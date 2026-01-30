Apple übernimmt Q.ai: KI für leise Sprache und schwierige Umgebungen

Apple hat das israelische Start-up Q.ai übernommen und kauf sich damit neue Kompetenzen im Bereich KI für Audiotechnologien. Finanzielle Details nannte der Konzern nicht, die Nachrichtenagentur Reuters geht jedoch von einemKaufpreis in Höhe von umgerechnet etwa 1,3 Milliarden Euro aus.

KI für leise Sprache und schwierige Umgebungen

Mit dem Zukauf sichert sich Apple ein Team, das an Verfahren arbeitet, mit denen Geräte gesprochene Sprache auch unter schwierigen Bedingungen besser erfassen und verarbeiten können sollen.

Q.ai entwickelt Methoden, die es ermöglichen sollen, geflüsterte Sprache zuverlässiger zu erkennen und Audioaufnahmen in lauten oder ungünstigen Umgebungen zu verbessern. Der Ansatz zielt darauf ab, nicht nur das gesprochene Wort zu analysieren, sondern auch begleitende Signale, die beim Sprechen entstehen. Dazu zählen minimale Bewegungen der Gesichtshaut, die Rückschlüsse auf gesprochene Laute zulassen. Solche Verfahren könnten künftig dazu beitragen, Sprachsteuerung präziser zu machen oder Kommunikation in Situationen zu erleichtern, in denen herkömmliche Mikrofone an ihre Grenzen stoßen.

Im vergangenen Jahr reichte Q.ai zudem eine Patentanmeldung ein, die über reine Spracherkennung hinausgeht. Beschrieben wird darin eine Technik, mit der sich aus mikroskopischen Gesichtsbewegungen nicht nur Wörter ableiten lassen, sondern auch Hinweise auf Identität, Emotionen sowie physiologische Werte wie Herz und Atemfrequenz. Apple äußerte sich bislang nicht dazu, ob und in welcher Form diese Ansätze in Produkte einfließen sollen.

Erfahrung aus früheren Übernahmen

Rund 100 Beschäftigte von Q.ai wechseln zu Apple, darunter der Gründer und Geschäftsführer Aviad Maizels. Maizels hatte bereits 2013 sein Unternehmen PrimeSense an Apple verkauft – ifun.de berichtete. Dessen 3D-Sensortechnologie bildete später eine Grundlage für den Wechsel von Fingerabdrucksensoren hin zu Gesichtserkennung bei iPhones.

Apple integriert seit einiger Zeit verstärkt KI-Funktionen in seine Audioprodukte. Bei den AirPods kamen zuletzt KI-gestützte Übersetzungsfunktionen hinzu. Die Übernahme von Q.ai passt in diese Linie. Sie deutet darauf hin, dass Apple seine Audiotechnik weiter ausbauen will, um Spracheingaben natürlicher und robuster zu verarbeiten.