Deutschland erhältlich

ElevationLab bietet momentan keinen direkten Versand nach Deutschland an. Der Hersteller verkauft hierzulande einen Teil seiner Produkte über Amazon, die beiden Langzeithüllen für die AirTags werden dort momentan jedoch nicht gelistet. Alternativen von anderen Herstellern sind zu Preisen von rund 20 Euro auch über Amazon Deutschland erhältlich.