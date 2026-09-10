Apple Pencil, eSIM und Kameras
iPhone Duo: Diese kleinen Details gingen gestern unter
Mit dem iPhone Duo hat Apple gestern sein erstes faltbares iPhone vorgestellt. Im Mittelpunkt standen dabei naturgemäß die beiden Displays und die neue Geräteklasse. Ein Blick in Apples inzwischen veröffentlichte technische Daten bringt jedoch noch einige kleinere Details und Einschränkungen ans Licht, die während der Präsentation kaum zur Sprache kamen.
Touch ID ersetzt Face ID
Eine der auffälligsten Änderungen betrifft die biometrische Entsperrung. Das iPhone Duo verzichtet vollständig auf Face ID. Statt des von den übrigen aktuellen iPhones bekannten TrueDepth-Systems integriert Apple einen Touch-ID-Fingerabdrucksensor in die Seitentaste. Dieser funktioniert unabhängig davon, ob das Gerät geöffnet oder geschlossen verwendet wird. Zusätzlich lässt sich das Duo mithilfe einer Apple Watch entsperren, was besonders Menschen helfen dürfte, die Probleme mit Touch ID haben.
Der Verzicht hängt auch mit Apples möglichst ununterbrochener Displayfläche zusammen. Die FaceTime-Kamera auf der Innenseite befindet sich erstmals unter dem OLED-Panel und verschwindet optisch, wenn sie nicht benötigt wird. Eine für Face ID notwendige TrueDepth-Sensoreinheit ist dort allerdings nicht integriert, da das Display die Genauigkeit beeinflussen könnte.
Eine weitere ungewöhnliche Entscheidung betrifft die Tasten. Das iPhone Duo besitzt zwar wie die übrigen aktuellen Modelle die Kamerasteuerung, verzichtet aber auf die Aktionstaste. Funktionen, die dort beispielsweise auf dem iPhone 18 Pro hinterlegt werden können, müssen beim Duo also anderweitig gestartet werden.
MagSafe ist trotzdem an Bord
Trotz des aufwendigen Faltmechanismus müssen Käufer nicht auf MagSafe verzichten. Apple integriert die gewohnte Magnetanordnung und unterstützt kabelloses Laden mit bis zu 25 Watt über MagSafe. Auch Qi2 erreicht maximal 25 Watt. Mit einem kompatiblen MagSafe-Ladegerät lässt sich der Akku laut Apple innerhalb von rund 30 Minuten von null auf 50 Prozent aufladen.
Unterschiede gibt es auch bei der Kamera. Die 48-Megapixel-Hauptkamera besitzt eine feste Blende. Die variable Blende des iPhone 18 Pro bleibt dem klassischen Pro-Modell vorbehalten. Dafür bietet das Duo eigene Softwarefunktionen wie „Smart Foto“ und „Duo Preview“, bei denen das Außendisplay als Vorschau dienen kann.
Besonders das Scharnier macht einen umfassenden Schutz schwer.
Besserer Schutz als bei Samsung
Beim Schutz gegen Wasser und Staub muss das faltbare iPhone dagegen keine Abstriche hinnehmen. Apple zertifiziert das iPhone Duo wie seine klassischen iPhones nach IP68. Damit ist das Gerät vollständig gegen das Eindringen von Staub geschützt und übersteht laut Apple bis zu 30 Minuten in einer Wassertiefe von maximal sechs Metern. Gerade bei einem Faltgerät ist der Staubschutz relevant, da eingedrungene Partikel insbesondere dem Scharnier und dem flexiblen Display zusetzen können. Im Vergleich steht Apple damit gut da: Samsungs aktuelles Galaxy Z Fold8 erreicht lediglich IP48 und ist damit nicht staubdicht, während Googles Pixel 11 Pro Fold ebenfalls nach IP68 zertifiziert ist.
Innenkamera deutlich eingeschränkt
Auch die beiden Frontkameras sind nicht gleichwertig. Außen sitzt eine 12-Megapixel-Center-Stage-Kamera mit 4K-Videoaufnahme. Die unter dem faltbaren Display versteckte Innenkamera schafft dagegen lediglich 1080p mit maximal 60 Bildern pro Sekunde. Wer Wert auf bessere Selfies oder Videoaufnahmen legt, sollte somit möglichst die Außenkamera verwenden.
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Die Nanotexturbeschichtung, mit der Apple Reflexionen reduzieren und zugleich die Displayfalte weniger auffällig machen will, gibt es ebenfalls nur auf dem 7,6 Zoll großen Innendisplay. Das 5,4 Zoll große Außendisplay besitzt eine herkömmliche Antireflexbeschichtung.
Auch auf den LiDAR-Scanner müssen Käufer des iPhone Duo verzichten. Apple führt diesen bei den Sensoren des Falt-iPhones nicht mehr auf, während er beim iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max weiterhin zum Einsatz kommt. Damit fehlt dem Duo ein Sensor, den Apple bei seinen Pro-Modellen unter anderem für präzisere Tiefeninformationen, schnelleres Fokussieren bei wenig Licht und verschiedene Augmented-Reality-Anwendungen nutzt.
Apple Pencil kommt erst später
Apples Eingabestift funktioniert erstmals auch mit einem iPhone. Der Apple Pencil mit USB-C soll sowohl auf dem äußeren als auch auf dem inneren Display verwendet werden können. Die Unterstützung wird allerdings erst später im Jahr per Softwareupdate nachgereicht. Interessant ist auch, dass nur der 79-Euro-Pencil unterstützt wird, da er direkt über einen USB-C-Port verfügt und einfach geladen werden kann. Der Apple Pencil Pro wird daher nicht unterstützt.
Zum Verkaufsstart wartet ohnehin bereits das erste größere Systemupdate. Apple zufolge wird das iPhone Duo am 23. Oktober mit iOS 27.1 ausgeliefert. Vorbestellungen nimmt Apple ab dem 16. Oktober entgegen.
Weltweit nur noch eSIM
Eine physische SIM-Karte lässt sich grundsätzlich nicht mehr einsetzen. Anders als bei den bisherigen iPhones gilt dies beim Duo weltweit und damit selbst in Märkten wie China. Apple nutzt den dadurch gewonnenen Platz für die auf beide Gerätehälften verteilten Akkuzellen. Dual-eSIM wird unterstützt, mehrere Profile lassen sich auf dem Gerät speichern.
Das iPhone Duo unterscheidet sich damit in erstaunlich vielen Details von den klassischen Pro-Modellen. MagSafe und die Kamerasteuerung bleiben erhalten, die Aktionstaste und vor allem Face ID müssen Käufer dagegen aufgeben. Dafür erhält das erste Falt-iPhone mit Touch ID und der unter dem Display versteckten Kamera zwei Funktionen, die es in dieser Form bei keinem anderen aktuellen iPhone gibt.
Ich würde mir wünschen, dass das iPhone 18 Pro ebenfalls eSIM-only wäre. Die zusätzliche Batteriekapazität wäre viel hilfreicher als ein dauerleerer SIM-Schacht.
Ist bei den US iPhones der Fall. Ich würde mir das auch für hier wünschen oder dass man zumindest die Wahl hat.
Die Option wäre ok aber ganz ohne…hmm? Was ist, wenn das Gerät defekt ist und man kurzfristig das Gerät wechseln muss? Hat da wer Erfahrung, wie es in so einem Fall läuft und funktioniert? Und in einer Hotline warten und nach 45 Minuten ggf. einen Code erhalten, wäre nicht tragbar.
Da bin ich voll bei dir. Alternativ eine Option anbieten. Wenn einem die SIM-Karte wichtiger ist, dann gerne diese Version nehmen, ansonsten gibt es noch das Model mit mehr Akku und e-SIM
Die US Version kaufen.
Unterschiedliche Funknetze und deren Unterstützung … das kann schief gehen.
Nope, zumindest beim 17 Pro konnte das US Modell sogar mehr Funkstandards. Und alle in Deutschland benötigten sind vorhanden.
+1
Moin, eSim ist zwar nice hat aber seine – nennen wir es – schwächen.
In der Familie ging neulich Samstagabend ein „eSim Only“ Gerät kaputt – ungünstig gefallen & Displaybruch.
