Apple TV+: Abo-Preis wird vorübergehend reduziert

Apple bietet den Zugriff auf den Video-Streaming-Dienst Apple TV+ vorübergehend für nur 4,99 Euro monatlich an – allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum und ausschließlich für Neukunden sowie Rückkehrer, die als „berechtigt“ gelten.

4,99 statt 9,99 Euro pro Monat

Wer das Angebot nutzt, zahlt für die ersten drei Monate insgesamt 14,97 Euro anstelle der regulären 29,97 Euro. Die Ersparnis liegt damit bei rund 15 Euro. Apple mache keine genauen Angaben dazu, wer als berechtigter Rückkehrer gilt, auf unseren Testgeräten wäre die Buchung jedoch ausnahmslos möglich gewesen. Nach Ablauf der drei Monate wird das Abo automatisch zum Standardpreis von derzeit 9,99 Euro monatlich verlängert, sofern es nicht zuvor gekündigt werde.

Neue Inhalte im Anmarsch

Apple TV+ wird nach wie vor als ausschließlich werbefreier Streaming-Dienst angeboten, der zuletzt mit Eigenproduktionen wie Severance und The Studio auf sich aufmerksam machen konnte. Nutzer könnten Inhalte in 4K HDR-Qualität abrufen, zur Offline-Nutzung herunterladen und innerhalb der Familienfreigabe mit bis zu fünf weiteren Personen teilen.

Am 11. April startet die Dramaserie „Your Friends & Neighbors“. Im Mittelpunkt steht ein entlassener Hedgefonds-Manager, der nach seiner Scheidung in eine persönliche Krise gerät und beginnt, in den Häusern seiner wohlhabenden Nachbarn einzubrechen.

Zum Serienangebot zählt auch WondLa, eine animierte Abenteuerserie, deren zweite Staffel am 25. April weltweit starten soll. Die Serie basiert auf der Buchreihe „The Search for WondLa“ von Tony DiTerlizzi und entsteht in Zusammenarbeit mit Skydance Animation. Die animierte Geschichte richtet sich an ein jüngeres Publikum – seit kurzem ist der Trailer der zweiten Staffel verfügbar.

Bereits seit Ende März verfügbar ist zudem die neue Comedyserie „The Studio“, in der Seth Rogen die Hauptrolle übernimmt. Die Serie thematisiert den Arbeitsalltag eines Filmstudios, das um seine Existenz kämpft. Im Mittelpunkt stehe ein frisch ernannter Studioleiter, der mit internen Machtkämpfen, egozentrischen Künstlern und wirtschaftlichem Druck konfrontiert sei. Laut Apple soll die Serie satirisch aufzeigen, wie schwierig es sei, unter solchen Bedingungen erfolgreiche Filme zu produzieren.