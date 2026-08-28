Apple Support: Die KI geht jetzt ans Telefon

Wer in den USA oder Kanada beim Apple Support anruft, bekommt inzwischen möglicherweise keine menschliche Stimme mehr zu hören. Apple setzt an seiner Hotline 1-800-APL-CARE zunehmend einen generativen Sprachassistenten ein, der technische Probleme entgegennehmen und im besten Fall direkt lösen soll.

Die neue Telefon-KI geht dabei deutlich über die bekannten automatischen Sprachmenüs hinaus. Nach Informationen von MacRumors können Nutzer ihr Anliegen frei schildern. Der Assistent soll Fragen zu Apple-Produkten beantworten, Probleme eingrenzen und anschließend detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen geben.

Mehr als eine klassische Telefonautomatik

Damit ersetzt Apple zumindest bei einfachen Fällen zunehmend das übliche „Drücken Sie die 1 für …“-Prinzip. Der Sprachassistent kann offenbar Folgefragen stellen und auf vorherige Antworten eingehen. Ganz fehlerfrei dürfte das System naturgemäß nicht arbeiten – Apple selbst hat die neue Hotline-Funktion bislang weder angekündigt noch näher dokumentiert.

Auch der genaue Umfang des Tests ist offen. Nicht jeder Anrufer landet automatisch bei der KI. Den vorliegenden Berichten zufolge ist die Wahrscheinlichkeit inzwischen jedoch recht hoch, dass der virtuelle Support-Mitarbeiter zuerst ans Telefon geht.

Den KI-Chat in der Apple Support-App gibt es schon länger.

Menschliche Mitarbeiter bleiben erreichbar

Wer sich mit der automatischen Hilfe nicht anfreunden kann, muss sich vorerst keine Sorgen machen. Die KI kann Gespräche weiterhin an einen menschlichen Apple-Berater weitergeben. Das soll sowohl dann passieren, wenn sie ein Problem nicht lösen kann, als auch auf ausdrücklichen Wunsch des Anrufers.

Ob Apple das System später auch in Deutschland einführt, ist bislang nicht bekannt. Hierzulande bietet Apple weiterhin Support per Telefon, Chat und Support-App an. Die offizielle Apple-Support-App bietet bereits geführte Problemlösungen und die Kontaktaufnahme mit einem Mitarbeiter.

KI hält Einzug in immer mehr Apple-Dienste

Die Telefon-Hotline ist nicht Apples einziger Versuch, Support und Beratung stärker zu automatisieren. Bereits im vergangenen Jahr wurde ein KI-Chat in der Support-App getestet, der einfache Anfragen ohne Mitarbeiter beantworten soll.

Erst in dieser Woche ist zudem ein virtueller Einkaufsberater in der Apple-Store-App bei ersten Nutzern aufgetaucht. Dieser beantwortet Fragen zu Geräten, Bestellungen, Trade-in und Zahlungsmöglichkeiten. Es zeichnet sich damit zunehmend ab, dass Apple generative KI nicht nur in Siri und seinen Betriebssystemen, sondern auch direkt im Kundenkontakt einsetzen will.