Die SMS zur Authentifizierung um eine neue Simkarte zu bekommen war natürlich nicht mehr lesbar. Somit musste man bis Montag 10 Uhr warten um im Shop eine neue Karte / eSim für ein anderes Gerät zu bekommen.
Mit einer physischen SIM Karte ist das deutlich einfacher. Und mal ganz ehrlich, die 20mm mehr Platz für mehr Technik oder 0,2g weniger Gewicht reißen kein großes Wow feeling auf.
On-Top: Andere Hersteller schaffen bei gleicher oder teils auch besserer Leistung sogar platz für 2 Nanosim’s + eSim, bzw. 1 Nanosim + MicroSd + eSim.
SMS zur Authentifizierung? Da ist dann eher die veraltete MFA das Problem und weniger eSIM. Und ja, dass das Gerät runterfällt und absolut unbrauchbar wird, passiert ja jedem nahezu täglich, daher ist das Modell eSIM natürlich nicht zu gebrauchen.
+1
Volle Zustimmung
100%!
Ich auch ..SIM Karte braucht kein Mensch
Und Du bist der Übermensch, der für die ganze Welt bestimmen darf?
Oh ja, da schließe ich mich an. Bei meinem 16 Pro, ach, schon davor beim 11er, habe ich nie eine physische SIM genutzt. Nächster Kauf erst wenn Siri KI auch bei uns angeboten wird und das Pro eSIM only ist. Aber ich habe ja Zeit.
Ich würde den Vorteil eher in einer Verbesserung bei der Dichtigkeit sehen. Was wird das bisschen Volumen bringen, 50mAh? Ich vermute aktuell wird es in den USA auch gar nicht genutzt sonst hätten die ja eine andere Kapazität/einen anderen Akku.
Die US-Geräte haben doch auch einen größeren Akku, oder nicht?
Die US-Geräte haben etwas mehr Batteriekapazität da der Platz hier durch mehr Akku genutzt wird. Das ist schon in der Realität etwas, was man bemerken kann. Und selbst wenn der Akku ohnehin über den Tag reicht, dann sieh es mal so: Wenn der Akku eines US-iPhones noch 98% Health hat (Schätzung) ist das wahrscheinlich genau so viel wie bei dir 100%.
Ok, das wusste ich tatsächlich nicht. Lt diversef Webseiten sind es tatsächlich 250mAh. Hätte ich gar nicht erwartet. Dann wäre ich tatsächlich auch dafür das hier einzuführen :-D
*diverser
wie viel bringt das gewonnene Volumen an kw/h?
Den Gegenwert von einer halben Minute?
Dann lieber den Kamerabuckel flach machen und all dieses Volumen für eine größere Batterie nutzen!
E-Sim würde mir ebenfalls reichen
Schon Wahnsinnig mit wieviel Abstrichen man, wenn man das Duo haben möchte, leben muss. Und das noch bei so einem Preis.
Viele? Sehe kaum Abstriche.
Kein FaceID
Selfie Kameras schlechter
Eine Hauptkamera weniger
Wie bei alten Falt aren Smartphones, ein weiches, anfälliges Display (egal was man drauf pappt, es wird weich bleiben!)
Wie erwartet eine sichtbare und fühlbare Falte.
Deutlich schwerer
Bedeutend teurer
Das größte Problem seh ich persönlich beim Gewicht, ich glaube, das wird total unterschätzt, 254g ist schon grenzwertig, um es mit einer Hand zu bedienen. Wie so ein ProMax
Die Frage ist, wie viel kommt von den Einschränkungen im Alltag wirklich an? Das Air macht es ja mit der Kamera vor. Wenn wir rein die Preise betrachten. Hätte es, 2x iPhone 18Pro gepackt im iPhone Duo sein sollen.
Anstatt sich auf die Mankos zu fokussieren, könnte man sich auch auf die vielen Vorteile und Unterschiede konzentrieren. Ich finde das Teil den absoluten Hammer.
Vielleicht beruhigst Du Dich erst einmal, schläfst ein paar Nächte drüber und überlegst sachlich ob ein iPhon 18 Pro oder Max nicht viel besser und auch noch preiswerter wäre.
