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Rundenstrategie von 2008

Strategery ist zurück: App-Store-Klassiker neu aufgelegt
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Einer der frühen App-Store-Klassiker meldet sich zurück. Strategery erschien bereits 2008 und wurde jetzt für aktuelle iOS-Versionen von Grund auf neu entwickelt. Verantwortlich für die Neuauflage ist Lex Friedman, der das Strategiespiel einst für Macworld besprochen hatte. Das ursprüngliche Spieldesign stammt von Sumul Shah, Courtland Idstrom und Peter Ju.

Strategery App Alt Fix

Am grundlegenden Spielprinzip hat sich wenig geändert. Strategery verteilt farbige Gebiete auf einer zufällig erzeugten Karte. Die Spieler sammeln dort Spielfiguren und greifen angrenzende Regionen an. Würfel entscheiden über den Ausgang, wobei größere Armeen die Chancen verbessern. Wer am Ende sämtliche Gebiete kontrolliert, gewinnt.

Online-Partien sind wieder möglich

Zur Auswahl stehen drei Spielvarianten. Solo tritt man gegen den Computer an, dessen Schwierigkeitsgrad sich einstellen lässt. Lokal können mehrere Personen ein iPhone oder iPad herumreichen. Außerdem kehrt der Online-Modus zurück. Hier werden die Züge nacheinander ausgeführt, Push-Mitteilungen informieren darüber, wann man wieder an der Reihe ist.

Strategery App

Gerade dieser gemächliche Mehrspielermodus machte einen wesentlichen Teil des Reizes aus. Wir hatten Strategery deshalb schon 2011 ausführlicher vorgestellt. Die Neuauflage ergänzt das bekannte Spiel um einen Chaos-Modus. Werden dort speziell markierte Gebiete eingenommen, entscheidet ein Glücksrad über zusätzliche Ereignisse. Dabei können sich unter anderem Landmassen und Grenzen verändern, neue Spielfiguren hinzukommen oder Verräter auftauchen.

Alte Optik lässt sich zurückholen

Seit der großen Überarbeitung Mitte September legt Friedman mit Updates in hoher Frequenz nach. Unter anderem kamen klassische Farben, VoiceOver-Unterstützung, Verbesserungen für größere Schriftgrößen und iPads im Querformat sowie zusätzliche Optionen für die automatische Verteilung neuer Spielfiguren hinzu. Auch die Darstellung der Karten und der Energiebedarf der Wasseranimation wurden überarbeitet.

Strategery App 2

Strategery läuft auf iPhone und iPad. Neben dem klassischen Spielmodus bietet die Neuauflage damit vor allem wieder jene Mischung aus kurzen Zügen, Zufall und zeitversetzten Partien, mit der das Spiel schon in den Anfangsjahren des App Store seinen Freundeskreis gefunden hatte. Die vorhandenen In-App-Käufe verstehen sich als optionale Trinkgelder und schalten keine Funktionen frei.

Laden im App Store
Strategery
Strategery
Entwickler: Lex Friedman
Preis: 5,99 €+
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24. Sep. 2026 um 18:17 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    3 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ich liebe diese Spiel seit 2011. Ohne Update hat es die ganzen Jahre überlebt. Hatte bei jedem neuen iOS Update Angst. War auch viele Jahre aus dem App Store verschwunden. Vererbt von Iphone zu Iphone all die Jahre. Da Spende ich gerne.

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  • super 7 sollte man mal wieder zurückholen!

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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