Wenn der iPhone-Bildschirm nicht funktioniert: Neues Apple-Support-Dokument

Gestern erst haben wir darüber berichtet, dass uns in letzter Zeit vermehrt Meldungen von Nutzern erreichen, deren iOS-Geräte plötzlich nicht mehr auf Eingaben reagieren. Wir hatten aufgrund dieser aktuellen Häufung eine Verbindung zu den aktuell dauerhaft hohen Temperaturen gesucht, den Reaktionen auf den Artikel ist aber zu entnehmen, dass sich zumindest ein Teil der betroffenen Nutzer schon längere Zeit und unabhängig von irgendwelchen äußeren Einflüssen mit dieses Problematik konfrontiert sieht.

In der vergangenen Nacht hat Apple nun den Support-Artikel „Wenn der Bildschirm deines iPhone oder iPad nicht funktioniert“ in einer neuen Version veröffentlicht, der letztendlich auch dieses Problem beschreibt, aber anstelle von Klarheit eher zusätzliche Verunsicherung bringt. Apples knapp formulierter Lösungsansatz lautet, dass man in solch einem Fall „möglicherweise“ Service für sein Gerät anfragen muss. Den Ratschlag, zunächst einmal einen gewöhnlichen oder auch erzwungenen Neustart durchzuführen, gibt Apple lediglich für jene Fälle, bei denen der Bildschirm zu empfindlich oder nur sporadisch auf Berührung reagiert.

Die Formulierung „der Bildschirm funktioniert nicht“ lässt sich natürlich so oder so verstehen. Sollte tatsächlich die komplette Bildschirmanzeige ausfallen, versteht sich von selbst, dass man Rat beim Händler oder bei Apple suchen muss. Wenn der Bildschirm allerdings in der Form nicht mehr funktioniert, dass er eingefroren ist und auf keine Eingaben reagiert, ist der erzwungene Neustart unbedingt einen Versuch wert.

Falls jemand von euch mit dem genannten Problem bereits den Apple-Support kontaktiert hat, könnt ihr gerne einen Erfahrungsbericht in den Kommentaren hinterlassen. Da aller Wahrscheinlichkeit nach kein Hardware-Fehler vorliegt, wird man hier nach längeren Telefonaten vermutlich ebenfalls beim erzwungenen Neustart landen und in der Folge die Empfehlung für eine komplette Neuinstallation des betroffenen Geräts erhalten.