Könnte man es geht jedoch um Preis/Leistungsverhltniss da darf man sehr wohl sich auf die Abstriche konzentrieren. Zumal die Konkurrenz in vielen Punkten besser ist.
Zähl mal auf…
Lieber Sascha, das würde hier den Rahmen sprengen. Aber du kannst es, wenn es dich interessiert, ohne viel Aufwand überall nachlesen. Ob Kamera, Face ID etc.
Also auf apple kann man direkt vergleichen. Die Unterschiede sind echt gering.
Wie gut das Apple Fans hat und keine normalen Kunden, die würden diese Preise nicht mitmachen. :-)
Welche?
Ich Zähl mal auf:
– deutlich schlechtere Kamera (Teleksmera etc.)
– kein Face ID
– mattes Display (für die einen ein Vorteil, für mich ein Nachteil)
– sehr schwer (254g)
Wer sich an FaceID gewöhnt hat, wird mit TouchID nicht mehr glücklich.
Man muss sich schon jetzt vor Augen halten, dass Apple hier eine weitere Produktkategorie geschaffen hat, die nun wieder nach und nach separiert wird in „Consumer“ und „Pro Consumer“.
Bedeutet also, das „normale“ Duo wird dauerhaft für um die 2.299 EUR zu haben sein, die nachfolgenden „Duo Pro“ Modelle werden dann an den 3.000 EUR kitzeln und letztlich das beinhalten, was die heutigen Pro Modelle der iPhones so haben, mit verstellbarer Blende und Pipapo…
Und zack sehen 3.000 EUR schon wieder nicht wie ein riesiger Aufpreis aus, wenn man ohnehin schon gewillt war 2.299 EUR auszugeben. Das altbekannte Apple-Preis-Leistungs-Baukasten-Prinzip mit dem sich der Endkunde selber hochschaukelt…
Face ID in der Sonne. Viel Spaß. Da ist mir Touch ID bis heute lieber. Somit für mich eher ein Vorteil als ein Nachteil.
Das Duo ist eben kein Pro, es wurde klar darunter positioniert. Von daher sind das nicht wirklich Abstriche. Man zahlt hier eben für den Mechanismus.
Ich gebe dir völlig Recht Jan. Aber trotz alledem, hätte ich bei den Preisen z.B. nicht mit einer 1080P Frontkamera gerechnet.
Nun, Staubschutz steht aber für das Eindringen von Staub in das Geräteinnere. Ich will nicht wissen, wieviele Kratzer und Mikrokratzer das Klappdisplay haben wird wenn ständig Staubkörner mit eingeklappt werden dann zwischen den Flächen liegen und scheuern – alleine schon wenn das Gerät in der Hosentasche getragen wird.
Es gibt sowas, das nennt sich Folie. Haben 90% aller iPhones aktuell auch drauf.
Gibt es Folien, die sich falten lassen? Ist ernst gemeint, meine Frage.
Eine Folie auf dem Faltdisplay?
Wie lange soll die denn halten, bis der Falz bricht?
Ich kaufe kein iPhone um es mit einer Folie zu verschandeln
Ah ja… und welche Folie lässt sich dauerhaft falten? Die verliert doch in der Mitte recht bald den Kontakt und Halt. Oder willst du selbstklebende Folie anbringen? Das innere Display hat eine Plastikoberfläche. Und da werden zwangsläufig Kratzer sichtbar werden.
Wirklich schönes Gerät. Würde mich sehr reizen, für die „Spielerei“ (wirklich produktiv wäre der Mehrwert des großen Displays für mich nicht messbar) ist mir der Preis aber 600€ zu hoch. Auch das Kameramodul wäre mir zu schwach. Habe noch immer das 15 PM im Einsatz, wenn ich weiß, dass ich mehrere Bilder machen möchte, gerade im Urlaub. Da ist die Kamera meines Air im Vergleich zu schwach.
Na dann hol Dir doch zum Spielen das Samsung Fold 8.
sieht genauso aus, kostet aber lt. idealo nur 1399 Euro.
Klar, aber Smasnug und Android. Zwei heftige Argumente die für mich dagegen sprechen.
