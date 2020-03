Apple Support gibt Video-Tipps zu iWork und den iOS-Standard-Apps

Apple hat in den USA eine nette kleine „How to“-Videoreihe rund um die hauseigenen und teils standardmäßig mit iOS installierten Apps gestartet. Statt wie sonst meistens die Kamera, finden hier auch Anwendungen wie Notizen und Keynote beachtet.

In der neuesten Videofolge wird erklärt, dass bzw. wie man in Keynote auf dem iPhone oder iPad erstellte Animationen auch als animiertes GIF exportieren kann. Das Thema Keynote-Animationen fand schon zuvor Beachtung. Weitere in den vergangenen sieben Tagen erschienene Kurzfilme nahmen sich die Themen „Markierungen in Fotos“ und die gemeinsame Nutzung von Notizen zur Brust.

Keynote-Animationen als GIF exportieren

Keynote-Animationen unter iOS erstellen

In „Notizen“ gemeinsam mit Freunden zeichnen

Markierungswerkzeuge in Fotos verwenden