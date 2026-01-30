Premium-Alternativen von Ugreen und Anker
Kompakte Apple-Watch-Powerbank zum Tiefstpreis erhältlich
Die kompakte Powerbank des Zubehöranbieters JOYROOM für die Apple Watch ist aktuell so günstig wie bislang noch nicht zu haben. Der kleine Zusatzakku, der direkt an die Rückseite der Uhr andockt, wird derzeit mit einem Preisnachlass von 24 Prozent angeboten und ist für 12,99 Euro erhältlich. Anlass genug, noch mal auf das Anfang 2025 vorgestellte Zubehör hinzuweisen.
Kompakte Lösung für unterwegs
Die Powerbank richtet sich in erster Linie an Nutzer, die ihre Apple Watch auch abseits von Steckdosen zuverlässig laden möchten. Das Gehäuse fällt bewusst klein aus und passt problemlos in Jacken oder Rucksacktaschen. Geladen wird die Apple Watch direkt über eine magnetische Kontaktfläche.
Technisch handelt es sich um einen integrierten Akku mit einer Kapazität von 2.600 mAh, der für zwei bis vier vollständige Ladevorgänge ausgelegt ist, abhängig vom jeweiligen Apple-Watch-Modell.
Die Powerbank wird selbst über das integrierte USB-C-Kabel geladen und kann anschließend unabhängig vom Stromnetz genutzt werden. Damit eignet sich das Zubehör vor allem für Tagesausflüge, Reisen oder längere Auto-Touren, bei denen das Ladegerät zu Hause bleibt.
Der aktuell reduzierte Preis macht die kleine Apple-Watch-Powerbank besonders attraktiv, setzt aber auch klare Grenzen. Wer zusätzlich iPhone, AirPods oder andere Geräte laden möchte, kommt hier nicht weit. Zwar lässt sich die Powerbank auch als Notladegerät für das iPhone nutzen, für diesen Einsatzzweck gibt es jedoch deutlich leistungsstärkere Alternativen.
Im höherpreisigen Segment positioniert sich etwa die Anker MagGo Powerbank für Apple Watch. Sie bietet eine Kapazität von 10.000 mAh, ein integriertes USB-C-Kabel und kann neben der Apple Watch auch Smartphones und Tablets versorgen. Die Ladeleistung liegt deutlich über der der kompakten Lösung, ebenso Größe und Gewicht. Preislich bewegt sich das Modell trotz aktueller Rabatte bei rund 55 Euro.
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die UGREEN Nexode Powerbank. Auch hier stehen 10.000 mAh, ein integriertes USB-C-Kabel und eine magnetische Ladefläche für die Apple Watch zur Verfügung. Eine LED-Anzeige zeigt den Akkustand in Prozent an, zudem lassen sich mehrere Geräte parallel laden. Mit einem Preis von rund 45 Euro fällt dieses Modell etwas günstiger aus.
Eigentlich traurig das meine Apple Watch keinen Tag durchhält. Spätestens 18 Uhr ist Feierabend. Aber…ich nutze sie auch für Sport, Musik. Wenn ich telefonieren sollte ist schon eher Schluss.
Dann nutz doch lieber eine Huawei Watch GT x – hält bei intensiver Benutzung eine Woche, bei moderater Nutzung zwei Wochen.
Ich hab eine AW5 für die Arbeit und eine Ultra für privat – wäre zwar schön wenn sie länger halten würden, aber so lassen sie sich wunderbar nutzen.
Bei mir wird die im Warenkorb für 12,34€ angezeigt
Die Frage ist auch, wie schnell kann die Apple Watch Ultra geladen werden.
Auch die Leistung beim Laden des Akkus wäre interessant, wenn auch gleich ein so kleiner Akku schnell geladen sein müsste.
Exakt. Ohne Schnell Ladung kaufe ich nichts mehr für die Apple Watch.
Also ich hab das günstige Modell und würde dir bei der Ultra zu den Premium Produkten raten.
Da gibt’s bei Amazon aber günstigere um die 8€ und mit 3000mAh
Meine Erfahrung mit all diesen Drittanbieter-Ladelösungen der Apple Watch ist ausnahmslos schlecht. Entweder wird die Uhr ziemlich warm oder gar heiss beim Laden und/oder der Ladevorgang unterbricht ständig.
Für mich so leider nicht nutzbar sondern nur nervig.
Meine Erfahrung mit Ladegeräte von Drittanbietern ist ausnahmslos gut! Keine Ahnung was du dir da immer in China bestellst, aber solch Probleme sind mir fremd und ich lade JEDE NACHT meine Uhr auf einem „billig“ Ladegeräte ohne Probleme. Selbst das 3in1 reiseladegerät für den Utlaub lädt alles stabil auf ohne heiß zu werden…
Ich will doch einfach nur den original apple puck mit female usb-c. Dann könnt auch das iphone/ipad die uhr laden
I know, es gibt das 3rd Party, der ist aber recht dick
Es gibt doch female2female Adapter
Ja, dann zu viele kabel haha
Ich hab das anker 2 auf 1 und einen 20w würfel mit 1 usb-c, so wäre es mega klein!
Die INIU Power Bank mit 5000 mAh ist auch super und extrem klein und leicht.
Mal bestellt, werde ich mal ausführlich testen mit meiner Ultra 2.
Ich habe einfach einen 2ten normalen Ladepuk auf der Arbeit. Dann gibts nicht so viel Elektroschrott wenn der Akku durch ist.