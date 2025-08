Apple testet KI-Chat als Support-Unterstützung

Auch bei Apple soll das Support-Team künftig durch einen Chatbot entlastet werden. Künstliche Intelligenz soll Nutzern mit weniger komplexen Anliegen zu Lösungen verhelfen. Unsere bisherigen Erfahrungen mit Unternehmen, die solche Technologien bereits einsetzen, waren eher durchwachsen.. Mal sehen, ob Apple das besser macht.

Bislang wird Apples durch künstliche Intelligenz unterstützter Support-Chat allerdings nur in einem sehr kleinen und auf die USA begrenzten Rahmen ausprobiert. Das Apple-Blog MacRumors hat von Lesern Hinweise auf die Funktion erhalten und konnte auch erste Screenshots veröffentlichen.

Bei jenen Nutzern, die die neue Funktion bereits aktiv sehen, findet sich ein zusätzlicher Menüpunkt namens „Chat“ in der Navigationsleiste von Apples Support-App. Darüber lässt sich dann eine Konversation mit einem virtuellen Support-Assistenten starten, der Apple zufolge schnelle Hilfe bei Problemen liefern und Fragen rund um die genutzten Dienstleistungen und Produkte von Apple beantworten soll.

Wohlgemerkt lassen sich mit dem Support-Roboter ausschließlich Themen diskutieren, bei denen es um die Unterstützung bei Problemen oder der allgemeinen Benutzung von Apple-Produkten geht. Allgemeine Fragen, beispielsweise zu kommenden Apple-Produkten, werden nicht beantwortet. In einem Screenshot unterstützt Apples digitaler Support-Assistent bei der Frage, wie man von AppleCare+ auf das neu in den USA verfügbare erweiterte Versicherungspaket AppleCare One wechseln kann.

Fehler nicht ausgeschlossen

Apple ist sich wohl darüber bewusst, dass der neue KI-Chat keinen kompetenten Supportmitarbeiter ersetzen kann. So haben Nutzer die Möglichkeit, mit einer solchen Person zu sprechen, wenn der Support-Chat nicht zu einer Lösung führt.

Zudem weist Apple im Zusammenhang mit der Nutzung darauf hin, dass es sich um eine experimentelle Funktion handelt und die KI durchaus Fehler machen kann. Apple rät dazu, wichtige Informationen zu überprüfen.