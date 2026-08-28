iCloud-Falle: Fremde Fotos zählen künftig auf euren Speicher

Apple wertet die geteilten Fotoalben mit iOS 27 deutlich auf. Fotos und Videos lassen sich künftig in voller Auflösung mit Freunden und Familienmitgliedern teilen. Die höhere Qualität hat allerdings ihren Preis: Neu angelegte geteilte Alben werden künftig auf den iCloud-Speicher des Eigentümers angerechnet.

Bislang funktioniert „Geteilte Alben“ gewissermaßen als kostenloser Zusatzspeicher. Apple weist aktuell noch ausdrücklich darauf hin, dass die dort gespeicherten Inhalte das persönliche iCloud-Kontingent nicht belasten. Dafür werden Fotos allerdings auf maximal 2.048 Pixel an der langen Kante verkleinert und Videos lediglich mit bis zu 720p bereitgestellt.

Volle Auflösung statt Gratis-Speicher

Mit iOS 27 entfällt diese Qualitätsreduzierung bei neuen geteilten Alben. Über die grundsätzliche Überarbeitung hatten wir bereits im Juni berichtet. Apple erweitert gleichzeitig die unterstützten Dateiformate, ergänzt Emoji-Reaktionen und erlaubt erstmals auch Android- und Windows-Nutzern, über iCloud.com eigene Bilder beizusteuern.

Was damals weniger deutlich kommuniziert wurde: Die hochauflösenden Inhalte benötigen regulären iCloud-Speicher. MacRumors weist auf die neue Speicherlogik hin, die in der aktuellen iOS-27-Version sichtbar wird.

Auch fremde Uploads gehen auf eure Rechnung

Besonders beachten sollten Nutzer dabei, wer das Album erstellt. Nicht derjenige, der ein Foto hochlädt, bezahlt mit seinem iCloud-Kontingent. Stattdessen landen sämtliche Inhalte auf dem Speicher des Album-Eigentümers. Fügt ein eingeladener Freund also mehrere Gigabyte Videos hinzu, reduziert dies den verfügbaren Speicher desjenigen, der das Album ursprünglich angelegt hat.

Durch die neue Möglichkeit, auch Nutzer ohne Apple-Gerät einzuladen, kann sich der Speicherbedarf entsprechend schnell summieren. Gerade Urlaubs-, Hochzeits- oder Familienalben mit zahlreichen Teilnehmern dürften problemlos mehrere Gigabyte erreichen.

Bestehende Alben bleiben zunächst verschont

Vorhandene geteilte Alben stellt Apple nicht automatisch auf die neue Technik um. Diese können zunächst nach dem bisherigen Verfahren weiterlaufen und verbrauchen keinen zusätzlichen iCloud-Speicher. Nutzer erhalten allerdings die Möglichkeit, ein solches Album auf die neue Vollauflösungsvariante umzustellen. Danach gelten auch dort die neuen Speicherregeln.

Temporäre Alben bleiben kostenlos

Für kurzfristige Aktionen bietet Apple mit iOS 27 eine Alternative. Die neu eingeführten temporären geteilten Alben werden ausdrücklich nicht auf den iCloud-Speicher angerechnet. Nach 30 Tagen werden die dort abgelegten Bilder und Videos allerdings gelöscht, sofern sie zuvor nicht in die eigene Fotomediathek übernommen wurden.

Apples bestehende Support-Dokumente wurden an die neuen Regeln bislang noch nicht angepasst. Dort heißt es weiterhin, geteilte Alben würden generell keinen iCloud-Speicher verbrauchen. Spätestens zum offiziellen Start von iOS 27 im September dürfte Apple diese Angaben aktualisieren.