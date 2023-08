Apple sperrt Entwicklerkonto monatelang ohne Begründung

Ein Protokoll der Ereignisse lässt sich auf der Webseite Patently Apple nachlesen. Dem zufolge wurde das Entwicklerkonto von Digital Will Ende März überraschend und ohne Vorwarnung durch Apple geschlossen. In der knappen Begründung hieß es lediglich, dass das Konto für „unehrliche oder betrügerische Aktivitäten“ genutzt worden sei.

Apple sieht sich einmal mehr mit massiver Kritik an seinem App-Store-Kontrollsystem konfrontiert. Im aktuellen Fall wurde nicht nur eine App abgelehnt, sondern ohne konkrete Begründung gleich der komplette Account eines Entwicklers geschlossen. In der Folge konnte das betroffene japanische Entwicklerstudio Digital Will über mehrere Monate hinweg keine seiner Apps mehr anbieten.

