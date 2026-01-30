Kompakte Apple-Watch-Powerbank zum Tiefstpreis erhältlich

Die kompakte Powerbank des Zubehöranbieters JOYROOM für die Apple Watch ist aktuell so günstig wie bislang noch nicht zu haben. Der kleine Zusatzakku, der direkt an die Rückseite der Uhr andockt, wird derzeit mit einem Preisnachlass von 24 Prozent angeboten und ist für 12,99 Euro erhältlich. Anlass genug, noch mal auf das Anfang 2025 vorgestellte Zubehör hinzuweisen.

Kompakte Lösung für unterwegs

Die Powerbank richtet sich in erster Linie an Nutzer, die ihre Apple Watch auch abseits von Steckdosen zuverlässig laden möchten. Das Gehäuse fällt bewusst klein aus und passt problemlos in Jacken oder Rucksacktaschen. Geladen wird die Apple Watch direkt über eine magnetische Kontaktfläche.

Technisch handelt es sich um einen integrierten Akku mit einer Kapazität von 2.600 mAh, der für zwei bis vier vollständige Ladevorgänge ausgelegt ist, abhängig vom jeweiligen Apple-Watch-Modell.

Die Powerbank wird selbst über das integrierte USB-C-Kabel geladen und kann anschließend unabhängig vom Stromnetz genutzt werden. Damit eignet sich das Zubehör vor allem für Tagesausflüge, Reisen oder längere Auto-Touren, bei denen das Ladegerät zu Hause bleibt.

Der aktuell reduzierte Preis macht die kleine Apple-Watch-Powerbank besonders attraktiv, setzt aber auch klare Grenzen. Wer zusätzlich iPhone, AirPods oder andere Geräte laden möchte, kommt hier nicht weit. Zwar lässt sich die Powerbank auch als Notladegerät für das iPhone nutzen, für diesen Einsatzzweck gibt es jedoch deutlich leistungsstärkere Alternativen.

Premium-Alternativen von Ugreen und Anker

Im höherpreisigen Segment positioniert sich etwa die Anker MagGo Powerbank für Apple Watch. Sie bietet eine Kapazität von 10.000 mAh, ein integriertes USB-C-Kabel und kann neben der Apple Watch auch Smartphones und Tablets versorgen. Die Ladeleistung liegt deutlich über der der kompakten Lösung, ebenso Größe und Gewicht. Preislich bewegt sich das Modell trotz aktueller Rabatte bei rund 55 Euro.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die UGREEN Nexode Powerbank. Auch hier stehen 10.000 mAh, ein integriertes USB-C-Kabel und eine magnetische Ladefläche für die Apple Watch zur Verfügung. Eine LED-Anzeige zeigt den Akkustand in Prozent an, zudem lassen sich mehrere Geräte parallel laden. Mit einem Preis von rund 45 Euro fällt dieses Modell etwas günstiger aus.