An sich ein wirklich tolles Gerät. Leider für den Preis enttäuschend, dass die Kamera auf der Rückseite nicht auf ähnlichen Stand wie ein iPhone Pro ist. Außerdem ist der Gang zu Touch ID für mich ein Rückschritt. Touch ID klappt ja immer eher so semi gut wenn man schwitzige oder fettige Haut hat. Um die Aktionstaste könnte man sich echt streiten, ich habe da bei meinem iPhone Pro einen Kurzbefehl drauf, der je nach Tageszeit bestimmte Aktionen ausführt, könnte ich hier über ein Widget umsetzen, aber die Aktionstaste war für mich schon sehr praktisch.
Das entsperren per Apple Watch wird aber fürs Duo verbessert und wie am Mac laufen. Finde ich gut. Aktuell gibt es das schon für iPhone aber das greift dort nur wenn das Gesicht halb verdeckt ist. Wird hier, beim Duo, also besser und ist dann sehr schnell.
Naja am Mac klappt das ja schon eher so Semigut ^^
Ich finde Touch ID super gut und es wirklich schade, dass es das nicht mehr gibt bei den aktuellen iPhones.
+1
Ich komme bis heute mit Touch besser als mit Face ID klar.
Danke für die Zusammenfassung. Bei der Selfie Kamera, sehe ich das eher entspannt. Man kann ja jetzt die Außenkamera mit seitlichem Display nutzen. Das dürfte sogar das beste iPhone für Selfies sein. Den Lidar Scanner würde ich persönlich nicht vermissen. So richtigen Nutzen, habe ich davon noch nie gehabt. Die Außenkamera jedoch würde bei mir einen herben Verlust bedeuten, da bin ich jetzt besseres gewohnt. Ich denke die Entscheidung auf FaceTime zu verzichten, war einerseits technologisch und andererseits wegen den Kosten. Das iPhone Duo kann in vielen verschiedene Positionen eingesetzt werden. Wie soll man das alles mit Face ID abdecken? Momentan geht’s ja nur in zwei Richtungen. Apple hätte eine 360 Face ID entwickeln müssen. Was nicht bedeutet, dass es niemals kommen wird. Am Ende bleibt die Preisfrage. Zuerst war ich euphorisch darauf. Eine Nacht darüber geschlafen, sehe ich die Dinge schon wieder anders. Das Ding kostet 2300 €. Plus Schutzhülle von mindestens 89 €. Ich denke nicht, dass ich so viel für ein Gen 1 eins iPhone Duo ausgeben werde.
Face ID nur auf dem kleinen Display wäre aber möglich gewesen, an entsperrt das Gerät ja sowieso meistens wenn es zugeklappt ist. Dann alternativ Touch ID wenn man es aufgeklappt entsperren will.
Mein Gefühl sagt mir, dass wird ein ähnlicher Ladenhüter wie das IPhone Air.
Mein Gefühl sagt mir, dass es ständig ausverkauft sein wird. Und weder dein Gefühl, noch mein Gefühl lässt in irgendeiner Art auf die Produktionszahlen schließen.
Da es nur in geringen Stückzahlen produziert wird ist es klar dass es ausverkauft sein wird. Das wird aber kein Indikator dafür sein ob es sich ‚gut verkauft‘ ;-)
ganz genau, und damit wäre es dennoch das Gegenteil eines Ladenhüters.
Dann täuscht dich wohl dein Gefühl . Das Air wurde tatsächlich doppelt so oft verkauft wie das 16 plus . In Asien sogar 3 mal so oft .
Oh, das sehe ich aber sehr oft im Bus und Bahn. Besonders das zart blaue scheinen sich viele gekauft zu haben.
Zart ist noch zu Stark :D ich hab auch das Skyblue aber da muss schon alles stimmen vom licht her sonst isset weiss :D aber geil ist das Air trotzdem
Mit dem IPhone 17 Air habe ich ein IPhone Uno. Das reicht mir.
Also erst ab dem iPhone Duo 5 ausgereift und mit den heutigen Features :DDD
Startet bei 3.999€
„Anders als bei den bisherigen iPhones gilt dies beim Duo weltweit und damit selbst in Märkten wie China.“ –> Das war doch beim Air auch schon so?
