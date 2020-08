Apple TV-App: ARD Mediathek bereitet Integration vor

Die Erweiterung der Apple TV-App um die Kompatibilität zu neuen Drittanbieter-Anwendungen liegt seit eineinhalb Jahren auf Eis.

Nachdem Apple zuletzt im Februar 2019 die Live-Nachrichten-Sender Bloomberg, Euronews, ntv und WELT sowie den auf Asia-Inhalte spezialisierten Rakuten-Dienst Viki mit der Apple TV-App verknüpfte, gab es keine Neuzugänge mehr.

Entweder finden sich keine Video-Anbieter mehr, denen die Integration in Apple Apple TV-App besonders wichtig erscheint, oder Apple hat (derzeit) schlicht keine Lust bzw. Zeit, weitere Anbieter aufzunehmen.

Dies könnte sich in Sachen ARD Mediathek schon in Kürze ändern. So ist die ARD dazu übergegangen Zuschauer-Anfragen zur aktuellen Lage nun mit einem Hinweis auf laufende Integrations-Arbeiten mit Apple zu beantworten.

So heißt es in einer Antwort des ARD Online-Teams auf die Anfrage des ifun.de-Lesers Philipp, dass man bereits mit Apple an der Umsetzung arbeite: „Wir kennen den Wunsch nach einer Möglichkeit die ARD Mediathek mit der TV App von Apple zu verbinden und können Ihr Anliegen sehr gut nachvollziehen. Wir arbeiten bereits an der Integration in die TV App von Apple. Wir müssen Sie noch um etwas Geduld bitten.“

Apples Liste der hierzulande verfügbaren Applikationen, lässt sich hier einsehen. Die Aufzählung unterscheidet bekanntlich zwischen Inhalte-Anbietern wie ARTE, Joyn und TVNOW PREMIUM und all jenen Kanälen, die ausschließlich TV-Livestreams anbieten. Zu Letztgenannten gehören Bloomberg, Euronews und ntv.

Die Apple TV-App war dafür gedacht, Nutzer einen zentralen Ort zum Zugriff auf die TV-Sendungen und Filme zahlreicher Dienstleiter zu offerieren, lässt mit Netflix jedoch den größten Anbieter der Kategorie vermissen.

Von der Apple TV App unterstützte Apps

Amazon Prime Video

Apple Music

ARTE

Classix

Disney+

Garage

Joyn

Love Nature

Viki

MUBI

MUTV

Red Bull TV

Sky Ticket

TVNOW PREMIUM

ZDFmediathek

Nur TV-Livestreams: