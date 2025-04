Freeletics und Decathlon kooperieren: 100 Fitnessprodukte in Planung

Bereits in der Vergangenheit hat sich der Sportartikelhersteller Decathlon mit der kostenlosen und werbefreien App „Decathlon Coach“ als Anbieter digitaler Trainingsbegleitung etabliert. Die Anwendung bietet Unterstützung für zahlreiche Sportarten und richtet sich insbesondere an Sporteinsteiger.

Freeletics und Decathlon kooperieren

Jetzt will man das Trainingsangebot ausbauen und informiert aktuell über eine neue, auf fünf Jahre angelegte Partnerschaft mit Freeletics. Gemeinsam will man das Angebot um vernetzte, personalisierte Trainingslösungen erweitern.

Freeletics zählt schon jetzt zu den meistgenutzten Fitness-Apps in Europa. Gemeinsam mit Decathlon hat an nun eine neue Trainingslösung entwickelt die Sportequipment und KI-gestütztes Coaching kombiniert und so ein personalisiertes Training ermöglichen soll.

Die Kooperation verfolgt das Ziel, den Umgang mit Fitnessgeräten zu verbessern. Laut Decathlon wüssten fast 70 Prozent der Nutzer nicht, wie sie ihre Geräte effizient verwenden können. Dies führe dazu, dass fast die Hälfte das Training bereits nach drei Monaten aufgebe. Um diesem Problem entgegenzuwirken, will man durch den Einsatz künstlicher Intelligenz Übungskombinationen generieren.

100 Fitnessprodukte in Planung

Decathlon und Freeletics haben angekündigt, die ersten gemeinsamen Produkte ab April 2025 anzubieten. Den Auftakt mache ein Set aus drei Trainingsbändern, das in den Filialen sowie online erhältlich sein werde. Käuferinnen und Käufer erhielten drei Monate kostenlosen Zugang zur Freeletics-App. Alternativ sei ab Sommer 2025 ein Rabatt von 50 Prozent auf die jährliche Mitgliedschaft vorgesehen.

Bis Ende 2026 will Decathlon, über 100 Fitnessprodukte mit integriertem Coaching anzubieten. Dabei solle der Fokus nicht nur auf Kraft- und Cross-Training liegen, sondern auch Yoga, Pilates, Cardio-Boxen und Ernährungsberatung umfassen. Ziel sei es, das Training nicht nur effektiver, sondern auch flexibler zu gestalten.