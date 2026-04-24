Apple-TV-Fernbedienung: Itsytv jetzt auch auf dem iPhone

Mit Itsytv hat Entwickler Nick Ustinov bereits Anfang des Jahres eine Mac-Anwendung veröffentlicht, die die Steuerung von Apple TV direkt über die Menüleiste ermöglicht. In unserem damaligen Bericht haben wir vor allem die einfache Bedienung über Maus und Tastatur hervorgehoben. Nun bringt Ustinov die Fernbedienung auch auf das iPhone und erweitert das Konzept um eine mobile Variante.

Bekannte Steuerung, größerer Funktionsumfang

Die iPhone-App setzt auf eine Touch-Oberfläche, die sich an der bekannten Fernbedienung von Apple orientiert. Ein zentrales Steuerfeld reagiert auf Tippen und Wischen, während zusätzliche Tasten für Navigation, Wiedergabe und Lautstärke direkt erreichbar sind. Ergänzt wird dies durch eine Bildschirmtastatur, die Texteingaben auf dem Fernseher deutlich vereinfacht.

Im Unterschied zur Mac-Version richtet sich die iPhone-App stärker auf die Einhandbedienung aus. Die Position der virtuellen Fernbedienung lässt sich flexibel anpassen, sodass sowohl Links- als auch Rechtshänder die Oberfläche bequem nutzen können. Auch Hardware-Tasten des iPhones können optional zur Lautstärkesteuerung des Apple TV verwendet werden.

Zusatzinfos und direkter Zugriff auf Inhalte

Neben der reinen Steuerung zeigt Itsytv auch Informationen zum aktuell laufenden Inhalt an. Nutzer sehen Titel, Covergrafik und Fortschritt direkt auf dem iPhone. Darüber hinaus lassen sich zusätzliche Details wie Inhaltsbeschreibung, Bewertung oder beteiligte Darsteller abrufen, ohne die App zu verlassen.

Ein integrierter App-Launcher ermöglicht es zudem, installierte Anwendungen auf dem Apple TV zu durchsuchen und direkt zu starten. Nach dem Öffnen einer App wechselt Itsytv automatisch zurück zur Fernbedienung, sodass die Navigation unmittelbar fortgesetzt werden kann.

Die Verbindung erfolgt über das lokale Netzwerk und wird einmalig per Code bestätigt. Anschließend erkennt die App bekannte Geräte automatisch wieder und erlaubt auch den schnellen Wechsel zwischen mehreren Apple TVs.

Itsytv steht für iPhone und iPad als Einmalkauf zum Preis von 5,99 Euro im App Store bereit und setzt mindestens iOS 17 voraus. Die Mac-Version bleibt weiterhin kostenlos über GitHub verfügbar. Seit 2020 bietet Apple zudem eine einfache Apple TV-Fernbedienung direkt über das Kontrollzentrum des iPhones an.