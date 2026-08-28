Apple Pay mit iOS 27: Kartenwechsel wird deutlich einfacher

Apple nimmt sich mit iOS 27 auch den Bezahlvorgang von Apple Pay vor. Besonders Nutzer mit mehreren hinterlegten Kredit- und Debitkarten sollen davon profitieren. Statt eine Karte erst anzutippen und anschließend eine andere auszuwählen, kann beim Bezahlen in Apps und auf Webseiten künftig direkt horizontal zwischen den verfügbaren Zahlungsmitteln gewischt werden.

Alternativ lässt sich durch Antippen einer Karte eine Übersicht mit allen verfügbaren Zahlungsmitteln öffnen. Apple beschreibt das neue Design ausdrücklich auch für Deutschland. Die Änderung betrifft zunächst den Apple-Pay-Dialog für Einkäufe im Web und in Apps.

Karten einfach durchwischen

Neben der vereinfachten Auswahl will Apple mehr Informationen direkt im Bezahlfenster darstellen. Unterstützte Karten können dort künftig beispielsweise Prämienguthaben, den aktuellen Kontostand oder verfügbare Optionen für eine spätere Bezahlung anzeigen. Welche Angaben erscheinen, hängt allerdings von der jeweiligen Bank und Kartenart ab.

Später im Jahr soll Apple Pay zudem das Aufladen unterstützter Debitkarten erlauben. Guthaben kann dann direkt innerhalb von Apple Wallet oder sogar während eines Online-Bezahlvorgangs hinzugefügt werden. Auch diese Funktion erwähnt Apple in seiner deutschen Ankündigung, ohne bislang konkrete Banken zu nennen.

Nicht alle Neuerungen kommen nach Deutschland

Insgesamt vier größere Apple-Pay-Neuerungen erwarten uns mit iOS 27. Dazu gehört auch die Möglichkeit, American-Express-Membership-Rewards beim Bezahlen direkt einzulösen. Beim Checkout erscheint dafür neben dem verfügbaren Punktestand eine Option zum Einsetzen der Punkte.

Diese Erweiterung richtet sich bislang allerdings an entsprechend berechtigte American-Express-Kunden und wird derzeit vor allem in den USA beworben. Deutsche Karteninhaber sollten daher nicht automatisch davon ausgehen, die Funktion mit iOS 27 ebenfalls nutzen zu können.

Ähnlich sieht es bei „Tap to Share“ aus. Damit können Kunden beim Einkauf Kontaktdaten, Lieferadressen oder Informationen zu Bonusprogrammen per NFC an das iPhone eines Händlers übertragen und gleichzeitig den aktuellen Warenkorb auf dem eigenen Gerät verfolgen. Wie bereits berichtet, bleibt der Europäische Wirtschaftsraum zum Start jedoch außen vor.

Wallet wird insgesamt umfangreicher

Die Überarbeitung von Apple Pay ist nur ein Teil der zahlreichen Änderungen für Apple Wallet. Mit iOS 27 sollen Nutzer unter anderem eigene Wallet-Pässe aus vorhandenen Karten und QR-Codes erstellen. Hinzu kommen neue Möglichkeiten zum Aufteilen von Rechnungen, die allerdings auf Apple Cash basieren und damit hierzulande zunächst ebenfalls nicht zur Verfügung stehen.

Das neue Apple-Pay-Design gehört dagegen zu den Änderungen, von denen auch deutsche iPhone-Nutzer direkt profitieren sollten. iOS 27 befindet sich derzeit noch in der Beta-Phase und wird im Herbst für alle kompatiblen Geräte veröffentlicht.