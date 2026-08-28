Geteilte Alben
iCloud-Falle: Fremde Fotos zählen künftig auf euren Speicher
Apple wertet die geteilten Fotoalben mit iOS 27 deutlich auf. Fotos und Videos lassen sich künftig in voller Auflösung mit Freunden und Familienmitgliedern teilen. Die höhere Qualität hat allerdings ihren Preis: Neu angelegte geteilte Alben werden künftig auf den iCloud-Speicher des Eigentümers angerechnet.
Bislang funktioniert „Geteilte Alben“ gewissermaßen als kostenloser Zusatzspeicher. Apple weist aktuell noch ausdrücklich darauf hin, dass die dort gespeicherten Inhalte das persönliche iCloud-Kontingent nicht belasten. Dafür werden Fotos allerdings auf maximal 2.048 Pixel an der langen Kante verkleinert und Videos lediglich mit bis zu 720p bereitgestellt.
Volle Auflösung statt Gratis-Speicher
Mit iOS 27 entfällt diese Qualitätsreduzierung bei neuen geteilten Alben. Über die grundsätzliche Überarbeitung hatten wir bereits im Juni berichtet. Apple erweitert gleichzeitig die unterstützten Dateiformate, ergänzt Emoji-Reaktionen und erlaubt erstmals auch Android- und Windows-Nutzern, über iCloud.com eigene Bilder beizusteuern.
Was damals weniger deutlich kommuniziert wurde: Die hochauflösenden Inhalte benötigen regulären iCloud-Speicher. MacRumors weist auf die neue Speicherlogik hin, die in der aktuellen iOS-27-Version sichtbar wird.
Auch fremde Uploads gehen auf eure Rechnung
Besonders beachten sollten Nutzer dabei, wer das Album erstellt. Nicht derjenige, der ein Foto hochlädt, bezahlt mit seinem iCloud-Kontingent. Stattdessen landen sämtliche Inhalte auf dem Speicher des Album-Eigentümers. Fügt ein eingeladener Freund also mehrere Gigabyte Videos hinzu, reduziert dies den verfügbaren Speicher desjenigen, der das Album ursprünglich angelegt hat.
Durch die neue Möglichkeit, auch Nutzer ohne Apple-Gerät einzuladen, kann sich der Speicherbedarf entsprechend schnell summieren. Gerade Urlaubs-, Hochzeits- oder Familienalben mit zahlreichen Teilnehmern dürften problemlos mehrere Gigabyte erreichen.
Bestehende Alben bleiben zunächst verschont
Vorhandene geteilte Alben stellt Apple nicht automatisch auf die neue Technik um. Diese können zunächst nach dem bisherigen Verfahren weiterlaufen und verbrauchen keinen zusätzlichen iCloud-Speicher. Nutzer erhalten allerdings die Möglichkeit, ein solches Album auf die neue Vollauflösungsvariante umzustellen. Danach gelten auch dort die neuen Speicherregeln.
Temporäre Alben bleiben kostenlos
Für kurzfristige Aktionen bietet Apple mit iOS 27 eine Alternative. Die neu eingeführten temporären geteilten Alben werden ausdrücklich nicht auf den iCloud-Speicher angerechnet. Nach 30 Tagen werden die dort abgelegten Bilder und Videos allerdings gelöscht, sofern sie zuvor nicht in die eigene Fotomediathek übernommen wurden.
Apples bestehende Support-Dokumente wurden an die neuen Regeln bislang noch nicht angepasst. Dort heißt es weiterhin, geteilte Alben würden generell keinen iCloud-Speicher verbrauchen. Spätestens zum offiziellen Start von iOS 27 im September dürfte Apple diese Angaben aktualisieren.
Gefickt eingeschädelt, Apple!
Umso besser gerade zu Immich gewechselt zu sein. Apple Fotos müllt die Geräte eh nur unnütz voll
Wenn man nen Foto macht, wird es ja erstmal trotzdem in Fotos gespeichert. Muss man die dann immer selber löschen oder geht das automatisch nach dem Upload?
Kann man nach dem Sichern in Immich aus Fotos löschen.
Ich bin bisher davon ausgegangen, dass mein von mir geteilter Ordner auch zu meinem Volumen gehört.
Wenn ich mir einen Container miete und lade aber dazu ein ihn zu füllen, ist er irgendwann voll und ich zahle die Miete.
Ich sehe offenbar das Problem nicht,
Welche Falle? Fotos brauchen Speicher… Die Überschrift klingt, als stünde sie in der Bild.
Hab über 20 GB Fotos auf dem iPhone laut Speicher trotz Apple One und Auslagerung. Finde ich viel nerviger -.-
Finde ich aber fair.
Sorry aber geteilte Alben ohne Original Auflösung hatten für mich gar keinen Nutzen.
Wenn ich mit Freunden im Urlaub bin, will ich auch deren Fotos in voller Auflösung. Das war dann immer am Abend unsere Beschäftigung die Fotos per AirDrop zu tauschen.
Genau so :-)
Absolut.
Hab noch schnell auf meinem Alten MacBook 100 Alben Angelegt für die nächsten Jahre. Speichere bisher meine Videos immer nach Jahren sortiert
Wann erhöht Apple endlich mal den Speicher…
Ist keine Falle, es ist so direkt bei der Vorstellung gesagt worden. Jetzt erst bemerkt, euer Ernst?
Hoffentlich kann man dann mehr als 200 Alben anlegen…
„Temporär geteilte Alben“ in VOLLER AUFLÖSUNG ist genau die Lösung die wir seit Jahren haben wollen. Freut uns!
Wenn ich ein Foto aus meiner Mediathek in ein geteiltes Album einfüge, dann dürfte sich doch am Speicherbedarf kaum etwas ändern oder dupliziert Apple solche Fotos? Wäre kaum Sinn der Sache (GETEILTE Alben).
Wichtiger fände ich übrigens, wenn endlich Alben und Ordner innerhalb der geteilten Familien-Mediathek synchronisiert würden.
Die gleiche Frage hätte ich auch