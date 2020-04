Apple Stores in Südkorea: Fiebermessen beim Eintritt

Apple hat damit begonnen, die hauseigenen Ladengeschäfte schrittweise wieder zu öffnen. Das Unternehmen hatte im März alle Apple Stores außerhalb von China geschlossen, der zunächst für Ende März geplante Termin für die Wiedereröffnung wurde dann auf unbestimmte Zeit verschoben. Apple strebt nun eine schrittweise Öffnung in den einzelnen Ländern an, zu Beginn können Apple-Kunden in Südkorea die dortigen Filialen wieder aufsuchen.

Apple verbindet den Besuch in den wiedereröffneten Apple Stores allerdings mit strikten Vorgaben. Neben den auch hierzulande in Geschäften üblichen Regeln wie eingeschränkte Besucherzahlen und großer Sicherheitsabstand findet eine kleine Gesundheitsprüfung statt. Beantwortet man eine der unten stehenden Fragen mit „Ja“, so wird der Einlass verwehrt. Zudem wird die Körpertemperatur eines jeden Besuchers gemessen.

Haben Sie Fieber?

Haben Sie Husten?

Leiden Sie unter Atemwegserkrankungen?

Waren Sie in Kontakt mit Verdachts- oder bestätigten Fällen von COVID-19?

Ob und wann Apple auch in Deutschland wieder erste Filialen öffnet, bleibt vorerst offen. Die Entscheidung darüber hängt über die gesetzlichen Vorgaben hinaus auch von einer Apple-internen Einschätzung ab.