Das ist was alle übersehen.
Das iPhone Duo ist ein gefaltetes iPhone Air.
In der Länge vom absolut perfekten iPhone 4,
etwas breiter und zusammengefaltet zum ausklappen auf ein nutzbares Display.
So gesehen nicht schlecht.
Endlich wieder ein iPhone Mini.
Nur halt zum sechsfachen Preis, wenn ich zu 512 GB gehe, was ich als unvermeidlich betrachte.
Auf die Kamerasteuerung könnte ich verzichten, der muteschalter würde mir jedoch fehlen. Und Touch ID hätte ich auch gerne an meinem jetzigen iPhone.
So verschiedenen sind die Ansprüche bzw. Wünsche.
Ich finde die Idee grundsätzlich gut mit dem klappen und hätte da echt Interesse dran. Aber sowohl der Preis, also auch das Design und die Einschränkungen machen das irgendwie total unattraktiv. Ich hatte da echt mehr erhofft. Aber sicher gibt es dafür einen Markt.
Wie dick ist das Teil? Offen und zu?
Da dünnste und gleichzeitig das dickste Smartphone auf der Welt.
Kannst hier nachschauen https://www.apple.com/de/iphone-duo/
Offen -> iPhone Air. Geschlossen -> Ziegelstein. Absolut unpraktisch für die Hosentasche.
Kannst es ja einfach geöffnet in deine Hose stecken. Dann hast du immer das dünnste dabei
Es wird interessant sein zu beobachten, wie sich das Duo im schnöden Alltag schlägt. Ob das Scharnier auch nach 10 Monaten noch gut funktioniert, das Display an der Knickkante doch Spuren zeigt. Bin gespannt.
Und wenn nicht ist es ein Garantiefall und du bekommst ein Neues.
Ich wäre mit dem besseren Schutz sehr vorsichtig. Apple stellt dazu ganz klar:
„Der Schutz vor Wasser und Staub ist nicht dauerhaft und kann mit der Zeit als Resultat von normaler Abnutzung geringer werden.“
„Die Garantie deckt keine Schäden durch Flüssigkeiten ab.“
Das war schon immer so und liest du bei jedem Hersteller. Hintergrund ist, dass die Weichmacher in den Dichtungen langsam verfliegen und die Dichtungen dadurch irgendwann porös werden. Dafür vergehen allerdings ein paar Jahre.
Ja, ist immer so. Mit Apple Care wird es aber abgedeckt, nur so als Info – wissen einige nicht.
Die Garantie gilt genau im ersten Jahr. Welche Dichtung hält bei Apple kein Jahr und warum?
Wenn man viel reist, weiß man eine echte Sim Kartenmöglichkeit zu schätzen.
Dafür gibt es heute jede Menge Apps. Ist viel praktischer eben eine eSIM bei Airalo und Co. zu ordern. Dann sich lieber mehr Akku. Gerade im Pro hat’s keine psychische SIM mehr zu geben, finde ich.
Nein, nicht mehr. Seit Saily, Airlo, Holafly und co. Gibt es nichts bequemeres mehr. Ich bin sicherlich 50% des Jahres weltweit beruflich oder privat unterwegs. Das einzige Land, in dem ich noch eine physische SIM nutze, ist China. Und da auch nur, weil ich mit einem Anbieter aus HongKong durch kostenfreies Roaming in China die staatlichen Beschränkungen der chin. Mobilfunkanbieter umgehen kann.
Bequem ist gut und schön, aber preislich…
Ich war gerade in Bosnien. Die ganzen weltweiten Anbieter können nicht mit den lokalen Preisen mithalten. 6 Mark (3 Euro) für die SIM selbst und 4 GB für 7 Tage als Startangebot. Und falls das nicht reicht, kann man in unzähligen Kombinationen nachfüllen. Z.B. 30 GB für 3 Tage für 3 Mark.
Ganz ehrlich, für die 3 EUR mehr, die dann Saily kostet, wäre es mir der Aufwand mir eine lokale SIM zu holen, überhaupt nicht wert. Natürlich sind die eSIM-Anbieter teurer, aber wir sprechen da von wenigen EUR und nicht von 20 EUR aufwärts.
