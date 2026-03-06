Apple sperrt chinesische Apps und verschleiert die Gründe

Apple hat einem Bericht von Wired zufolge in den USA den Zugriff auf mehrere Anwendungen des chinesischen Unternehmens ByteDance eingeschränkt, das vor allem durch TikTok bekannt ist. Die Maßnahme hängt offenbar mit den von der amerikanischen Regierung verhängten Restriktionen gegen den Anbieter zusammen. Apple muss sich allerdings dafür kritisieren lassen, diesbezüglich nicht offen zu kommunizieren.

Dem Bericht zufolge lassen sich verschiedene Apps von ByteDance schon seit Ende Januar nicht mehr von den USA aus laden oder aktualisieren. Die Einschränkungen betreffen auch Nutzer, die über ein Apple-Konto in China verfügen. Eine entsprechende Fehlermeldung verwies zeitweise auf einen Support-Artikel. Dieser wurde inzwischen jedoch von Apple entfernt.

Will Apple die Gründe verschleiern?

Die kommentarlose Entfernung des erklärenden Artikels wirft Fragen auf. Eine Kopie davon lässt sich hier einsehen. Apple erklärt darin, dass der Zugriff auf die Anwendungen gesperrt wurde, um den regionalen Vorgaben zu entsprechen. Konkret wird dabei auf das amerikanische Gesetz zum Schutz der Amerikaner vor Anwendungen feindlich gesinnter ausländischer Mächte (Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act) verwiesen. Auf Nachfrage von Wired wollte sich Apple zu der Angelegenheit nicht äußern.

Auf den Hinweis hin, dass der Link, der betroffenen Nutzern innerhalb der Fehlermeldung angezeigt wird, nun auf einen Fehler läuft, hat Apple den Verweis ebenfalls entfernt. Dies deutet darauf hin, dass der erklärende Artikel nicht versehentlich entfernt wurde.

TikTok teils unter US-Kontrolle

TikTok selbst bleibt aufgrund einer Sonderregelung weiterhin in den USA verfügbar.. Das chinesische Unternehmen hat seine US-Sparte abgetrennt und wird dort nun unter Mehrheitsbeteiligung amerikanischer Konzerne betrieben. Eine Vollverschlüsselung lehnt die Plattform jedoch weiterhin ab. Als Begründung dafür wurde angeführt, dass die Technologie Polizei- und Sicherheitsorganisationen daran hindert, Direktnachrichten zu lesen, wenn dies notwendig sei.