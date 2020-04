OneNumber: Vodafone erlaubt Handy-Anrufe über Alexa

Interessante Kooperation von Amazon und Vodafone, die beide Unternehmen jetzt unter dem Schlagwort „OneNumber“ angekündigt haben.

Alexa-Nutzer mit Vodafone-Rufnummer können ihre Mobilfunknummer jetzt auf kompatible Echo-Geräte übertragen, um freihändig ausgehende Anrufe zu tätigen, ohne das Mobiltelefon in Reichweite haben zu müssen.

Vodafone ist damit der erste Anbieter in Deutschland, der Anrufe per Sprachbefehl ermöglicht.

Vodafone OneNumber Calling mit Alexa ist besonders hilfreich in Situationen, in denen die Hände gerade nicht frei oder das Smartphone nicht greifbar ist – beispielsweise beim Kochen, Wäsche waschen oder Relaxen auf der Couch. Über Sprachbefehle wie „Alexa, rufe Oma an“ lassen sich Telefonate einfach und freihändig starten. Kontakte, die noch nicht im Telefonbuch gespeichert sind, können alternativ über das Diktieren der Festnetz- oder Mobilfunknummer angerufen werden.

Allerdings: Ankommende Anrufe können über Alexa nicht angenommen werden und landen nach wie vor auf dem Mobiltelefone.

Vodafone OneNumber Calling lässt sich in der Alexa App (Einstellungen > Kommunikation > Vodafone) für die entsprechenden Echo-Geräte einrichten und steht ab sofort Millionen Kunden in den Mobilfunktarifen Red, Red+ Allnet, Young, Black, SMART L/ L+/XL und IN kostenlos zur Verfügung.

Anrufe werden gemäß Mobilfunktarif berechnet und sind durch die in den vorgenannten Tarifen enthaltenen Telefonie-Flatrates bereits abgedeckt.

Die Verknüpfung der Rufnummer mit Alexa kann jederzeit über Sprachbefehl oder App ausgeschaltet werden.