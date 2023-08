O2 Jahrestarife: Mehr Datenvolumen aber teurer

Mit dem Upgrade auf 5G verbunden profitieren Anwender natürlich von einem Plus in Sachen Internetgeschwindigkeit. Bei O2 sind dann Geschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s statt bisher 225 MBit/s im Download und bis zu 50 MBit/s im Upload möglich.

Zunächst einmal ist bei allen drei Tarifen zukünftig auch die Nutzung von 5G inklusive. Die über die letzten Monate hinweg von allen Providern ausgegebenen Upgrades in diesem Bereich kann man aber eigentlich längst nicht mehr als außergewöhnlichen Zugewinn beschreiben. 5G stellt mittlerweile den neuen Standard dar und ist nicht selten auch an Orten verfügbar, an denen LTE keine Option ist und somit für eine ausreichende Grundversorgung erforderlich.

O2 erhöht die Preise bei seinen Prepaid-Jahrestarifen sowie beim Tarif O2 Prepaid Max . Als Gegenleistung wird damit verbunden auch das Datenvolumen der Jahrestarife sowie die maximale Surfgeschwindigkeit für alle drei Tarifvarianten erhöht. Die Änderungen werden am 6. September in Kraft treten.

Insert

You are going to send email to