Mit den Kameras des Pro hätte ich mir einen Kauf überlegt. Richtig gute Kameras sind für mich essenziell.
Es muss doch noch „Verbesserungen“ für das nächste Duo geben…
Dann Kauf dir eine Kamera :D
Ich find es mutig von Apple was neues zu bringen. Grundsätzlich begeistern mich Fold Handys. Aber das Apple Ökosystem verlassen??? – Den Mut konnte ich bisher nicht aufbringen…
Ich nehme das Duo, wenn Kinderkrankheiten entfernt und das Produkt verbessert wurde. FaceID, Homescreen im geschlossenen Zustand auch im Querformat nutzbar, Außenkamera besser, LIDAR und Pencil Pro unterstützung samt Lösung zum sinnvollen mittragen des Stiftes…wie auch immer. Es drängt sich mir der Eindruck auf, dass die Abstriche die Apple gemacht hat, bewusst geschehen ist um im kommenden Jahr Luft nach oben zu lassen. Wäre nicht das erste mal. Ich habe gelernt und muss schon lange nicht mehr der sein, der „Erster“ ausstrahlt. Bis zum 12 Pro Max war ich einer von denen und hab jährlich gewechselt. Jetzt habe ich es schon fast 6 Jahre und ein siebtes hält es auch noch aus.
Geht mir auch so. Habe noch das 12 Pro und bin heiß auf das Duo, aber die Abstriche gefallen mir nicht. Mir hat schon das Desaster mit der ersten Watch Series 0 gelangt. Ein Vermögen hingelegt für die Edelstahlversion und kurze Zeit später gabs schon keine Updates mehr.
Ich warte auf die zweite Generation, wo dann die Fehler der Beta-Tester hoffentlich alle behoben worden sind und die angekündigten Features dann auch da sind. Das ist eine absolute Unsitte immer Funktionen zu zeigen und dann kommt ein „later next year“. Keine Funktionen = Kein Geld. No way Apple!
Bin ich wirklich der Einzige der dem nix abgewinnen kann? Preis hin oder her. Aber im zusammengeklappten Zustand habe ich von der Höhe nur ein Halbes iPhone aber dafür ein dickeres. Im ausgeklappten Zustand habe ich ein Mini iPad? Warum? Wer ist denn die Zielgruppe dafür? Vor allem bei dem Preis? Ok Videos kucken oder für Spiele ist das hiermit vielleicht etwas besser, aber wan und wo? In der Bahn bin ich froh dass mir keiner aufs Gerät glotzt, was bei der Größe unvermeidbar ist. Welche Aufgaben lassen sich nun damit besser erledigen? Für mich ist das im Jahre 2026 wo man in Zeiten von KI versucht nun alles zu komprimieren einen großen Rückschritt. Erklärt es mir bitte. Und kommt mir nicht mit Stifteingabe. Das ist für mich so augezwungen und unnötig, dass ich nur darüber lachen kann. Steve…ach lassen wir das.
Bist du nicht. Finde das Teil auch schrecklich. Es ist kein richtiges iPad aber auch kein richtiges iPhone weil nur Plastik Display, dann noch eine viel schlechtere Kamera, zusammengeklappt empfinde ich die unterschiedlichen Ecken so furchtbar und gar nicht Applelike gelöst. Andererseits ist es doch wieder Applelike wenn man diesen fiesen Kamerabuckel sieht im ausgeklappten Zustand. Fürchterlich. Auch ein genialer Marketingtrick, behaupten dass es ja so dünn ist, aber das der Kamerabuckel das Teil wieder aufbläst ist egal. Die Platzierungen der Bedienelemente (Datum, WLAN Symbol!!!! ) ist auch fürchterlich. Die Anordnung der Apps fühlt sich schlecht gelöst an, wie eine billige Kopie von Android. Die Statusbar(s) immer rechts? Wie erreicht man die im Einhand-Modus? Wirkt alles sehr chaotisch und wenig durchdacht.
Schon cooles Teil! Aber bin ich denn wirklich so ein Monk? Mich stört irgendwie die Asymmetrie im vorderen Bildschirm… nicht nur dass rechts die Ecken rund sind und links nicht, sondern auch noch die vielen Lücken und die Anordnung zwischen Apps / Widgets / Buttons / Kamera usw. Naja, vielleicht auch eine Sache der Gewöhnung..
