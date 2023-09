Apple-Tipps bei fehlenden Wetterinfos auf der Apple Watch

Zunächst einmal soll man versuchen, den Zugriff der Wetter-App auf die Ortungsdienste erneut zu aktivieren. Dafür wählt man in den iPhone-Einstellungen den Menüpunkt „Ortungsdienste“ im Bereich „Datenschutz & Sicherheit“ und sucht in der Liste den Eintrag „Wetter“. Hier stellt man nun unter „Zugriff auf den Standort erlauben“ zunächst kurz „Nie“ und danach wieder die vorherige Einstellung ein.

Apple lässt uns inzwischen zumindest wissen, dass der Fehler bekannt ist. In einem neu veröffentlichten Support-Dokument mit dem Titel „ If the Apple Watch Weather complication isn't working “ versorgt der Hersteller betroffene Nutzer mit zwei möglichen Lösungswegen.