Zumindest das innere Display ist ja aus speziellem Kunststoff und nicht mehr aus Glas gefertigt. Bin da mal auf die Haptik gespannt. Ist es richtig, dass diese Display-Art dann auch nicht mehr „splittern“ kann?
Alle eure Erwähnungen wurden genauso im Call gesagt. Bis auf die Blende. Aber das konnte man in der Großaufnahme sehen.
Ich lache mich jetzt schon kaputt, wenn die ersten mit dem Pencil drauf rum schmieren und dann nehmen, dass er auf den weichen Display seine Spuren hinterlässt xD
Also das Duo ist aus meiner Sicht echt eine Enttäuschung.
Ein Klapphandy kommt nicht in Frage für mich, aber den Formfaktor des Displays (ist das 4:3?) find ich klasse. Sowas würd ich mir für ein normales iPhone wünschen.
Ehrlich Leute, mit tun die „Normales“ leid die ihr schwer verdientes Geld für dieses Teil ausgeben.
Es mag ja Manager und Firmenchefs geben die das Duo vielleicht ausnutzen können und damit eventuell Eindruck schinden wollen, nur mir würde ein iPhone 18 Pro Max (welches von den Features viel besser ist) vollends ausreichen.
Über 2000€ bis hin zu fast 4000€, ich fass es nicht! Zumal ja Klapphandys nichts neues sind. Wenn das mal nicht so ein Flop wird wie die Brille!
Jeder kann mit seinem Geld machen was er möchte.
Selbstverständlich, nur ob es sinnvoll ist und ins Budget passt steht auf einem anderen Blatt!
Was sinnvoll ist oder nicht, ist letztlich jedem selbst überlassen. Auch was das Budget angeht. Man sollte nicht immer von sich auf andere schließen.
Am meisten stört mich, dass man das Duo mit der rechten Hand halten muss. Ich habe mich an links gewöhnt. Mit der rechten Hand tippe und wische ich auf dem Handy. Daher steckt es auch in meiner linken Tasche. Hält man das Duo mit der linken Hand kommt man nicht ans Dock und die scharfe Ecke drückt in die Hand.
Das kommt dabei raus, wenn die guten Leute abwandern und Apple meint diese Stellen mit Ex-Google, -Samsung oder -Facebook „Fachkräften“ zu ersetzen, bzw. erst gar nicht zu ersetzen und den Chef machen lässt. Von Jahr zu Jahr geht immer mehr Apple-DNA verloren wofür Apple mal stand. Wo ist die Präzision? Wo ist die Einheitlichkeit? Schon wieder ein neues Interface dass der Nutzer lernen muss, wo er bereits beim iPad nicht klar kommt. Auch die vielen Entwickler müssen im Strahl brechen wenn sie jetzt für die 10 Nutzer mehr deren Apps anpassen müssen. Wer zahlt die Zeche? Wie alle mit höheren Preisen bei Apps oder Abos. Mann, es ist nur ein Falt-Handy wie es schon vor zig Jahren gab. Total unspektakulär. Was hat Apple hier nun neu erfunden? Oder besser gemacht? Überhaupt nichts. Also wieso ausgerechnet jetzt Apple? Soll das Innovation vorgaukeln? Wollt ihr die Samsung-Nutzer rüberholen? Aber haben die wirklich ü2000€ dafür übrig?
Vor allem hatte Steve das iPhone eingeführt mit der Praemisse, dass man keinen Stylus benoetigt. Jetzt kommt das Ding wieder zurueck. WTF Apple! Steve rotiert bestimmt schon.
Mit einer Hand zu texten wird bestimmt ein Krampf
Das Duo ist sicherlich auch im Detail ein faszinierendes Gerät. Da ich das iPhone aber auch häufiger anstelle der großen Kamera nutze, sind mir die fotografischen Einstellungen zu groß. Ich ich werde deshalb auf die nächste Generation warten müssen.
Wenn ich denke, was das erste iPhone kostete, das war auch teuer damals . Grins